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Не то, чем кажется 5

Estellan Просмотров: 74 Комментарии: 2 +1 Вчера, 19:07 by

На оговоренном месте мы паслись уже битый час, и моя компания откровенно начинала скучать. Эрик притулился у давно высохшего колодца, а Клара нарезала круги по небольшой площади, от этого мельтешения начинало укачивать даже меня.- Ты уверен, что все правильно передал? – обратила магичка свой взор на сидящего. – Где они?- Не боись, все точно. За час до полуночи на старой рыночной площади, - устало вздохнул наш связной.- Так час уже…- Тихо, наши гости здесь, - усмехнулся я, заставив своих путников остановиться и зашарить взглядами по площади. А от одной из теней отделился фрагмент, тяжело вздохнув, и направился к нам. Кажется, он не ожидал, что его так быстро обнаружат. Ну, обычные люди, может быть, и не обнаружили бы. А магия, особенно поисковая, чудесно поглощалась спрятанными, я, кажется, даже знаю кем именно, по периметру площади, артефактами. Но мне не было нужды пользоваться магией. Посторонние звуки я услышал еще с соседней улицы.- Эрик, ты сказал, что твой знакомый хочет встретиться с Гормалом. Однако, забыл упомянуть какой именно профит от этого гильдии, - вместо приветствия, пробормотала тень в маску, явно набивая себе цену.- Эрик забыл сказать, что я не только его знакомый, но и знакомый Гормала, с которым, я уверен, он не откажется встретиться, - несколько монет пересыпались из одной моей перчатки в другую, явно вызвав в глазах посланца заинтересованность.- Докажи, что ты не из стражи, - встал тот в позу, взглядом пристально проследив куда именно я припрятал денежки.- Мамой клянусь – хватит? – я усмехнулся, чуть склонив голову к плечу. – Или мне самому следовало спуститься прямо в вашей тайное логово, со входом в старом склепе Луцианов, чтобы постучаться в парадную дверь? Какой там раньше был пароль, вроде Беллир…- Ладно, - разочарованно вздохнул вор и стянул маску, демонстрируя безусую мордаху. Парень, а тебе сколько годков-то? Тринадцать есть? – Я должен был убедиться. Гормал сказал обязательно проверить. И, чтобы без ваших магических штучек. А то есть у вас не... небли… неблагина… люди, которым не стоит доверять, - кивнул парнишка в сторону Эрика.Я обернулся, удивленно посмотрев туда же. Меня не было всего десяток лет. Эрик, блин! Ты успел и воров против себя настроить? Талант. Талантище! Все это он смог прочесть в моем взгляде и поежиться.- Даже Эрик не настолько сошел с ума, чтобы приводить в гильдию стражника. К тому же… Гормал действительно меня знает. Идем?Еще немного побуравив нашу компанию взглядом, парень развернулся, натянул маску и устремился в темноту. Думал нас потерять? Хех. Со мной этот трюк не прокатит.В итоге, уже через полчаса мы спускались по сырым переходам подземелья, пока не уткнулись в неприметную дверцу, замаскированную под деталь ландшафта.Открыв ее, проводник жестом поманил нас внутрь. За дверцей открывался еще один проход, короткий и светлый, а уже за ним большой зал, не знаю, чем он был изначально, но сейчас был обставлен под нужды гильдии. В одном его углу стояло несколько столов, где воры обмывали добычу, делились новостями и предавались азартным играм. В другом была оборудована тренировочная площадка, а дальше я не стал рассматривать, так как проводник вел нас дальше. Другая дверь, третья, за четвертой, у которой воришка помедлил, прежде чем благоговейно постучать, и обнаружился наш общий старый знакомый, ютящийся в комнатушке, больше похожей на старый шкаф. Проводник кивнул и смылся, даже не дав поблагодарить его.В комнате имелся стол, два стула и… стратегические залежи пыли по углам.- Чем обязан? – поднялся из-за стола глава гильдии воров, пристально обшаривая взглядом каждого из нас по отдельности.-Гормал… а я думал, что тебя уже давно снабдили пеньковым галстуком, - в свою очередь поприветствовал его я, после чего вальяжно расположился на единственном свободном стуле.Пальцы оппонента заметно стиснули край стола.- Многие поплатились и за меньшее. Если я захочу, то и вы отсюда не выйдите. И даже магия вам не поможет… - угрожающе ответил тот.- Расслабься, Гормал, я здесь не за тем, чтобы дразнить тебя. У меня есть вполне деловое предложение, - стянув с пальца перенстроенное Кларой кольцо, я выждал пару мгновений и скинул капюшон.Из рослого вора, казалось, мгновенно выпустили воздух.