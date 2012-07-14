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Страшные Арты

Сюрреалистические миры художницы July Amagi

Картины July Amagi наполнены мистикой,загадкой,невероятной энергетикой и силой. Насладитесь современным искусством и погрузитесь в волшебный мир художницы.

*«А ярче всех, то солнце, что светит внутри тебя»
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
Материалы: масло, акрил.

*...Время не ограничено – все может быть. Пространство не ограничено – все возможно. Невозможных событий не существует.
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"The shore of the Universe"
Жанр: Фэнтези
Техника: Масло
Материал: Холст

*"Sed semel insanivimus omnes" - Однажды мы все бываем безумны...
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
Вид искусства: Живопись
Жанр: Религия
Техника: Масло
Материал: Холст

*Вечность - в мгновении, весь мир - в тебе...
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
«EXISTANTION» (Экзистенция»)
Oil on canvas, 50*70 cm., 2016 г.
Материалы: масло, акрил, соль, сахар.

*Наш мир - это большой муравейник, гигантская энергетическая структура. И было бы наивно предполагать, что у этой системы нет руководителя.
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"The secret power" by Juli Amagi, "Тайная власть".
50x60 cm., oil on canvas, 2015.

*Чувства, подобны цветам,произрастающим внутри.Внешний мир,как пустынная земля-слишком холоден для них.
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"Extirpation"
40*50 см.,масло,2015 г.

*Путь длиною в жизнь
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
Картина из серии работ "I see God"
Картина была написана за несколько дней до крушения КогалымАвиа. По странному стечению обстоятельств на картине изображен самолет, а полотно названо "Путь длиною в жизнь"...
*
Солнце, которое освещало и обогревало Землю миллиарды лет, разделилось на три части. Семеро незнакомцев попадают в свой, но уже измененный мир, где законы природы уже не те, что были раньше. У каждого из них своя история, свои страхи...
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
Картина "Мир после Мира" создана специально для обложки фантастической книги Aleksey Sevenco "Мир без Рима".

*... ты слышишь ли звучанье звёздных песен? душа твоя узнала ль этот Зов? Крылатым – мир земных приделов тесен, зовёт тебя простор Иных Миров!
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"Labyrinth"
oil on canvas,acrylic, 50*50 cm.,2015.
Картина покрыта мерцающим слоем.

*Любые события в судьбе происходят не случайно. Человек думает, что не подвластен внешним силам,однако все во Вселенной имеет причинно-следственную связь и в книге жизни уже прописано будущее каждого.
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"Spirit" by Juli Amagi
40*50 см.,х. м.,2015 г.

*Вдохновение...
Сюрреалистические миры художницы July Amagi

*Летящие фонарики - символ света, истины,символ борьбы со злыми духами и исполнения желаний.
Сюрреалистические миры художницы July Amagi
"Lights". Холст, масло , 50*70 см.

*Автор картин!
Сюрреалистические миры художницы July Amagi


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Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Живопись фэнтези картины

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:09
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (577|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 072
Красиво, конечно, но однообразно, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Дезмонд Майлс
Сегодня, 12:57
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (121|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 134
вроде красиво, но как то не цепляет и вообще не совсем по теме
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
#3 написал: Летяга
Сегодня, 13:45
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9543|-4)
Публикаций: 401
Комментариев: 6 988
Для любительского уровня нормально. Для профессионального - фу три раза. Пошловато, попсовато, слабенькая техника. Это что-то вроде русалок и лебедей, помните: "Подходи, не скупись, покупай живопИсь".
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Joss
Сегодня, 13:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 160
Не в моем вкусе.

картины
но, это не значит что они некрасивые...
на вкус и цвет товарища нет...,как говорят...
Зарегистрирован: 1.02.2016
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