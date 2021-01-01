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Наследство. Последняя часть

Estellan Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:29 by

- Ш-ш-щ-что это было? – озвучила Лизи наш общий вопрос, прикладываясь тут же к захваченной бутылке, едва мы заперли дверь, придав ей веса своими тушками.- Понятия не имею, - Сет все же покинул кресло и теперь осторожно вглядывался вниз, на лестницу.- Она там одна? – продолжала допытываться девушка.- Возможно, одна.- Она ворвется в дом?- Может быть.- Сет, - я тоже посмотрел вниз, но ничего криминального там не увидел. – Нам в качестве плана нужно что-то более веское, чем «возможно» и «может быть».- Вам нужен план? Отлично. Есть у меня план. В доме оставаться на еще одну ночь я не собираюсь. Особенно в компании странной тварюшки что, вполне вероятно, может, а может и не может, но очень постарается попасть внутрь. Как минимум нам нужно помещение без окон. А для этого лучше всего подойдет подвал.- Я туда не пойду! – сложила на груди руки Лиза.- Оставайся, - легко согласился Сет. – Заодно передашь наш пламенный привет тому животному, что сейчас разбирается с окном, когда оно с ним закончит.Лизи покосилась на дверь, но, похоже, уже смирилась с тем, что сырая и темная атмосфера подвала располагает к более длительной продолжительности жизни, чем тот крылатый силуэт.- Почему подвал? – пока мы спускались, подсвечивая все самые подозрительные уголки темноты в доме удачно прихваченной кем-то свечой, я решил внести ясность в этот вопрос.- Там нет окон, значит, оно не заберется через окно. Возможно, есть второй выход, значит, даже если оно пробьет себе проход через основную дверь, есть шанс смыться. Один вход, к тому же, легче перекрыть. А еще…- Что еще?- Тебе не понравится, но, когда я там проснулся, то тут же принялся искать выход наверх. Одна из дверей мне запомнилась, она вела в какой-то темный коридор. Не исключено, что это как раз и есть запасной выход.- А если она не одна?- Если она не одна, нас сожрут в лесу. Если одна, она нас сожрет в доме. Ты если что-то конкретное хочешь предложить – сейчас самое время. Мысли, идеи, предложения?Предложения? Да, было у меня одно – удрать в ночной лес врассыпную. Но что-то мне подсказывало, что особого восторга оно ни у кого не вызовет.Подвал изо всех сил оправдывал мои самые неприятные подозрения. Похоже, им все же не пользовались даже смотрители. Пыль, рухлядь, сырость, приветливо распускающаяся плесень. Оценить планировку с имеющимся у нас источником света не представлялось возможным. Пока что она больше всего подходила под описание «темно и страшно». Невольно пришлось сомкнуть ряды вокруг Сета и нашей единственной свечи. Крис шмыгнула носом.- Даже не вздумайте мне здесь чихать, - напутствовал нас Сет и уверенно повел налево, прошел вдоль стены и не менее уверенно дернул ручку первой же двери.Дверь открылась, явив нашим взорам метра полтора каменного коридора. Остальное скрывала темнота, тут же пахнувшая на нас чем-то сырым и явно давно дохлым. Огонек свечи затрепетал.- Черт, - выдохнул я, заставив пламя трепетать в другую сторону, за что тут же заработал подзатыльник. Страсть как ненавижу подвалы. Но еще больше чем подвалы, я ненавижу темные подземные коридоры, ведущие в неведомое.Девчонки явно были со мной солидарны, а вот Сет, не растерявшись, шагнул внутрь. Делать было нечего. Оставаться и дожидаться прихода незваного гостя не хотелось. В темноте, сырости и компании плесени. Хорошо, если только плесени.Подземный коридор тоже не разочаровал. Он длился и длился, время от времени украшаясь разбухшими от сырости, а то и вовсе – пушистыми от плесени дверьми. Что за ними смотреть не хотелось. Свеча укорачивалась и грозила уже скоро оставить нас совсем без источника света. Сет мрачно шагал впереди, не обращая внимания на дверь в стенах, словно знал куда идет.Когда очередная дверь оказалась прямо перед нами, перегородив коридор, от свечи оставалось сантиметра три. Если за ней тоннель продолжается, нам каюк.Выбить ее оказалось энергозатратным, но успешным делом. Почти сразу за дверью начинались каменные ступени, дающие надежду на то, что из-под земли мы все же выберемся.