Таинственный стук в дверь

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:14

Aksia Просмотров: 276 Комментарии: 4 +8 Вчера, 09:14 by

Зима выдалась снежной. Наше дачное утро уже не в первые выходные начиналось с небольшой разминки с лопатой в руках - расчищали дорожки вокруг дома.Однажды я ночевала на даче одна. Муж с детьми уехали в воскресенье в Москву, а я осталась в деревне, чтобы в понедельник решить несколько насущных вопросов в местном МФЦ. Своё вынужденное одиночество я использовала себе во благо: вечером пробежалась на лыжах, поболтала с соседкой за чашкой чая с домашним бисквитом, побродила по интернету и завалилась спать.Утром меня разбудил громкий продолжительный стук в дверь. Надо сказать, что дверь у нас на даче металлическая и неутепленная изнутри, поэтому стук в неё очень хорошо слышен в любой комнате, даже на верхнем этаже. Не захочешь - услышишь. От дверного звонка муж сразу отказался наотрез, мол, хватит ему в квартире этих мелодичных трелей. В деревне пусть гости по-деревенски стучатся.Ну так вот. Накидываю халат и плетусь к двери, сонно бормоча себе под нос: "Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро"... Взглянула в глазок - никого, открыла дверь - действительно, никого. Ну, что ж, бывает. Видимо, не сразу я проснулась от стука, и у визитера не хватило терпения дождаться.Решила ещё немного подремать, так как разбудили меня минут на сорок раньше будильника. Только начала проваливаться в сон - опять стучат в дверь. Вернулся незваный гость! Надо бы посмотреть, кто это, а то, возможно, и не стоит дверь открывать, если это местные "мизерабли" пожаловали.Окно у меня в спальне как раз смотрит на дорожку, по которой всяк приходящий продвигается к входной двери. Осторожненько бросаю взгляд из-за занавески на улицу и... Дорожка полностью занесена ночной метелью, и на свежих сугробах нет ни единого следа.Задумчиво бреду на кухню и снова слышу непродолжительный стук в дверь! Я не испугалась, вот честно, - может быть, оттого, что не до конца проснулась, но была очень удивлена. Из окна кухни замечательно видно, что на крыльце никого нет, и на подступах к нему всё так же отсутствуют чьи бы то ни было следы. И снова гулкий стук.Может быть, так и сходят с ума?Обхожу оставшиеся комнаты на первом этаже, попутно выглядывая в окна.И тут мой взгляд через окно гостиной упал на компостный короб у забора на некотором отдалении от дома. Вчера после ужина сын отнес в него остатки еды, в том числе несколько кусков хлеба. Откуда ни возьмись появляется ворона, хватает хлеб и взмывает вверх со своей добычей. В мою голову закралось смутное подозрение... И оно тут же подтвердилось - вновь послышался громкий стук по металлу.Несусь в терраску, накидываю пуховик, засовываю ноги в любимые унты сына и выбегаю на улицу.На крыше гордо восседает ворона, которая со всей силы долбит клювом промерзший кусочек батона....К ней присоединяется вторая. Как говорится, занавес! Мистики не будет, расходимся.P.S. Только сейчас поняла, что моя история перекликается с сюжетом рассказа Н.Носова "Тук-тук-тук", только там ворона клевала на крыше ягоды рябины.

Ключевые слова: Дача стук ворона авторская история

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