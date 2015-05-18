Необычный способ предложить стать друзьями

Туманный лес Просмотров: 422 Комментарии: 3 +6 Вчера, 15:19 by

Несколько лет назад, одним зимним снежным днём (точно помню, что это было 23 февраля) я шла от своего дома по направлению к станции метро. В тот день я ехала в гости к другу.Поскольку был сильный снегопад, я шла, плохо видя что-либо перед собой, и неожиданно мне пришлось резко остановиться, поскольку путь мне преградил какой-то человек. Перед собой я увидела молодого парня, который сказал мне "Привет!' и спросил, куда я иду. Я сильно удивилась, но ответила ему, после чего у нас случился примерно такой разговор:Парень: - Меня зовут Андрей. Давай познакомимся?Я: - Извините, но я не планировала знакомитьсяПарень: - Почему? Я же не подразумеваю ничего плохого. Меня бросила девушка и мне немного грустно, вот решил познакомиться с тобой. А зачем тебе в метро? Куда ты едешь?Я: - Я еду на встречу с другом.Парень: - Можно мне с тобой?Я: - Извини, но наверное нет. Я думаю мой друг не поймет .Парень: - Хорошо, тогда можно я возьму у тебя номер телефона? Просто как-нибудь созвонимся и встретимся, просто пообщаемся? Ничего обязывающего, просто как друзья.Мне стало жалко этого парня, он выглядел очень грустным и при этом совершенно безобидным, поэтому я решила оставить ему номер своего телефона с мыслью, что в крайнем случае, если он мне и напишет, меня это правда ни к чему не обязывает. Он записал мой номер, сразу позвонил мне, после чего улыбнулся, пожелал хорошего вечера и мы пошли в разные стороны.* И сейчас я сделаю небольшое пояснение, которое объяснит моё изумление тому, что произойдет далее - я человек привычки и порядка. И это касается всего, даже цифровой области. А именно, я никогда не держу открытыми в фоновом режиме вкладки браузера на телефоне, если только это не страница какой-то статьи или книги, которую я читаю. И также, я всегда пользуюсь только Гугл- поисковиком, и никогда никакими другими. *Через несколько минут, зайдя в метро, я решила открыть на телефоне браузер, чтобы посмотреть какую-то информацию. И тут увидела, что у меня почему-то осталась незакрытой в фоновом режиме одна вкладка. Я развернула ее и увидела следующее - это была стартовая страница Яндекс - поисковика (которым я никогда не пользуюсь). И это меня уже сильно удивило.Но далее я увидела то, что и стало причиной написания этой истории - прямо в строке поисковика было написано почти дословно следующее:"Давай мы с тобой будем хотя бы просто друзьями?"Кстати, интересное совпадение - имя парня я запомнила потому, что так же звали моего друга, к которому я ехала на встречу.Тот встреченный мною парень никогда мне не звонил и не писал.

Ключевые слова: Парень телефон номер имя авторская история

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