- Данмор… - просипел тот. – Так ты жив? Значит, все это были не слухи, вы действительно залегли на дно, инсценировав свою гибель? А я ведь…- Не совсем, не совсем. Видишь ли, Треугольник действительно погиб. И я очень хочу узнать за что и чьими руками. Кому мы настолько успели перебежать дорогу, что после смерти нас объявили чуть ли не врагами народа и предателями короны. Очень хочу. А ты… и твои ребята, мне в этом помогут, - я подбросил на ладони все те же монеты, в поисках которых молодой вор успел, по пути, проверить все мои карманы.Нервный смешок вырвался из уст главного вора.- А зачем мне вам помогать? Особенно после того как твой дружок… Не проще ли будет убить вас всех здесь, а потом получить неплохую награду за твою голову? – оскалился тот в ответ.- А ведь еще совсем недавно, в историческом понимании времени, ты казался мне неглупым человеком с отличной деловой хваткой, - скопировал я оскал собеседника, продемонстрировав, что у меня клыков больше. – Подумай, что лучше. Попытка получить единоразовую награду за мою голову, и, как следствие, полное уничтожение гильдии. За свою голову я буду сражаться. Или длительный контракт, с хорошей оплатой.- Нечисть! – выдохнул тот, машинально перекрестившись, заставив меня и Клару, это я слышал, поморщиться.- И что? У нечисти ты больше денег не берешь? Когда ты успел стать настолько суеверным, Гормал? Не ты ли мне говорил, что тебе плевать на то насколько часто у заказчика бьется сердце, пока он в силах платить за услуги гильдии? Особенно после того, как твои люди стырили из моей штаб-квартиры тот магический кубок для лича? А он мне был, знаешь ли, очень дорог. Он определял яды… В обмен на то, что Треугольник не разбирает твое логово по камушку, помнится, ты обещал мне услугу.- Забирай что хочешь, - на стол упала связка мудреных ключей от сокровищницы гильдии.- Не-е-ет, - задумчиво протянул я, даже не пытаясь дотянуться до связки. – Ты мне должен услугу. И ты мне ее окажешь. А еще несколько дополнительных за которые, я тебя уверяю, я тебе неплохо заплачу.- Что тебе нужно? – почуяв деньги, главный вор, кажется, передумал бледнеть еще сильнее и задумался о собственной выгоде.- Для начала… - я сделал вид что задумался, пристально следя за руками вора, и прислушиваясь к его сердцу. – Для начала мне нужна Походная Фляга.- Та самая? – округлил глаза ворюга.- Угу, - кивнул я в ответ. Не нужно было даже оглядываться, чтобы знать, что в этот момент Клара покрутила пальцем у виска.- Артефактная? – снова уточнил вор.- Да.- В которой запечатано заклинание, останавливающее время?- Она самая…- Которых осталось всего три в королевстве? Одна – в музее. Другая в королевской сокровищнице, а третья… третья, вроде в чьем-то посольстве.- Четыре, - машинально поправил его я и удостоился нового удивленного взгляда.- А где четвертая?- Не надейся, четвертую тебе будет получить еще сложнее, чем ту, что в сокровищнице. Так что, давай сосредоточимся на этих трех. Чем быстрее, тем лучше, сам понимаешь. И это – дополнительная услуга. Платная.- Платная? – вопросительно изогнул бровь вор.- Да, полновесный кошель я отдам сразу же, как Фляга будет у меня в руках. А вот бесплатная, и первоочередная услуга, после которой я обязательно забуду навсегда тот эпизод с кубком – меч. Мне нужен меч.В ответ рослый ворюга лишь фыркнул.- Меч? Да у любого куз…- Особенный меч. Тот, у которого на крестовине клеймо. Красный такой Треугольник. Знаешь такой меч? Его стащили из штаб-квартиры, когда ее разграбили..- Ты что? Мои люди?! Да никогда! Нас там даже…- Я знаю кто его стащил. Теперь мне нужно его вернуть. Он в штабе Чаек. Этот меч ни с чем не перепутаешь, он изготовлен из изумрудной стали. Про клеймо я уже сказал. А еще он поет, скучает по уничтоженному брату, оставшемуся под горой. Сможешь достать?- Ну я… даже…- Ты ведь помнишь, что я его слышу? Метки Треугольника были зачарованы той же рудой. Так что даже не пытайся его слямзить и перепродать. Договорились? – я откинулся на спинку стула.На лице главного вора боролись страх и алчность. Но, насколько я знал Гормала, алчность победит. Так и получилось.- Если Чайки узнают…- Если Чайки узнают, ты всегда сможешь перенаправить их ко мне. Я с ними сумею… договориться. Таким образом мы плавно подобрались к третьему вопросу, который я хотел с тобой обсудить.- Если ты сейчас потребуешь добыть тебе корону прямо с короевской башки, то я пас, - вор устало потер переносицу. – Слишком много рисковых дел за раз.