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Страшные Арты

Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети

Лорел и Харди были киноактёрами и одной из самых известных комедийных пар на заре кино, их совместная работа началась в 1927 году, а образ комедии поначалу строился на характерах: "толстый и худой"
"Попросив", разные ресурсы нейросети сгенерировать изображения по описанию, (написав только "Стэн Лорел и Оливер Харди в котелках"). Получил следующие изображения; м-м, достойные данного ресурса.

Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети
Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети
Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети
Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети
Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети
Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети

А вот для сравнения их прижизненное видео:


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36
Сегодня, 07:36 by СтигандрПросмотров: 91Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Стэн Лорел Оливер Харди немое кино ретро актёры нейросеть цифровое изображение

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:40
+1
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 1 155
Комментариев: 9 820
Я ненадолго подвисла, решая, подходит ли публикация тематике сайта. Потом вспомнила про СФ и решила, что подходит))
Лично меня творчество нейросетей завораживает.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Евангелион
Сегодня, 12:44
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 219
Если честно, не знаю кто такие :)
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
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