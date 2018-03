Сюрреалистические миры художницы July Amagi

Картины July Amagi наполнены мистикой,загадкой,невероятной энергетикой и силой. Насладитесь современным искусством и погрузитесь в волшебный мир художницы.*«А ярче всех, то солнце, что светит внутри тебя»Материалы: масло, акрил.*...Время не ограничено – все может быть. Пространство не ограничено – все возможно. Невозможных событий не существует."The shore of the Universe"Жанр: ФэнтезиТехника: МаслоМатериал: Холст*"Sed semel insanivimus omnes" - Однажды мы все бываем безумны...Вид искусства: ЖивописьЖанр: РелигияТехника: МаслоМатериал: Холст*Вечность - в мгновении, весь мир - в тебе...«EXISTANTION» (Экзистенция»)Oil on canvas, 50*70 cm., 2016 г.Материалы: масло, акрил, соль, сахар.*Наш мир - это большой муравейник, гигантская энергетическая структура. И было бы наивно предполагать, что у этой системы нет руководителя."The secret power" by Juli Amagi, "Тайная власть".50x60 cm., oil on canvas, 2015.*Чувства, подобны цветам,произрастающим внутри.Внешний мир,как пустынная земля-слишком холоден для них."Extirpation"40*50 см.,масло,2015 г.*Путь длиною в жизньКартина из серии работ "I see God"Картина была написана за несколько дней до крушения КогалымАвиа. По странному стечению обстоятельств на картине изображен самолет, а полотно названо "Путь длиною в жизнь"...Солнце, которое освещало и обогревало Землю миллиарды лет, разделилось на три части. Семеро незнакомцев попадают в свой, но уже измененный мир, где законы природы уже не те, что были раньше. У каждого из них своя история, свои страхи...Картина "Мир после Мира" создана специально для обложки фантастической книги Aleksey Sevenco "Мир без Рима".*... ты слышишь ли звучанье звёздных песен? душа твоя узнала ль этот Зов? Крылатым – мир земных приделов тесен, зовёт тебя простор Иных Миров!"Labyrinth"oil on canvas,acrylic, 50*50 cm.,2015.Картина покрыта мерцающим слоем.*Любые события в судьбе происходят не случайно. Человек думает, что не подвластен внешним силам,однако все во Вселенной имеет причинно-следственную связь и в книге жизни уже прописано будущее каждого."Spirit" by Juli Amagi40*50 см.,х. м.,2015 г.*Вдохновение...*Летящие фонарики - символ света, истины,символ борьбы со злыми духами и исполнения желаний."Lights". Холст, масло , 50*70 см.*Автор картин!