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Что скрывают сказки⁠⁠

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:51 by

Мы познакомились на Монмартре, в облюбованном русскими эмигрантами литературном кафе. Очаровательная, но скромно одетая девушка в нелепых очках, читающая книгу. Бумажные книги сейчас – сами по себе уже редкость, а в руках юной особы было не нечто амурно-легкомысленное, а «Морфология волшебной сказки» Проппа. Настоящая жемчужина в окружающем хаосе волн туристов, продавцов сувениров, уличных художников, мигрантов и клошаров – одним словом, в том самом хаосе, за который я и люблю Париж.Есть, разумеется, и другие свободные места, но я направляюсь прямиком к ее столику. Мимоходом ловлю в витрине свое отражение - пиджак, пестрый шарф, берет, короткая бородка ярко покрашена в дань современной моде. Серьга в ухе. Выгляжу вполне недурно для своего возраста – не то кинорежиссер, не то успешный художник.Утомленный представитель богемы – еще один характерный для этого места типаж. По-русски я говорю с легким акцентом, который, я знаю, только добавляет мне обаяния. В нашей семье одно время была мода на все русское – не такая уж большая редкость для сливок общества.Девушка робко вздрагивает, когда я подсаживаюсь к ней – но оттаивает, стоит мне рассыпаться в извинениях за собственную дерзость и привести в качестве оправдания тот аргумент, что такая красавица в таком месте, читающая такую книгу – шанс, который даже в Париже выпадает раз в столетие.Через пять минут мы непринужденно болтаем обо все на свете – она студентка в академическом отпуске, подрабатывает швеей-дизайнером, наскребла, наконец, на то, чтобы увидеть город мечты. Ей девятнадцать. Умна, хороша собой и абсолютно, невыразимо сногсшибательна. Я чувствую, что вновь (в который раз?) пропал.Чтобы удержать нахлынувшие чувства, перевожу разговор на одну из своих любимых тем.На сказки и волшебные истории.Она с восторгом поддерживает.Я окончательно покорен.Мы битый час обсуждаем классификацию Аарне-Томпсона, потом переключаемся на прототип Золушки у Джамбаттисты Базиле. На ту самую Золушку, которая в сговоре с няней прикончила свою мачеху, сломав ей шею крышкой сундука.Потом сравниваем Оле-Лукойе Андерсена и Коппелиуса Гофмана. Приходим к выводу, что они явно родственные души – просто один сыплет детям в глаза песок, а второй эти глаза попросту выковыривает.Спорим, изнасиловал ли Волк Красную Шапочку перед тем, как сожрать. У братьев Гримм особо подчеркнуто, что она ложится в постель голой. Убеждаю неиспорченную особу, что по нравам того времени это максимально откровенно описанная эротическая сцена. Намек прозрачней некуда. Так что секс был – а вот охотника или там могучего лесоруба никакого не было вовсе. Его добавили позже, когда сказки стали считаться жанром для детишек, а с детишками вошло в моду носиться, как с писаной торбой, чтоб не травмировались раньше времени. Мне нравится старая версия этой сказки – особенно извращенный юмор волка, любезно угостившего Красную Шапочку бизнес-ланчем из ее собственной матери. Жалко только трагически погибшего кота, которого, наоборот, убрали в поздней адаптации. Животных я люблю.А современные адаптации сказок – нет.Все эти дровосеки, героические братья, солдаты и прочие волшебники, приходящие на выручку в последний момент, портят всю историю. Назначение сказок – пугать. Если ты пойдешь через лес – тебя сожрут. Возможно, изнасилуют и сожрут. Будешь обманывать и предавать - заколотят в бочку с гвоздями и спустят с горы. Выпьешь из лужи – потеряешь человеческий облик. Съешь незнакомую ягоду – то же самое. Будь осторожен – иначе отрубят голову, повесят, зажарят насмерть, превратят в ежа или лягушку.Она говорит, что русские сказки добрее. Иванушка-дурачок, Емеля, березки и квас. Тогда я напоминаю ей про работника Балду, разбойно предавшего смерти духовное лицо. Она возражает, что это не народная сказка, а поздняя адаптация. Я говорю, что если в поздней адаптации убийство священника считается нормальным и даже смешным, то в раннем фольклоре легко отыщется такое, что без всякой доработки может стать сюжетом современного хоррора. Да что там, переплюнет большую их часть. Она просит пример.Я вспоминаю Василису Премудрую.Маленькая девочка, которой, обратим внимание, досталась в подарок от мертвой матери говорящая кукла, которую необходимо было кормить. Кстати, в русских сказках почти никогда не упоминаются те самые вышеупомянутые священники. Я могу вспомнить только жертву произвола Балды, да еще теоретического отца Алеши Поповича. Такое отсутствие духовного надзора сказывается – живи Василиса, к примеру, во Франции или Германии, мачехе не составило бы труда ее извести. Хватило бы доноса в инквизицию.