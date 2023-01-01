Ученица смерти. Часть 5⁠⁠

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Ученица смерти. Часть 5Марина и Смерть стояли и молча слушали нытьё всадника апокалипсиса по имени Раздор. Это тип тоже был не в восторге от того, что ему пришлось выйти на работу, да ещё и в полную смену.
— Нет, я, конечно, всё понимаю. Апокалипсис — дело хорошее, даже почетное, но порядок-то почему нарушается? Есть устав, есть очередь. Где этот лентяй Мор? Опять с ветрянкой носится по детским садам? — он бубнил и параллельно разминался, размахивая мечом.
— Так как в этот раз парадом руководит кот, то и порядка никакого быть не может, — ответил Стрёмный, оповестивший о начале армагеддона.
— Кто это придумал?
— Начальник придумал. Хватит возникать.
— Что ж, ему виднее. Хотя — где кот, и где конец света... Что вообще он может сделать?! — сокрушался Раздор.
Пока они стояли и спорили, заскучавший Паганини уже успел рассорить две улицы. Сначала он прибился к интеллигентного вида женщине, которая направлялась в сторону книжного магазина. Увидев милого котика, дама не смогла пройти мимо, не покормив его. В этот момент с балкона на нее начал кричать куривший пожилой мужчина:
— Хватит кормить этих засранцев, они уже все подъезды обгадили!
— Не смейте так говорить о братьях наших меньших, бессердечный вы грубиян!
Началась полемика, в которой участвовал и сам объект обсуждения. Своим громким и утробным «мяу» Паганини посылал куда убедительнее, чем эта воспитанная на Чехове и Бальзаке женщина. За мужчину вступилась его хабалистая жена, высунувшаяся из кухонного окна, а за кота и его кормилицу — таксист. Водитель ждал пассажира и на ломаном русском кричал из окна машины, что главные засранцы — это homo sapiens, и если бы котам требовалось такси, то он бы с удовольствием работал в таком и никогда бы не вернулся к перевозке грязных во всех смыслах людишек.
Подошедшая в этот момент пассажирка, услышав такой комментарий, позвонила в службу поддержки такси и во всеуслышание нажаловалась на водителя, которому тут же понизили рейтинг. Тот в отместку дал по газам, обрызгав клиентку грязным снегом. На повороте ему под колеса бросился виновник общей ссоры, и таксист, не желая брать грех на душу, свернул в припаркованную машину скорой помощи, приехавшую на вызов к какому-то криминальному авторитету.
Не прошло и десяти минут, как во дворе началась третья мировая война в миниатюре.
—Яс-не-нь-ко, — выдавил из себя Раздор, наблюдающий за происходящим. — А я вам тут точно нужен? — обратился он к Смерти. — Вы, кстати, мой меч не виде?..
Он не договорил, так как заметил легендарное оружие в руках Марины. Девушка прокалывала им колёса подъехавшей для расправы над таксистом и котом братве.
— Совсем сдурела?! — взвыл Раздор. — Да это же один из легендарнейших клинков всех времён! Он ударом может рассечь континент! — он кинулся к Марине, когда та занесла меч над зеркалом заднего вида BMW. — Ну нет, я с этими двоими работать не буду! — схватил всадник за шкирки кота и Марину. — Есть регламент, тактика, ГОСТы в конце концов, а это какой-то хаос! Отчёты замучаешься потом писать!
— В этом и есть весь смысл! — пытался уговорить его Стрёмный. — Работая по правилам, вы постоянно терпите крах, а тут — сплошная непредсказуемость. Представь, что будет, если их отправить на конференцию ООН в твоём сопровождении!
— Вы мне сейчас угрожаете? — нахмурился Раздор.
— Простите, я немного задержался, — возник из пустоты бледный тип, на вид совершенно изможденный, весь в коросте и с неправильным прикусом. — Был занят эпидемией, сами понимаете — дело важное.
— Вот! Вот настоящий работник! — похвалил Стрёмный Мора. — Апокалипсис ещё даже не начался, а товарищ эпидемию запустил. Как продвигается? Сколько жертв?
— Ну… По бумагам — где-то миллионов пятьдесят.
— В каком смысле — по бумагам? Сколько всего погибло?
Мор почему-то молчал и вместо ответа разглядывал носки своих сапог.
— Три, — мрачно ответила за него Смерть.
— Что значит «три»? Три миллиона?! Это и не эпидемия, а так, насморк какой-то.
— Нет. Всего три. И то, — Мор тяжело вздохнул, — двое от старости. Так что, тут результат спорный. Эпидемия-то информационная, слухи да угрозы, — развел он руками, — на настоящую финансирования не хватает, да и трудоемко это всё…
— Мда-а, сначала я думал, что кота действительно назначили ответственным из-за какой-то особой стратегии, но, глядя на вас, понимаю, что даже кот справится лучше, чем вы, — отчитывал Стрёмный всадников.
Тут появился последний из бригады апокалипсиса, именуемый Голодом. Не обращая внимания на присутствующих и повестку дня, он сразу подошел к Марине:
— Слушай, у меня опять какие-то любители питаться энергией собственного идиотизма нарисовались, не поможешь советом? Я их уже и пельменями жареными искушал, и макаронами с тушенкой — не голодны, и всё тут!
— Яичница с колбасой и помидорами, — шепнула ему Марина, зная о напряженности ситуации.
— Какая яичница?! Какие помидоры?! — сокрушался Стрёмный. — Значит так, берите этого усатого генерала Ада и… Стоп. А где он?
Все присутствующие начали смотреть себе под ноги. Паганини исчез.
