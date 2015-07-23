Сценарий фильма ужасов

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:35

Причина: Заменила раздел.

Arhip Просмотров: 56 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 07:35 by

Сценарий многосерийного сериалаСерия 1На экране кровавыми буквами появляется название фильма. Примерно через 30 минут название исчезает так внезапно, что зритель от неожиданности пугается.Серия 2Обыкновенный провинциальный городок потрясла серия загадочных смертей среди пингвинов-мутантов. Расследовать это дело выезжает известный агент ЦРУ Вася Пупкин, но он неожиданно погибает – в его бронированный Мерседес на узкой горной дороге врезается пьяный велосипедист.Серия 3Разсследовать смерть Васи Пупкина начинает его незаконнорожденный брат Ваня Бульбулятор, но внезапно погибает при следственном эксперименте.Серия 4Это запутанное дело поручается молодому, но подающему надежды агенту китайской разведки. Агент методом дедукции и индукции узнает, что во всем этом замешана бывшая стриптизерша Барбара Ы. Но при попытке вызвать ее на допрос выясняется, что Барбара внезапно погибла при загадочных обстоятельствах еще 60 лет назад.Серия 5Агент решается произвести эксгумацию трупа Барбары Ы. Но увидев то, что вместо Барбары лежит в гробу, агент получает обширный инфаркт и попадает в больницу, где пролежит до 28-й серии.Серия 6-10Дело передается агенту ЦРУ Паулсу Аделунгу. С шестой по десятую серии Паулс в качестве конспирации ходит по публичным домам, пьет водку и бьет морды случайным прохожим (которые в одиннадцатой серии окажутся арабскими разведчиками).Серия 11Вместе со своей очаровательной женой Джоном Аделунгом Паулс задерживаетБанду арабских разведчиков. В погоне за главарем банды Паулс с женой попадают в Саудовскую Аравию, где Паулса зверски убивает упавшим израильским истребителем.Серия 12Жена Паулса после похорон мужа пытается вернуться обратно в Америку, но самолет, на котором Джон летел, оказывается захвачен террористами и приземляется в Афганистане.Серия 13Джон автостопом пытается попасть на родину и попутно арестовывает главаря арабских разведчиков.Серия 14Совершенно случайно Джон Аделунг узнает, что главарь арабских разведчиков был одним из его отцов. У Джона тяжелый шок, в котором он пребывает до конца серии и половину следующей серии.Серия 15Первую половину серии Аделунг отходит от шока, а вторую половину упрашивает отца (его, кстати, звали Изя Рашпиль) помочь ему попасть в Америку и расследовать дело гибели пингвинов и прочих.Серия 16Джон и отец пытаются доплыть до Америки на пароходе, но попадают в шторм, пароход тонет а Джон и отец попадают на остров.Серия 17Изя и Джон обнаруживают на острове храм сатанистов, где находят КНИГУ, в которой объясняется причина смерти пингвинов, но дело затрудняется тем, что они оба не умеют читать.Серия 18Джон с отцом решают вплавь добраться до Америки, что бы дать КНИГУ умеющим читать людям, но по пути Изю вместе с книгой съедает гигантская акула-людоед-библиофил.Серия 19-20На протяжении двух серий Джон Аделунг пытается поймать акулу, что бы вынуть у нее из живота КНИГУ. В конце двадцатой серии ему это удается.Серия 21-22Аделунг внезапно узнает, что у убитой им акулы были братья и сестры. Спасаясь от мести рыбок он спешно уезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с сумасшедшим негром, который после долгих уговоров, занявших всю 22-ю серию соглашается прочитать КНИГУ.Серия 23Негр внезапно погибает ужасной смертью – он захлебывается в унитазе в тот момент, когда он пускал там кораблики. КНИГА загадочным образом исчезает.Серия 24Аделунгу удается отыскать книгу – оказывается, сумасшедший негр понаделал из нее уйму бумажных корабликов.Серия 25-27На протяжении всех трех серий Джон сидит и как дурак склеивает книгу, а что бы зрители не скучали он рассказывает им неприличные анекдоты.Серия 28За неприличные анекдоты, рассказанные в прошлых сериях Джона Аделунга арестовывает полиция нравов, однако Джона спасает из тюрьмы агент китайской разведки, выписавшийся после инфаркта из больницы.Серия 29Джон вместе с агентом китайской разведки (которого звали Сунь Мунь и который, как оказалось, был троюродным дедушкой Джона) пытаются со словарем прочитать КНИГУ, однако появляются акулы, родственники убитой Джоном акулы людоеда.Серия 30Акулы хотят смерти Джона.Серия 31Джон уговаривает акул не убивать его.Серия 32-40Что бы спастись, Джону приходится оживить убитую акулу, что он и делает с помощью старого шамана, которого разыскивает по всему миру на протяжении восьми серий и в конце концов находит его у себя дома под кроватью. В конце сороковой серии шаман погибает – акула случайно откусывает ему голову.Серия 41Оживленная шаманом акула требует вернуть ей КНИГУ в качестве компенсации за моральный ущерб. Сунь Мунь пытается сделать копию КНИГИ, но его внезапно убивает током от неисправного ксерокса.