Говорящая куколка, питающаяся кровью (в сказке принято деликатно обходить вопрос, чем именно ее кормила Василиса, но любому читателю, хоть немного сведущему в мистике, ответ очевиден) обеспечила бы своей хозяйке экстренную отправку на костер, за такое-то материно наследство. Лишенная присмотра исповедника Василиса в конце концов отправилась в гости к бабе Яге, а та, вопреки чаяниям мачехи, не сожрала ее. Почему?Ответ прост. Признала за свою.У одной в избе служат отрубленные руки мертвецов, другой помогает куколка-кровопийца. Ворон ворону глаз не выклюет. И Яга отпускает Василису, выдав ей в качестве гостинца череп на палке.И Василиса применяет череп именно так, как положено озлобленной на мир малолетней ведьме – сжигает заживо всю свою семью. Это потом исправили, что череп, ну конечно же, сжег всех сам. А Василиса стала хорошей, прилежной и работящей девушкой. Не нужно быть большого ума, чтобы сделать вывод – баба Яга просто готовила себе преемницу. И наверняка Василиса вернулась обратно к ней. Едва ли ее тепло приняли в родной деревне после того, каким способом она окончательно осиротела.Моя собеседница хохочет и аплодирует.Сердце стучит, словно я гоню на скорости под двести километров в час, и я думаю, что стоит его охладить. Заказываю нам по холодному вишневому коктейлю и вспоминаю «Холодное Сердце» Гауфа. Хорошая, темная немецкая история. Да, глупый и жадный угольщик Мунк чудом прошел меж двух огней. Интересно, продолжается ли до сих пор вражда этих могучих и по-своему капризных духов? Можно ли отыскать Михеля-Голландца, если снять нательный крест и отправиться ночью в чащу? И что же получается, что в Шварцвальде до сих пор живут целые десятки, а то и сотни людей, которым лесная нечисть заменила сердца на глыбы камня?Мы решаем, что единственный способ проверить – как-нибудь отправиться в Шварцвальд, и смеемся. Потом замолкаем – мы уже поняли, что в Шварцвальд хотели бы отправиться вдвоем.Оба смущаемся, и она, пытаясь снять неловкость, спрашивает, на самом ли деле я верю в сказки.Я в ответ спрашиваю, верила ли она в детстве, прочитав историю оловянного солдатика, что где-то в ее детских коробках и шкатулках может на самом деле жить тролль. И не верит ли она, когда по ночам что-то неуловимо скребется в комнате, что он может жить там и сейчас. Она задумчиво кивает.Я киваю в ответ. Я тоже верю.Я счастлив.Назавтра мы встречаемся вновь. И послезавтра тоже. Через неделю у нее заканчивается отпуск. Я предлагаю ей остаться. Предлагаю снять ей квартиру. Заверяю, что она ничем не будет обязана. Она соглашается.Через месяц мы женимся.Свадьба скромная, но нам другой и не надо. Гостей всего ничего – пара моих друзей, несколько откровенно завидующих невесте подруг. Ее родственники не смогли приехать – ни мать, ни братья. Мы бесконечно целуемся, фотографируемся на фоне Эйфелевой башни, выпускаем голубей.Глядя на голубей, я вспоминаю, как в версии братьев Гримм они выклевали глаза Золушкиным сестрам.Впрочем, у моей Золушки сестер нет. Но зато есть принц – в моем лице.Мы пьем шампанское. Подруги невесты отчаянно флиртуют с моими друзьями. Нас оставляют вдвоем. Она говорит, что до последнего не верила в свое счастье – такой мужчина, как я, должен либо оказаться втайне женат, либо глубоко презирать женщин. Поверила только тогда, когда священник закончил свою речь и мы поцеловали друг друга под аплодисменты гостей.Потом мы впервые едем за город, в мое фамильное шато.Мне кажется, она вот-вот упадет в обморок. Я объясняю, что хотел, чтобы она полюбила меня, а не мои деньги – и она кивает, все понимая. Я вне себя от радости – кажется, в этот раз все и впрямь будет хорошо.Я долго показываю ей свой, а теперь и ее, дом. Вожу ее по саду, многочисленным этажам, каминной зале (она визжит от восторга, как ребенок). Показываю обсерваторию и бассейн.В конце концов экскурсия закончена, мы возвращаемся в холл на первом этаже и я торжественно вручаю ей связку ключей. Она, зардевшись в тысячный раз за день, разглядывает их.Для удобства все ключи подписаны изящным, красивым почерком – моим почерком. Она с восхищением рассматривает витиеватые буквы. Потом, что-то вспомнив, поднимает на меня глаза и вопросительно указывает через холл на массивную подвальную дверь. Ключа к ней на связке нет.Я кладу руку ей на плечо и безразличным голосом говорю, что ключ от подвала из этого набора, должно быть, потерялся.Но ничего страшного.Там нет ничего особенного.Просто старые вещи.Автор - Dr.Zolotov.

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