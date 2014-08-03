Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросети

Стэн Лорел и Оливер Харди "глазами" нейросетиЛорел и Харди были киноактёрами и одной из самых известных комедийных пар на заре кино, их совместная работа началась в 1927 году, а образ комедии поначалу строился на характерах: "толстый и худой"
"Попросив", разные ресурсы нейросети сгенерировать изображения по описанию, (написав только "Стэн Лорел и Оливер Харди в котелках"). Получил следующие изображения; м-м, достойные данного ресурса.
А вот для сравнения их прижизненное видео:
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:36
Сегодня, 07:36 by СтигандрПросмотров: 91Комментарии: 2
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