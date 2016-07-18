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Несерьезные истории

Серо-голубой глаз

Когда мне было 8 лет, мы с моими родителями жили в многоэтажном доме. У этого дома были длинные коридоры на каждом этаже и балконы с двух сторон с деревянными дверцами без стекла и окошечек. Летом, когда у меня были каникулы, я гуляла во дворе со своими подружками. Наигравшись, я направилась, чтоб подниматься к себе домой. Дома были родители. Поднявшись на свой этаж, я увидела, что дверь балкона приоткрыта, а чей-то глаз серо-голубого цвета пялился прям на меня из щели двери.

Мне стало интересно, кто там прячется, навалившись на дверь, я её открыла, но там никого не было. Меня напугало это странное явление, и я ломанулась бежать своими детскими маленькими ножками по коридору в свою квартиру, к родителям. Я бежала так, что даже со страху потеряла один свой шлепанец, но мне было не до шлепка, я думала, как бы быстрей добежать до двери и открыть замок квартиры ключами, которые на веревочке висели у меня на шее. Когда я открывала замок в двери, для меня казалось это вечностью, я все время оборачивалась на балконную дверь в ожидании, что оттуда кто-нибудь выйдет. Зайдя домой, я, запыхавшись, рассказала все родителям.

Они пошли забирать мой потерявшийся шлепок в коридоре и заодно проверить, кого я там видела на балконе. Вернувшись, родители сказали, что никого на балконе нет, а мой шлепок они нашли, он лежал там же, где я его потеряла. Конечно же, родители не поверили мне, сослались на то, что фантазирую много. Но я-то знаю, что я видела, и чётко запомнила глаз незнакомца серо-голубого цвета. Повзрослев, я напомнила своим родителям про эту историю - про незнакомца с серо-голубым цветом глаз, они и по сей день мне не верят. Но я-то знаю, что я видела, и чётко запомнила это воспоминание. Даже не знаю кто это был, может, душа чья-то была...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:09
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 11:09 by fasПросмотров: 93Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Глаз балкон родители авторская история

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#1 написал: Fleur Delacour
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"Осколок зеркала, сверкнув, упал на пол — и Гарри увидел блеск ярчайшего голубого…

Из зеркала на него смотрел глаз Дамблдора" (с)
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#2 написал: Tigger power
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Глаз был сам по себе? т.е. на лице (морде/харе) он не крепился?) страшно это для ребенка конечно, ничего тут забавного нет. +
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#3 написал: Баба Клава
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#4 написал: зелёное яблочко
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