Серия 42Джон вместо КНИГИ подсовывает акуле комиксы, однако его подстерегает новая опасность - Сатанисты из будущего посылают в прошлое Черепашку-Ниндзя, которая должна убить Джона Аделунга и забрать КНИГУ.Серия 43Аделунг в кровавой битве убивает Черепашку-Ниндзя, однако в конце серии Сатанисты посылают в прошлое Большую Черепашку-Ниндзя.Серия 44Аделунг в кровавой битве убивает Большую Черепашку-Ниндзя, однако в конце серии Сатанисты посылают в прошлое Ну Очень Большую Черепашку-Ниндзя.Серия 45Аделунг в кровавой битве убивает Ну Очень Большую Черепашку-Ниндзя, однако в конце серии Сатанисты посылают в прошлое Ну Очень Офигенно Большую-Пребольшую Черепашку-Ниндзя.Серия 46Ну Очень Офигенно Большая-Пребольшая Черепашка-Ниндзя зверски убивает Джона Аделунга, однако он успевает передать КНИГУ своему другу МайклуКуруСерия 47-55С сорок седьмой по пятьдесят пятую серии Майкл Кур спасается от Ну Очень Офигенно Большой-Пребольшой Черепашки-Ниндзя, а Ну Очень Офигенно Большая-Пребольшая Черепашка-Ниндзя гоняется за Майклом Куром.Серия 56Майкл Кур при помощи найденной на помойке Машины времени сматывается в будущее, где методом клонирования получает целую армию Майклов Куров.Серия 56-57Майкл вместе со своими клонами возвращается обратно в прошлое и в жестокой схватке, занявшей две серии убивает Ну Очень Офигенно Большую-Пребольшую Черепашку-Ниндзя.Серия 58Майкл начинает переводить КНИГУ и случайно зачитывает из нее заклинание, которое вызывает в наш мир демона-хватателя. Демон-Хвататель хватает всех подряд и разрывает каждого схваченного на сотню маленьких кусочков и на десяток больших.Серия 59Демон-хвататель уничтожает всю армию клонов Майкла и в придачу весь Лос-Анджелес и окрестности. Майкл, пытаясь справиться с демоном, выпускает из местного зоопарка Кинг-Конга.Серия 60Кинг-Конг уничтожает демона-хватателя, но внезапно у него начинается брачный период. Жертвой возбудившегося Кинг-Конга стали все оставшиеся в живых жители Лос-АнджелесаСерия 61Майкл Кур, спасая Лос–Анджелес от вымирания, знакомится с известным узкоглазым генетиком Урзой Муль. Урза, используя новейшие достижения генной инженерии, выращивает Годзиллу. Кинг-Конг дохнет, пытаясь удовлетворить Годзиллу.Серия 62Последние жители Лос-Анджелеса дохнут, пытаясь удовлетворить Годзиллу.Серия 63Все жители Мексики дохнут, пытаясь удовлетворить Годзиллу.Серия 64Вся Канада дохнет, пытаясь удовлетворить Годзиллу.[Серии 65-69 вырезаны цензурой и заменены рекламой противозачаточных карамелек Чупа-Чупс]Серия 70-72Майкл Кур удовлетворяет Годзиллу до тех пор, пока та не сдохнет, но при этом сам оказывается в реанимации в тяжелом состоянии.Серия 73В больнице Майклу пьяные врачи вкалывают психотропные средства и он теряет память. Пытаясь вернуть память ему колят транквилизаторы, Майкл перевозбуждается и удовлетворяет весь персонал больницы и пациентов (включая лежащих в реанимации и морге)Серия 74Майкл удовлетворяет до смерти всю женскую половину города.Серия 75Узнав о событиях, произошедших в предыдущей серии, вся мужская половина идет к Майклу на разборки, но он их тоже удовлетворяет до смерти.Серия 76Майкл удовлетворяет всю оставшуюся живность в городе, включая мышей, тараканов и крупный рогатый скот. Город полностью вымер.Серия 77Майкл ходит по городу и ищет, кого бы еще удовлетворить.Серия 78На Майкла Кура нападает сексуальный маньяк, но Кур удовлетворяет его в такой извращенной форме, что маньяк на всю жизнь остается инвалидом.Серия 79Майкл пытается вспомнить, кто он, как его зовут и что он делает в этом заброшенном городе. Ему попадается случайно уцелевшая от надругательства бездомная собака. Бедное животное…Серия 80Майкл идет в другой город, надеясь что жители помогут ему восстановить память. По дороге на него нападает стая волков. Бедные волки.Серия 81Майкл Кур добирается до города, но его жители, уже наслышанные о Майкле, срочно эвакуируются от него в леса.Серия 82Майкл идет в другой город, но и там все жители разбегаются при его появленииСерия 83Майкл ходит по городу и гадает, почему в городе никого нет. Он решает, что началась война.Серия 84Майкл Кур внезапно встречает девяностолетнюю старуху, которая не успела сбежать из города.Серия 85Пытаясь удовлетворить бабушку, Майкл натирает себе мозоль.Серия 86-88Майкл пытается вылечить мозоль и в конце восемьдесят восьмой серии вылечивает ее, однако теперь он уже никого не способен удовлетворить.Серия заканчивается лекцией о вреде самолеченияСерия 89Сумасшедшая неудовлетворенная старушка гоняется за Майклом Куром. Майкл убегает от нее в леса. Там его ловят прячущиеся от него жители города и удовлетворяют его всей толпой. К Майклу возвращается память.

Ключевые слова: Сериал книга разведка Годзила пингвины

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