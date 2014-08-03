Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36

Стигандр Просмотров: 91 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 07:36 by

Лорел и Харди были киноактёрами и одной из самых известных комедийных пар на заре кино, их совместная работа началась в 1927 году, а образ комедии поначалу строился на характерах: "толстый и худой""Попросив", разные ресурсы нейросети сгенерировать изображения по описанию, (написав только "Стэн Лорел и Оливер Харди в котелках"). Получил следующие изображения; м-м, достойные данного ресурса.А вот для сравнения их прижизненное видео:

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