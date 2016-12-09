---

Паранормальная консультация⁠⁠

Летяга Просмотров: 530 Комментарии: 1 +2 Вчера, 15:22 by

Ладослава только-только протерла карты Таро, которые ей оплевал утренний клиент со своим заржавевшим космическим стержнем, как в дверь её кабинета постучались.— Здравствуйте, я по записи с сайта, — в дверь заглянула девушка.— Чтоб его, этот сайт с электронной очередью, — пробубнила себе под нос Ладослава и, тяжело вздохнув, вошла в образ: — Входите, я чувствую ваши внутренние вибрации, — пригласила она клиентку томным голосом.Девушка вошла в наглухо прокуренный кабинет и уселась за стол, на котором стояла открытая бутылка конька.— Я им хрустальный шар протираю. — Ведьма спешно закупорила бутыль и поставила на стол тот самый шар.— Скажите, а вы привороты делаете? — спросила девушка шепотом.Ладослава медленно кивнула.— Расскажите мне о том, кого вы хотите приворожить.— Его зовут Вася, — мечтательно произнесла девушка. — Невероятный красавец и очень ветреный тип.— Какой он, этот Вася? — спросила Ладослава, вводя пароль от хрустального шара.— Он очень красивый, в уже довольно зрелом возрасте, у него просто шикарные усы и пронзительный взгляд. Все девушки нашей улицы мечтают, чтобы он был с ними, но он одиночка и больше суток ни у кого не задерживается. Говорят, что он жил когда-то с одной, но она его выгнала, и с тех пор он стал сам себе на уме.— Хм, — нахмурилась ведьма, — вы знаете, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Не пробовали?— Пробовала-пробовала, сто раз, — призналась девушка. — Но проблема в том, что я не одна такая, — она грустно опустила глаза. — У нас все его зовут на ужин, каждый день. И каждая пытается его удивить. То ему утку в нежном соусе приготовят, то ягненка. Я пыталась соблазнить его лососем и, знаете, он оценил! Но утром я все равно не нашла его в своей кровати… Он разбивает мне сердце!— Хм… — еще больше нахмурилась Ладослава, — непростой случай. Нужно полностью ломать его внутренний стержень. Вы уверены, что хотите этого? — Она серьёзно посмотрела на клиентку.— Да, — уверенно ответила та, — это любовь с первого взгляда, и я хочу, чтобы она была вечной. Вы же можете мне помочь?! У меня опускаются руки, я уже готова сдаться.Ладослава кивнула.— Кем он работает, этот ваш суженый?— Насколько я знаю, коты не работают, — пожала плечами девушка.— Стоп. Не поняла, — Ладослава отодвинула шар. — Вы хотите приворожить кота?!— Ну да, Ваську. Местный красавец. Гроза голубей и женских сердец. Я хочу, чтобы он был только со мной, а он всегда убегает.Ведьма тяжело вздохнула, чувствуя, как на неё накатывает злость, а затем достала из ящика стола пузырек.—Вот, опрыскайте этим каждый угол в своей квартире и дайте понюхать Василию. Повторяйте процедуру в течение месяца, и он будет ваш.— Спасибо! Спасибо большое! — протянула руку восторженная девушка.— Один момент, — сказала ведьма и накапала себе из пузырька в кружку. Воздух тут же наполнился запахом валерьяны.Не успела одна клиентка покинуть кабинет, как в него ворвалась другая — и тоже с сайта.— Моего мужа подменили! В него вселился демон! — заявила с порога дородная женщина в домашнем халате и тапочках. Лицо её было залито слезами — женщина явно была раздавлена горем.— И вам добрый день. Прошу вас, успокойтесь. Как вы это поняли? — Ладослава снова водрузила на стол шар.— Он совершенно другой. Не тот, кем был еще вчера, — вытирала мокрые щеки женщина.— Расскажите подробнее, — понимающе кивнула ведьма.— Утром мы проснулись как обычно. Первым делом я приготовила завтрак, и он сказал мне: «Какая дрянь эти твои яйца пашот, неумёха криворукая».— Так. А вы что?— Я, естественно, ответила, что он, козлина низкорослый, может жрать хоть из помойного ведра и мне его претензии неинтересны. Затем он ушёл на работу, но вернулся через пару часов.Рассказывая, женщина то и дело сморкалась, отчего весь стол был завален грязными салфетками.— Я спросила: «Чего так рано?»— А он? — внимательно следила за рассказом ведьма.— «Не твоё собачье дело», — говорит. А потом: «Надеюсь, что обед будет лучше той дряни, что я ел на завтрак».Ладослава слушала и понимала, что женщине и правда нужна помощь.— Я ему сказала, что он может идти в задницу, если ему что-то не нравится. Потом мы подрались, а потом я пошла в магазин. Он написал мне в смс, что я — худшее, что было в его жизни. Я ответила, что его мама — куда больше мужик, чем он, и что даже усы у неё больше. На это он прислал мне кучу оскорблений, а потом я пришла домой и случилось то, чего я совсем не ожидала…— Что же? — Ладослава уже хотела звонить в полицию, чтобы сообщить о семейном насилии, раз эта бедная женщина сама не в состоянии справиться.— Он назвал меня «Солнышко». Представляете? — После этих слов новый поток слез хлынул из глаз женщины.— Не поняла, — ведьма смотрела на клиентку широко раскрытыми глазами, чувствуя себя при этом полной дурой.— Он сказал, что я — солнышко и что он очень соскучился, пока я ходила в магазин. Понимаете? Я — солнышко!