Несколькими пролетами лестница карабкалась вверх, а потом закончилась ровной металлической площадкой.- Да что за нафиг? – поинтересовался Сет, задирая голову.Над головой тоже было что-то металлическое, четырьмя гранями устремлявшееся ввысь и терявшееся в темноте. Именно в этот момент Крис, державшая остатки свечи шикнула, выругалась, и стало темно.- Ка-пец… - заметил я в окружившую и разом уплотнившуюся темноту.Темнота таких выражений, похоже, терпеть не стала, так как почти сразу же принялась медленно истаивать. Через пару минут, предварительно убедившись, что это все же не глюк, я сделал несколько шагов и приблизился к тускло, но постепенно набираясь яркости, светящемуся… камню? Неправильной формы, с плоской верхней гранью, камень был где-то метр в высоту, опоясанный металлической полосой. На полосе, в свою очередь, можно было рассмотреть все те же египетские символы, что попадались почти на всех поверхностях в этом проклятом доме.- Что это может быть? – обратился я к нашему всезнайке, но тот молчал, разглядывая каменюку.- Не знаю, алтарь, какое-то место подношения богам, место силы? – Сет протянул руку и коснулся камня, в ответ на что тот вспыхнул ярче, огоньки пробежались по символам на металле, потом разбежались в четыре стороны от камня, вскарабкались вверх по углам пирамиды, собрались в один огонек у самой верхушки и рухнули вниз столбом света, упав прямо на камень. Стало гораздо светлее.На этот раз затрещину Сету отвесила Лиза.- Шоб не тянул свои корявки куда попало, - прокомментировала она свои действия и натянула туфлю обратно на ногу. – Ну откуда у тебя это идиотское желание лапать все, что ни попадя? А если оно чем шибанет?Что ей ответил товарищ, я не услышал, так как во все глаза смотрел на странную темную фигуру, что стала проявляться над алтарем, назовем его так, в столбе света.- Ритуал не завершен, - заявило оно металлическим голосом, который тут же принялся эхом скакать по помещению, отражаясь от стен. – Врата не могут быть открыты. Сет не может войти в этот мир. Вам не хватило помощников?- Да мы как бы и не планировали… - раздался голос кого-то из девушек, но был подавлен яростным шипением нашего Сета.- Отзови их.- Это невозможно… - фигура тряхнула головой и на мгновение обрела поразительную четкость. – Начавшись, ритуал должен быть завершен. Девять жертв должны быть принесены.- Ребята, я понимаю на египетском, - свистящим шепотом заметил Сет, на что со стороны Крис раздалось фырканье.- Не понимаешь. В смысле – не на египетском. Я его тоже понимаю, а египетского сроду не знала.- Тиха, - шикнул я на распалившихся друзей и развернулся к фигуре. – Ритуал не будет завершен. Не здесь, и не нами. Нам просто надо выбраться.- Ритуал будет завершен. Если вы не справитесь сами, с этим разберутся помощники, - презрительно бросила фигура и почти сразу же свет сверху погас.Но и это не продлилось слишком долго. С чудовищным скрежетом металлические листы, составляющие грани пирамиды, стали складываться сверху вниз. Почти сразу стало понятно, что находимся мы в той самой пирамиде, про которую говорил Сет, на улице ночь, снаружи лес и компания в виде все той же крылатой тварюшки, настойчиво протискивающейся между витыми металлическими прутьями, что и создавали иллюзию пирамиды, как и все здесь, свитой из толстой проволоки.За спиной кто-то охнул. Я попятился. Из оружия у меня все еще была та самая кочерга. Ну и все. Оторвать что-то внутрь этого странного строения не представлялось возможным. Можно было, конечно, попробовать приподнять каменюку, но не факт, что тварь стала бы дожидаться, пока этот камень в нее метнут.- Выбирайтесь, - выдохнул я, покрепче перехватывая железяку. Особых надежд на свой счет я не строил. Сожрет и не подавится. Да и не в моих чертах характера героизм или самопожертвование. Наоборот, я надеялся, что в лесу вокруг можно подобрать или оторвать что-то такое, что в бою может пригодиться остальным.Пока я над всем этим размышлял, крылатое нечто преодолело препятствие, бухнулось вниз и, скрежеща когтями по металлическому полу, двинулось ко мне, явно намериваясь оторвать голову.