— Наверно, голубей увидел, у него бывает, — предположила Марина.
— И за что мне всё это? — поднял взгляд к небу Стрёмный.
— Так что же получается? Раз нет генерала, то и конец света откладывается? — спросил с надеждой Раздор. — Может, я того… пойду?
— Ага, разбежался! Тебе ещё сеять ужас и ослаблять веру у населения планеты. Давайте, рассредоточились и ищем нашего Антихриста, а параллельно выполняем долг.
Всадники лениво разошлись в разные стороны и, громко зазывая «кис-кис-кис», отправились искать Паганини.
***
Кот тем временем занимался своими непосредственными обязанностями: разносил аллергию и блох, залезал в форточки и воровал сосиски, ссорил между собой кошатников и собачников, убивал гербарии, плодил разруху и будущих приверженцев тёмных сил — в общем, приближал конец света как мог.
— Скажите, а вам помощница не нужна, случайно? — спросила Марина у Мора, когда они с ним вместе залезли на один из чердаков, разыскивая Паганини.
— Ты же вроде со Смертью работаешь?
— Так я могу в график, два через два, например. Мне всё интересно!
— Хм, знаешь, помощник мне бы не помешал, давай узнаем о твоих способностях. — Заинтригованный Мор снял с плеча свой древний лук и выудил одну из драгоценнейших стрел из колчана. — Вот, стреляй через вентиляционный продух. Куда поразишь человека, там его и настигнет хворь. А для поднятия ставок сделаем болезнь заразной и быстро распространяемой. Всё равно пора начинать эпидемию, раз уж апокалипсис по графику.
— Здорово! А как это работает? — возбужденная Марина протянула дрожащие руки к луку.
— Смотри, попадешь в легкие — респираторный вирус. В сердце — болезнь, связанная с кровью. В голову — психологическое выгорание, в живот — кишечные заболевания. В общем, вариантов много. Новичкам везет. Глядишь, получится что-то стоящее, — потирал Мор свои сухие тощие руки.
— Поняла! — Марина натянула тетиву и высунула язык для максимально лучшего прицеливания.
— Пли!
Стрела свистнула.
— Попала! — захлопала Марина в ладоши. — Только куда?
Мор напряг свои замутненные глаза, нашел взглядом жертву. Лицо всадника начало скисать быстрее, чем оставленная на открытом солнце сметана.
— Ну? И какую эпидемию я запустила? — в нетерпении пищала Марина.
— Эпидемию уклонистов от армии, — досадливо произнёс Мор.
— Это как?
— Не знаю, как ты умудрилась, но из всех возможных болезней ты угодила в плоскостопие! Причем не самой худшей формы. И на это я потратил дефицитную стрелу… — он отнял лук у Марины. — Нет уж, не надо мне помощников.
— Ой, ладно, не больно-то и хотелось, — показала ему в спину язык Марина.
***
Раздор и Голод развешивали объявления на столбах и дверях подъездов. Вместе с фото Паганини прилагался весьма немудрёный текст:
«Пропал Антихрист, Генерал армагеддона. Окрас рыжий, на груди белая полоска. На правой стороне морды — всего один ус. Откликается на имя Паганини. Нашедшего прошу позвонить по номеру 666. Вознаграждение: гарантированный билет на ковчег/ракету/в бункер».
— Надеюсь, что он никогда не найдётся, — сказал Раздор, нарезая мечом очередную пачку объявлений.
— И не говори! Дался им этот конец света. Что в нём хорошего? График ненормированный, оклад на сделку переводят, коня опять же надо в аренду брать, творческий подход, работа в команде. Тьфу, не люблю я это всё.
— Так может мы его того… в мешок и в Стикс?
— Как-то нехорошо получается, перед Мариной неудобно, она хорошая, помогла мне, — замялся Голод.
— Знаешь, а ведь правильно про нас сказали, мы какими-то тряпками стали, — вздохнул Раздор.
— Согласен, — кивнул Голод, глядя, как по улицам, ни о чём не переживая, вразвалочку шагают упитанные люди. — Но мне это нравится.
— И мне. Так, может, сто́ит пожертвовать одним котом ради спасения целого мира?
— Может и сто́ит. Что ж, мы всегда можем найти ей другого, она и не поймет. Коты все на одно лицо.
— Отлично. Тогда, как настанет момент, будем действовать.
— Уговор.
Смерть находилась неподалеку и подслушивала. Паганини ей тоже не шибко нравился, и ее рука постоянно тянулась к тапке возмездия, чтобы урезонить непослушного зверя. Но кот был в её команде, а значит, надо было его спасать, как бы странно это ни звучало. Единственным способом было найти Паганини раньше остальных, и Смерть знала, к кому нужно обратиться за помощью.
— Ты как насчёт командировок? — спросила Смерть у Марины, которая, сидя на бордюре, горевала по пропавшему усатому другу.
— Куда поедем? — вытерла та эфемерные слезы.
— Да тут… Недалеко. — Смерть отвечала как-то уклончиво.
— Я только в Арзамасе была, на съезде художников, что рисуют картины по номерам.
— Ну это примерно в том же направлении. Хватайся за косу.
Смерть подала инструмент, и, как только Марина схватилась за него, мир вокруг исчез. Перед глазами появились турникеты, в воздухе запахло манной кашей. На огромной вывеске выжигающим глаза красным по белому было написано: «Добро пожаловать в рай!»
Автор - Александр Райн.
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продолжение следует...
Сегодня, 13:48 by ЛетягаПросмотров: 61Комментарии: 0
Ключевые слова: Смерть Марина Раздор всадник апокалипсис