— Честно говоря, не понимаю, — ответила Ладослава.— Мы никогда с ним так не разговаривали. Он бы ещё меня зайчиком назвал! — перешла на крик женщина.— Так вам что, это неприятно? — всё еще не понимая, что происходит, спросила ведьма.— Не то слово! Мы с ним всю жизнь эти розовые сопли ненавидели! У нас полная гармония была! Он же мой полудурочек неувязанный, а я у него — жаба кривоногая. Мы же всю жизнь друг друга и всех вокруг ненавидим. Нам обоим нравится говорить гадости, а тут — солнышко! Фу! Вы мне поможете?! — В её глазах блеснула надежда.— Я… Я могу, да, — растерянно ответила Ладослава. — Знаете, мне кажется, что это никакой не демон. Может, он просто устал от ваших игр? — предположила она.— Он бы еще сказал, что любит меня! Я же этого не вынесу! Сделайте что- нибудь! Живее! — угрожающе стукнула женщина по столу кулаком.— Хорошо-хорошо, ладно, — попыталась успокоить её ведьма. — У вас есть его фото?— Вы можете изгонять демонов по фото? — удивлённая клиентка протянула распечатанную фотографию.Ладослава кивнула и загрузила фото в хрустальный шар. Магический предмет мигом выдал ей все социальные сети, где был зарегистрирован «одержимый».— Я встречаюсь с твой женой, — написала Ладослава супругу клиентки от лица мужчины.Ответ не заставил себя долго ждать. Он был красочным и весьма многообещающим.— Всё, идите домой, бес изгнан, — сказала ведьма.— Так быстро? Хотите сказать, что мой муж стал прежним? — еще больше удивилась женщина.— Даже лучше! Идите и не переживайте: дома вас ждет целый фейерверк.— Спасибо большое, — расплакалась напоследок клиентка и поспешила уйти.Раздался телефонный звонок.— На мне лежит проклятье! — заявил в трубке мужчина. — Деньги постоянно от меня ускользают!— Вижу-у! — завывала в трубку Ладослава. — Это не просто проклятие! Это родово-о-е проклятие!— Ох, мамочки! И что же мне делать?!— Есть один способ! В темное время суток, когда на небе будет видно луну, возьмите в руки ваш паспорт. Встаньте у окна, держите паспорт в руке, будто показываете его луне, и трижды проговорите следующие слова: «Хочу кредитную карту «Пенькофф» с кэшбеком 10%». Если всё сделаете правильно, через три минуты сможете услышать голос менеджера, который предложит вам оформить карту. Назовите кодовое слово «магия», и будет вам счастье.— Спасибо, спасибо вам большое! — кричал в трубку мужчина.— Чтобы проклятие оставило всю вашу семью, посоветуйте то же самое сделать родственникам и друзьям. Для детей есть дебетовые карты, а еще —особые условия для пенсионеров, — посоветовала ведьма, прежде чем мужчина положил трубку.День выдался тяжелым. Ладослава уже хотела снова открыть коньяк, чтобы протереть свой внутренний «стеклянный шар», но её в очередной раз прервал клиент, пришедший с просторов одноименного сайта.— У меня ничего не клеится, — заявил молодой мужчина, который выглядел совершенно разбитым.— Говорите точнее, — устало и немного раздраженно попросила Ладослава, которая уже совсем вышла из образа. — Что у вас не клеится? Обои? Тонировка? Может быть, защитное стекло к телефону? — сарказм так и выливался из её уст.— Я точно пришёл к колдунье? — обиженно буркнул парень. — У меня, вообще-то, отношения не клеятся с родителями. И с друзьями… тоже.— Так-так, — оживилась Ладослава. Кажется, к ней наконец пришли с чем-то интересным. — Рассказывайте. — Голос её снова стал томным.— Меня лишают наследства, и все отворачиваются от меня, словно я какой-то…— Проклятый? — закончила за ним Ладослава.— Недопонятый, — поправил её парень.— Хорошо. Я как потомственная ведьма…— Так вы ведьма или колдунья? — остановил ее клиент.— Нет разницы. Я как потомственная…— Вообще-то, ведьма — это та, кто ведает, — с пафосным выражением лица начал объяснять разницу парень. — Она пользуется только собственными силами и знаниями, а колдунья прибегает к помощи зелий и заклинаний. В древности…— Так, стоп! — прервала эту демагогию Ладослава. — Для вас нет никакой разницы.— Хорошо, — согласился клиент.— Значит, так. Я хочу, чтобы вы рассказали мне о своих родителях.— Вам объяснить, кто они по профессии или по жизни?— В общих чертах, — махнула рукой Ладослава.— Ну вы же просите рассказать, уточните, пожалуйста, с какой точки зрения мне рассказывать? Своей? Общества? Или с точки зрения их документов?— Так, отставить рассказ, — ведьма надула щёки воздухом и медленно выдохнула: — Вот, оденьте этот оберег и…— Наденьте, — поправил её клиент.— Что, простите? — она подняла одну бровь.— Правильно говорить — наденьте, — сказал парень.— Пошёл вон отсюдова! — закричала ведьма.Парень нехотя поплелся к выходу и, закрывая за собой дверь, пробубнил:— Не отсюдова, а отсюда...— Да заткнись ты уже! — в ярости крикнула Ладослава и кинула вдогонку парню ритуальный череп, а на дорожку еще наслала ему диарею — чтобы идти домой было интересней.День стремительно подходил к концу, бутылка коньяка — тоже. Ладослава на ватных ногах дошла до компьютера, нашла свой сайт и стерла его с лица интернета навсегда.Отныне она работала только по сарафанному радио.Автор - AlexandrRayn.

Ключевые слова: Ведьма приворот клиент коньяк

Другие, подобные истории: