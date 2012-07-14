Сюрреалистические миры художницы July Amagi
Картины July Amagi наполнены мистикой,загадкой,невероятной энергетикой и силой. Насладитесь современным искусством и погрузитесь в волшебный мир художницы.
*«А ярче всех, то солнце, что светит внутри тебя»
Материалы: масло, акрил.
*...Время не ограничено – все может быть. Пространство не ограничено – все возможно. Невозможных событий не существует.
"The shore of the Universe"
Жанр: Фэнтези
Техника: Масло
Материал: Холст
*"Sed semel insanivimus omnes" - Однажды мы все бываем безумны...
Вид искусства: Живопись
Жанр: Религия
Техника: Масло
Материал: Холст
*Вечность - в мгновении, весь мир - в тебе...
«EXISTANTION» (Экзистенция»)
Oil on canvas, 50*70 cm., 2016 г.
Материалы: масло, акрил, соль, сахар.
*Наш мир - это большой муравейник, гигантская энергетическая структура. И было бы наивно предполагать, что у этой системы нет руководителя.
"The secret power" by Juli Amagi, "Тайная власть".
50x60 cm., oil on canvas, 2015.
*Чувства, подобны цветам,произрастающим внутри.Внешний мир,как пустынная земля-слишком холоден для них.
"Extirpation"
40*50 см.,масло,2015 г.
*Путь длиною в жизнь
Картина из серии работ "I see God"
Картина была написана за несколько дней до крушения КогалымАвиа. По странному стечению обстоятельств на картине изображен самолет, а полотно названо "Путь длиною в жизнь"...
*
Солнце, которое освещало и обогревало Землю миллиарды лет, разделилось на три части. Семеро незнакомцев попадают в свой, но уже измененный мир, где законы природы уже не те, что были раньше. У каждого из них своя история, свои страхи...
Картина "Мир после Мира" создана специально для обложки фантастической книги Aleksey Sevenco "Мир без Рима".
*... ты слышишь ли звучанье звёздных песен? душа твоя узнала ль этот Зов? Крылатым – мир земных приделов тесен, зовёт тебя простор Иных Миров!
"Labyrinth"
oil on canvas,acrylic, 50*50 cm.,2015.
Картина покрыта мерцающим слоем.
*Любые события в судьбе происходят не случайно. Человек думает, что не подвластен внешним силам,однако все во Вселенной имеет причинно-следственную связь и в книге жизни уже прописано будущее каждого.
"Spirit" by Juli Amagi
40*50 см.,х. м.,2015 г.
*Вдохновение...
*Летящие фонарики - символ света, истины,символ борьбы со злыми духами и исполнения желаний.
"Lights". Холст, масло , 50*70 см.
*Автор картин!
*«А ярче всех, то солнце, что светит внутри тебя»
Материалы: масло, акрил.
*...Время не ограничено – все может быть. Пространство не ограничено – все возможно. Невозможных событий не существует.
"The shore of the Universe"
Жанр: Фэнтези
Техника: Масло
Материал: Холст
*"Sed semel insanivimus omnes" - Однажды мы все бываем безумны...
Вид искусства: Живопись
Жанр: Религия
Техника: Масло
Материал: Холст
*Вечность - в мгновении, весь мир - в тебе...
«EXISTANTION» (Экзистенция»)
Oil on canvas, 50*70 cm., 2016 г.
Материалы: масло, акрил, соль, сахар.
*Наш мир - это большой муравейник, гигантская энергетическая структура. И было бы наивно предполагать, что у этой системы нет руководителя.
"The secret power" by Juli Amagi, "Тайная власть".
50x60 cm., oil on canvas, 2015.
*Чувства, подобны цветам,произрастающим внутри.Внешний мир,как пустынная земля-слишком холоден для них.
"Extirpation"
40*50 см.,масло,2015 г.
*Путь длиною в жизнь
Картина из серии работ "I see God"
Картина была написана за несколько дней до крушения КогалымАвиа. По странному стечению обстоятельств на картине изображен самолет, а полотно названо "Путь длиною в жизнь"...
*
Солнце, которое освещало и обогревало Землю миллиарды лет, разделилось на три части. Семеро незнакомцев попадают в свой, но уже измененный мир, где законы природы уже не те, что были раньше. У каждого из них своя история, свои страхи...
Картина "Мир после Мира" создана специально для обложки фантастической книги Aleksey Sevenco "Мир без Рима".
*... ты слышишь ли звучанье звёздных песен? душа твоя узнала ль этот Зов? Крылатым – мир земных приделов тесен, зовёт тебя простор Иных Миров!
"Labyrinth"
oil on canvas,acrylic, 50*50 cm.,2015.
Картина покрыта мерцающим слоем.
*Любые события в судьбе происходят не случайно. Человек думает, что не подвластен внешним силам,однако все во Вселенной имеет причинно-следственную связь и в книге жизни уже прописано будущее каждого.
"Spirit" by Juli Amagi
40*50 см.,х. м.,2015 г.
*Вдохновение...
*Летящие фонарики - символ света, истины,символ борьбы со злыми духами и исполнения желаний.
"Lights". Холст, масло , 50*70 см.
*Автор картин!
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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 4
Ключевые слова: Живопись фэнтези картины