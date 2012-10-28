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Иной Мир
Автор неизвестен.
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Вчера, 08:41 by
swandance
Просмотров: 159
Комментарии: 2
+2
Ключевые слова:
Иной мир
фентези-арт
ворон
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Комментарии
#1 написал:
swandance
Вчера, 08:54
+2
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0
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Публикаций: 24
Комментариев: 122
вОроны часто являются предвестниками несчастий, но несчастья являются катализатором перемен и обновления в жизни,
иногда вОроны предвещают смерть, они вестники иного мира.
У меня рядом с домом на деревьях часто сидят вОроны и ждут....... возможно моей смерти.
#2 написал:
ebegen31
Вчера, 20:05
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Репутация:
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190
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0
)
Публикаций: 43
Комментариев: 846
Цитата: swandance
вОроны часто являются предвестниками несчастий, но несчастья являются катализатором перемен и обновления в жизни,
иногда вОроны предвещают смерть, они вестники иного мира.
Вороны - прекрасные птицы, это всё человеческие предрассудки, насчёт "к беде" и "к смерти".
Я думаю, что нельзя изначально ассоциировать какое бы то ни было живое существо с чем-то плохим (например, та же примета с чёрной кошкой). Такие суеверия не делают людям честь.
Если вы верующий человек - неужели богу понравится то, что вы не любите животное только за его цвет, вид или породу? Даже если человек не христианин (иудей, мусульманин), но всё равно верит в высшие силы, увлекается мистикой, навешивание на животных таких ярлыков не характеризует его как много понявшего в сверхъестественном и вообще как умного и образованного.
Я уже не говорю о том, что страшнее человека (вернее, некоторых людей) зверя нет. Только люди убивают из чистой ненависти, садизма, ради демонстрации власти или обогащения.
И, к тому же, именно люди придумали массу хитрых и изощрённых способов убивать или истязать животных и друг друга.
Не бойтесь встретить чёрную кошку или ворону. Если беда придёт, они точно не будут иметь к этому никакого отношения.
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