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Несерьезные истории / Истории из жизни

Необычный способ предложить стать друзьями

Несколько лет назад, одним зимним снежным днём (точно помню, что это было 23 февраля) я шла от своего дома по направлению к станции метро. В тот день я ехала в гости к другу.

Поскольку был сильный снегопад, я шла, плохо видя что-либо перед собой, и неожиданно мне пришлось резко остановиться, поскольку путь мне преградил какой-то человек. Перед собой я увидела молодого парня, который сказал мне "Привет!' и спросил, куда я иду. Я сильно удивилась, но ответила ему, после чего у нас случился примерно такой разговор:

Парень: - Меня зовут Андрей. Давай познакомимся?

Я: - Извините, но я не планировала знакомиться

Парень: - Почему? Я же не подразумеваю ничего плохого. Меня бросила девушка и мне немного грустно, вот решил познакомиться с тобой. А зачем тебе в метро? Куда ты едешь?

Я: - Я еду на встречу с другом.

Парень: - Можно мне с тобой?

Я: - Извини, но наверное нет. Я думаю мой друг не поймет .

Парень: - Хорошо, тогда можно я возьму у тебя номер телефона? Просто как-нибудь созвонимся и встретимся, просто пообщаемся? Ничего обязывающего, просто как друзья.

Мне стало жалко этого парня, он выглядел очень грустным и при этом совершенно безобидным, поэтому я решила оставить ему номер своего телефона с мыслью, что в крайнем случае, если он мне и напишет, меня это правда ни к чему не обязывает. Он записал мой номер, сразу позвонил мне, после чего улыбнулся, пожелал хорошего вечера и мы пошли в разные стороны.

* И сейчас я сделаю небольшое пояснение, которое объяснит моё изумление тому, что произойдет далее - я человек привычки и порядка. И это касается всего, даже цифровой области. А именно, я никогда не держу открытыми в фоновом режиме вкладки браузера на телефоне, если только это не страница какой-то статьи или книги, которую я читаю. И также, я всегда пользуюсь только Гугл- поисковиком, и никогда никакими другими. *

Через несколько минут, зайдя в метро, я решила открыть на телефоне браузер, чтобы посмотреть какую-то информацию. И тут увидела, что у меня почему-то осталась незакрытой в фоновом режиме одна вкладка. Я развернула ее и увидела следующее - это была стартовая страница Яндекс - поисковика (которым я никогда не пользуюсь). И это меня уже сильно удивило.
Но далее я увидела то, что и стало причиной написания этой истории - прямо в строке поисковика было написано почти дословно следующее:
"Давай мы с тобой будем хотя бы просто друзьями?"

Кстати, интересное совпадение - имя парня я запомнила потому, что так же звали моего друга, к которому я ехала на встречу.

Тот встреченный мною парень никогда мне не звонил и не писал.

Вчера, 15:19 by Туманный лесПросмотров: 422Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Парень телефон номер имя авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 16:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2116|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 413
Если яндекс есть в телефоне, гипотетически мог открыться случайно, а Алиса подслушала, как парень предлагал познакомиться и синтерпретировала фразу anguished Как вариант.
А вообще да, интересно, кто такой, что хотел. Или просто парень помирился с девушкой своей и забыл автора истории. Или был нетрезв, проснулся утром и решил, что зря он клеился к незнакомке и номер удалил. Такое тоже бывает.
Мне как-то приснился номер телефона парня, который мне нравился, но номера я не знала. Позвонила ради прикола, попросила Вову, мне сказали, что он уже уехал на учебу. Не знаю, тот ли Вова, но он тоже был студент. Потом жизнь меня закрутила, и больше я о нем не вспоминала
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Jako tako
Вчера, 18:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (241|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 118
У меня нет никакого рационального объяснения этому. Потому что, чтобы внезапно открылся браузер, которым ты никогда не пользуешься, да ещё и с текстом идеальным для обстоятельств… тем более Яндекс, прости Господи (никогда им к пользовалась). Возможность голосового набора текста тоже отпадает. Поскольку: 1. это всегда сопровождается звуковым сигналом, 2. Идеально распознать речь и написать без ошибок в таких обстоятельствах сложно.
Впечатлена. Плюс.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Туманный лес
Сегодня, 01:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 17
Цитата: Talisha
Если яндекс есть в телефоне, гипотетически мог открыться случайно, а Алиса подслушала, как парень предлагал познакомиться и синтерпретировала фразу anguished Как вариант.
А вообще да, интересно, кто такой, что хотел. Или просто парень помирился с девушкой своей и забыл автора истории. Или был нетрезв, проснулся утром и решил, что зря он клеился к незнакомке и номер удалил. Такое тоже бывает.
Мне как-то приснился номер телефона парня, который мне нравился, но номера я не знала. Позвонила ради прикола, попросила Вову, мне сказали, что он уже уехал на учебу. Не знаю, тот ли Вова, но он тоже был студент. Потом жизнь меня закрутила, и больше я о нем не вспоминала


Спасибо за прочтение и комментарий :)

Голосовой помощник это не мог быть так как никогда ими не пользовалась и приложений Яндекс не имела на телефоне. Но версия интересная

Цитата: Jako tako

Впечатлена. Плюс.


Спасибо за комментарий и оценку :)
Зарегистрирован: 3.08.2020
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