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Ученица смерти. Часть 5⁠⁠

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:48 by

Марина и Смерть стояли и молча слушали нытьё всадника апокалипсиса по имени Раздор. Это тип тоже был не в восторге от того, что ему пришлось выйти на работу, да ещё и в полную смену.— Нет, я, конечно, всё понимаю. Апокалипсис — дело хорошее, даже почетное, но порядок-то почему нарушается? Есть устав, есть очередь. Где этот лентяй Мор? Опять с ветрянкой носится по детским садам? — он бубнил и параллельно разминался, размахивая мечом.— Так как в этот раз парадом руководит кот, то и порядка никакого быть не может, — ответил Стрёмный, оповестивший о начале армагеддона.— Кто это придумал?— Начальник придумал. Хватит возникать.— Что ж, ему виднее. Хотя — где кот, и где конец света... Что вообще он может сделать?! — сокрушался Раздор.Пока они стояли и спорили, заскучавший Паганини уже успел рассорить две улицы. Сначала он прибился к интеллигентного вида женщине, которая направлялась в сторону книжного магазина. Увидев милого котика, дама не смогла пройти мимо, не покормив его. В этот момент с балкона на нее начал кричать куривший пожилой мужчина:— Хватит кормить этих засранцев, они уже все подъезды обгадили!— Не смейте так говорить о братьях наших меньших, бессердечный вы грубиян!Началась полемика, в которой участвовал и сам объект обсуждения. Своим громким и утробным «мяу» Паганини посылал куда убедительнее, чем эта воспитанная на Чехове и Бальзаке женщина. За мужчину вступилась его хабалистая жена, высунувшаяся из кухонного окна, а за кота и его кормилицу — таксист. Водитель ждал пассажира и на ломаном русском кричал из окна машины, что главные засранцы — это homo sapiens, и если бы котам требовалось такси, то он бы с удовольствием работал в таком и никогда бы не вернулся к перевозке грязных во всех смыслах людишек.Подошедшая в этот момент пассажирка, услышав такой комментарий, позвонила в службу поддержки такси и во всеуслышание нажаловалась на водителя, которому тут же понизили рейтинг. Тот в отместку дал по газам, обрызгав клиентку грязным снегом. На повороте ему под колеса бросился виновник общей ссоры, и таксист, не желая брать грех на душу, свернул в припаркованную машину скорой помощи, приехавшую на вызов к какому-то криминальному авторитету.Не прошло и десяти минут, как во дворе началась третья мировая война в миниатюре.—Яс-не-нь-ко, — выдавил из себя Раздор, наблюдающий за происходящим. — А я вам тут точно нужен? — обратился он к Смерти. — Вы, кстати, мой меч не виде?..Он не договорил, так как заметил легендарное оружие в руках Марины. Девушка прокалывала им колёса подъехавшей для расправы над таксистом и котом братве.— Совсем сдурела?! — взвыл Раздор. — Да это же один из легендарнейших клинков всех времён! Он ударом может рассечь континент! — он кинулся к Марине, когда та занесла меч над зеркалом заднего вида BMW. — Ну нет, я с этими двоими работать не буду! — схватил всадник за шкирки кота и Марину. — Есть регламент, тактика, ГОСТы в конце концов, а это какой-то хаос! Отчёты замучаешься потом писать!— В этом и есть весь смысл! — пытался уговорить его Стрёмный. — Работая по правилам, вы постоянно терпите крах, а тут — сплошная непредсказуемость. Представь, что будет, если их отправить на конференцию ООН в твоём сопровождении!— Вы мне сейчас угрожаете? — нахмурился Раздор.— Простите, я немного задержался, — возник из пустоты бледный тип, на вид совершенно изможденный, весь в коросте и с неправильным прикусом. — Был занят эпидемией, сами понимаете — дело важное.— Вот! Вот настоящий работник! — похвалил Стрёмный Мора. — Апокалипсис ещё даже не начался, а товарищ эпидемию запустил. Как продвигается? Сколько жертв?— Ну… По бумагам — где-то миллионов пятьдесят.— В каком смысле — по бумагам? Сколько всего погибло?Мор почему-то молчал и вместо ответа разглядывал носки своих сапог.— Три, — мрачно ответила за него Смерть.— Что значит «три»? Три миллиона?! Это и не эпидемия, а так, насморк какой-то.— Нет. Всего три. И то, — Мор тяжело вздохнул, — двое от старости. Так что, тут результат спорный. Эпидемия-то информационная, слухи да угрозы, — развел он руками, — на настоящую финансирования не хватает, да и трудоемко это всё…— Мда-а, сначала я думал, что кота действительно назначили ответственным из-за какой-то особой стратегии, но, глядя на вас, понимаю, что даже кот справится лучше, чем вы, — отчитывал Стрёмный всадников.Тут появился последний из бригады апокалипсиса, именуемый Голодом. Не обращая внимания на присутствующих и повестку дня, он сразу подошел к Марине:— Слушай, у меня опять какие-то любители питаться энергией собственного идиотизма нарисовались, не поможешь советом? Я их уже и пельменями жареными искушал, и макаронами с тушенкой — не голодны, и всё тут!— Яичница с колбасой и помидорами, — шепнула ему Марина, зная о напряженности ситуации.— Какая яичница?! Какие помидоры?! — сокрушался Стрёмный. — Значит так, берите этого усатого генерала Ада и… Стоп. А где он?