- Нет, мне нафиг не сплющилась корона. Мне нужно помещение. Лучше всего такое, о котором мало кто знает. Пусть даже заброшенное. Раньше у гильдии было много потайных квартир, так сказать.- Тебе нужна квартира? – скептически изогнул бровь Гормал. – Я думал, что такие как ты время в гробах коротают.- Мне не нужна квартира. Мне нужно что-то в духе твоего логова. Убежище. Достаточно большое, чтобы разместить там пару десятков человек.- Надо подумать. Если старое логово на окраине, под складом подойдет…- Вот и чудно. Как справитесь с этими заданиями, у меня будет еще парочка. Попроще, - как мог, утешил я вора и поднялся со своего места. – А теперь, если ты не против, мы пойдем. Ночь коротка, а твоего воришку мы и так достаточно долго ждали. Кстати, напомни ему, что шарить по чужим карманам, особенно моим, чревато отрыванием конечностей. Всех и по очереди.Когда тот же шустрый парнишка вывел нас обратно, на свежий воздух, а потом испарился, я потратил какое-то время на то, чтобы просто жадно вдыхать ночной воздух. Тут-то в мой рукав и вцепилась Клара.- Ты с ума сошел? – шипела она, стараясь не нарушать тишину кладбища. – На кой тебе Фляга?- Клара, - я принялся аккуратно отцеплять от себя цепкие пальчики. – Нравится тебе это или нет, но, такому как я теперь, для существования нужна кровь. Можно и на крови зверушек какое-то время протянуть. Да, я буду слабеть не так быстро, но буду. К тому же, она отвратительна на вкус. Лучше всего подойдет человеческая. В столице или любом другом городе ее добыть не так сложно. Ее нужно не так много, так что убивать не обязательно. Но вот в долгом перегоне мне будет тяжко. Особенно, если я ослабну настолько, что не смогу поймать даже зайца. А если мы где-нибудь застрянем, как в тот раз на перевале, когда месяц лагерем стояли, тогда до ближайшего поселения или я доберусь один, или те кто будет со мной и труп. Есть, конечно, еще вариант, что спутникам удастся меня обездвижить, чтобы, свихнувшись от голода, я их не разорвал, но тогда добычей крови и возвращением меня в подвижное состояние уже придется озаботиться им. Вот, чтобы такого не произошло, мне нужна фляга. Пары глотков в неделю мне хватит, чтобы продержаться.Магичка задумалась. Похоже, тоже освежала в памяти знания по Высшим. И, стоит признать, что у нее, что у меня, этих знаний было слишком мало.- Так… ладно. Я не буду спрашивать откуда ты это узнал и как добирался до столицы. А ты, взамен, расскажешь мне, что мы делаем дальше.- Предлагаю разделиться, кажется мне уже достаточно знаний. Даже с избытком, - вмешался молчавший до сих пор Эрик.- Нет, Эрик, сейчас не время идти напиваться, - я качнул головой и посмотрел на все еще темное небо. – Мы идем в библиотеку.- Ночью? – ужаснулся тот.- Боюсь, что в ту часть, куда мы идем, днем нас не пустят. А мне прямо срочно очень нужно приобщиться к некоторым знаниям.- Разделы запрещенной магии? – азартно оживилась Клара.- Они самые, - для надежности, я ухватил Эрика за руку.- Я сотню раз пыталась туда пробраться, еще будучи на обучении, - вздохнула та. – Охраняется она получше королевской сокровищницы.- Это было раньше, а теперь у нас есть Эрик, я, и твоя, более опытная магия. Ну а если нас поймают, валите все на меня. Надо уложиться до утра, у меня утром ранняя встреча с арендодателем.- Это еще каким? – снова насторожилась Клара.- С тем, который нам сдаст здание под новую штаб-квартиру.- Под гильдию? – проявил интерес даже Эрик.- Под штаб для наемников. Как я уже говорил, нам нужен официальный статус, чтобы раньше никто не заинтересовался теневым.- Раньше чего?- Раньше времени, когда мы будем готовы, - терпеливо объяснил я. – Будем представляться новым отрядом. Нам будет нужно новое название, собственно, наемники. Но я не хочу брать тех, кто уже обкатан в других группах. Лучше всего нанять пару-тройку инструкторов. Кого-то я смогу обучать и сам. Кого-то возьмет Эрик. Магов отберет Клара. Запустим несколько отрядов по трактам, пусть вывесят листовки, что мы нанимаем и обучаем наемников для борьбы с нечистью. Еще, но это тогда, когда нас станет побольше, можно будет обратить внимание на беспризорников, сирот и так далее. Чем моложе, тем лучше, с нуля обучать легче, чем переучивать. А дальше посмотрим. Кого-то оставим официальными отрядами, а вот лучшие… с лучшими я буду работать отдельно. Но это – пока только планы. Так что, товарищи мародеры, именно поэтому сейчас мы идем грабить библиотеку.

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