При свете алтаря я смог его рассмотреть, и моего героизма убавилось еще на треть. Здоровый, метра два, наверное, когтистый, крылатый, два глаза на абсолютно гладкой роже. Стало быть – не сожрет. По крайней мере – не буквально. Что там говорил тот мужик в моем сне, они питаются частями души? Будем надеяться, что моя невкусная.Тварь взмахнула правой лапой, я умудрился под эту лапу поднырнуть, в свою очередь приветственно огрев его кочергой как раз промеж глаз. От второй лапы уже не увернулся, удар отбросил в сторону. Перекатившись, я оказался как раз возле камня. Удачно, если не считать парочки сломанных ребер, теперь между нами хотя бы появилось препятствие.Несколько минут мне удавалось тянуть время, нарезая круги вокруг алтаря и мысленно матеря всех, кого мог вспомнить из египетского пантеона, родственников Сета, некий орден, чтобы он скоропостижно вымер и себя, в очередной раз решившего составить компанию другу. Был бы у меня тот рунный меч, еще можно было бы попробовать побороться. Но его я предусмотрительно оставил дома, так как собирался просто оценить недвижимость товарища. Ну не в поход же я с ним собирался.На очередном круге, наверное просто устав за мной гоняться или вдруг вспомнив, что может летать, это животное просто взмахнуло крыльями, запрыгнув на алтарь.- Читер! – я остановился всего на мгновение, но его хватило твари, чтобы новым ударом лапы располосовать мне бок и снова откинуть на пару метров. А вот это уже очень больно. Куда улетела кочерга, я не видел. Зато успел полюбоваться на то, как крылатый снова идет ко мне, на этот раз абсолютно не скрывая своих членовредительских намерений.Кому еще помолиться я не смог придумать, да и удрать вряд ли успел бы, но тут раздался глухой звук, а тварь замерла на месте, совсем по-человечески потирая условный лоб, куда я уже успел его наградить кочергой.Новый камень просвистел совсем рядом и ударил крылатого в плечо. Потом еще один – в живот. И еще… и еще…Камни летели с разных сторон, не позволяя твари сосредоточиться. Воспользовавшись моментом я решил, что сейчас самое время откланяться, и устремился в сторону прорехи между металлическими прутьями. Как раз там и встретился с Сетом, который упорно пытался протиснуться внутрь, в компании то ли большой ветки, то ли небольшого дерева. Наконец, с победными матюками, они пролезли в пирамиду. Мешаться я не стал. Драться смог бы вряд ли, а ловко метающие камни девчонки и орудующий деревом Сет справлялись и сами.Наверное, они так и забили бы крылатого, если бы тот, внезапно поняв, что эта добыча ему не по зубам, не взлетел бы с горестным воплем и не удрал, получив напоследок добрым десятком булыжников по выступающим местам.Поле боя осталось за нами.- Ты как? – Крис приблизилась ко мне, по дороге высыпав еще кучу камней, набранных в куртку.- Жить буду, - не очень уверенно отозвался я, ощупывая пострадавший бок. – Наверное… надо выбираться отсюда.- А волки? – Сет стоял рядом, облокотившись на свое дерево. Изрядно измочаленное, стоит заметить.- В такой компании волков я не боюсь. Вы же сами их порвете и на шкуры разберете.***Через неделю я уже достаточно оклемался, чтобы не каждый раз вздрагивать при упоминании Сета. А он как раз нашел время, чтобы навестить мои останки.- …Вот прям все описано? – бегать я сейчас смогу вряд ли, но сидел уже вполне себе уверенно. Хорошо, что друзья не решили тащить меня к врачам. Объяснить это мы смогли бы вряд ли. Волки не имеют таких когтей, а снежные люди в наши широты не заглядывают.- Ну не все… но многое. Помощников, которых Анубис дал старику, изначально было девять. Нам просто повезло, что проснулся только один. С девятью мы справились бы вряд ли.- Вряд ли… да они нас просто порвали бы на кровавые тряпочки. Не знаю, что это был за ритуал, но хорошим он вряд ли бы чем закончился. А дом?- Ритуал до ужаса простой. Девять мест силы, девять символов, девять жертв для открытия врат в наш мир Владыке Хаоса. А потом аминь, и да придет царствие Его. В данном случае – Сета. Не знаю, насколько это возможно… А дом… я сжег его.- Сжег?- Да, сжег к чертям. Попросил товарища с бульдозером, он там сравнял с землей все, что мог осилить бульдозер. Потом поджег дом.- А ведь мог бы и продать.- Мог. Но я вряд ли смог бы спать спокойно зная, что кто-то там может провести новый ритуал.

Ключевые слова: Дом ритуал подвал авторская история

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