Все присутствующие начали смотреть себе под ноги. Паганини исчез.— Наверно, голубей увидел, у него бывает, — предположила Марина.— И за что мне всё это? — поднял взгляд к небу Стрёмный.— Так что же получается? Раз нет генерала, то и конец света откладывается? — спросил с надеждой Раздор. — Может, я того… пойду?— Ага, разбежался! Тебе ещё сеять ужас и ослаблять веру у населения планеты. Давайте, рассредоточились и ищем нашего Антихриста, а параллельно выполняем долг.Всадники лениво разошлись в разные стороны и, громко зазывая «кис-кис-кис», отправились искать Паганини.***Кот тем временем занимался своими непосредственными обязанностями: разносил аллергию и блох, залезал в форточки и воровал сосиски, ссорил между собой кошатников и собачников, убивал гербарии, плодил разруху и будущих приверженцев тёмных сил — в общем, приближал конец света как мог.— Скажите, а вам помощница не нужна, случайно? — спросила Марина у Мора, когда они с ним вместе залезли на один из чердаков, разыскивая Паганини.— Ты же вроде со Смертью работаешь?— Так я могу в график, два через два, например. Мне всё интересно!— Хм, знаешь, помощник мне бы не помешал, давай узнаем о твоих способностях. — Заинтригованный Мор снял с плеча свой древний лук и выудил одну из драгоценнейших стрел из колчана. — Вот, стреляй через вентиляционный продух. Куда поразишь человека, там его и настигнет хворь. А для поднятия ставок сделаем болезнь заразной и быстро распространяемой. Всё равно пора начинать эпидемию, раз уж апокалипсис по графику.— Здорово! А как это работает? — возбужденная Марина протянула дрожащие руки к луку.— Смотри, попадешь в легкие — респираторный вирус. В сердце — болезнь, связанная с кровью. В голову — психологическое выгорание, в живот — кишечные заболевания. В общем, вариантов много. Новичкам везет. Глядишь, получится что-то стоящее, — потирал Мор свои сухие тощие руки.— Поняла! — Марина натянула тетиву и высунула язык для максимально лучшего прицеливания.— Пли!Стрела свистнула.— Попала! — захлопала Марина в ладоши. — Только куда?Мор напряг свои замутненные глаза, нашел взглядом жертву. Лицо всадника начало скисать быстрее, чем оставленная на открытом солнце сметана.— Ну? И какую эпидемию я запустила? — в нетерпении пищала Марина.— Эпидемию уклонистов от армии, — досадливо произнёс Мор.— Это как?— Не знаю, как ты умудрилась, но из всех возможных болезней ты угодила в плоскостопие! Причем не самой худшей формы. И на это я потратил дефицитную стрелу… — он отнял лук у Марины. — Нет уж, не надо мне помощников.— Ой, ладно, не больно-то и хотелось, — показала ему в спину язык Марина.***Раздор и Голод развешивали объявления на столбах и дверях подъездов. Вместе с фото Паганини прилагался весьма немудрёный текст:«Пропал Антихрист, Генерал армагеддона. Окрас рыжий, на груди белая полоска. На правой стороне морды — всего один ус. Откликается на имя Паганини. Нашедшего прошу позвонить по номеру 666. Вознаграждение: гарантированный билет на ковчег/ракету/в бункер».— Надеюсь, что он никогда не найдётся, — сказал Раздор, нарезая мечом очередную пачку объявлений.— И не говори! Дался им этот конец света. Что в нём хорошего? График ненормированный, оклад на сделку переводят, коня опять же надо в аренду брать, творческий подход, работа в команде. Тьфу, не люблю я это всё.— Так может мы его того… в мешок и в Стикс?— Как-то нехорошо получается, перед Мариной неудобно, она хорошая, помогла мне, — замялся Голод.— Знаешь, а ведь правильно про нас сказали, мы какими-то тряпками стали, — вздохнул Раздор.— Согласен, — кивнул Голод, глядя, как по улицам, ни о чём не переживая, вразвалочку шагают упитанные люди. — Но мне это нравится.— И мне. Так, может, сто́ит пожертвовать одним котом ради спасения целого мира?— Может и сто́ит. Что ж, мы всегда можем найти ей другого, она и не поймет. Коты все на одно лицо.— Отлично. Тогда, как настанет момент, будем действовать.— Уговор.Смерть находилась неподалеку и подслушивала. Паганини ей тоже не шибко нравился, и ее рука постоянно тянулась к тапке возмездия, чтобы урезонить непослушного зверя. Но кот был в её команде, а значит, надо было его спасать, как бы странно это ни звучало. Единственным способом было найти Паганини раньше остальных, и Смерть знала, к кому нужно обратиться за помощью.— Ты как насчёт командировок? — спросила Смерть у Марины, которая, сидя на бордюре, горевала по пропавшему усатому другу.— Куда поедем? — вытерла та эфемерные слезы.— Да тут… Недалеко. — Смерть отвечала как-то уклончиво.— Я только в Арзамасе была, на съезде художников, что рисуют картины по номерам.— Ну это примерно в том же направлении. Хватайся за косу.Смерть подала инструмент, и, как только Марина схватилась за него, мир вокруг исчез. Перед глазами появились турникеты, в воздухе запахло манной кашей. На огромной вывеске выжигающим глаза красным по белому было написано: «Добро пожаловать в рай!»Автор - Александр Райн.продолжение следует...

Ключевые слова: Смерть Марина Раздор всадник апокалипсис

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