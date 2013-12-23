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Проклятая мельница. Часть пятая

A.Norton Просмотров: 65 Комментарии: 2 +5 Вчера, 17:04 by

…Случилось это лет десять тому назад, в ту пору он только женился. Год выдался неурожайный, и, собравши хлеб, понял мужик, что жить ему до нового урожая впроголодь. А ведь еще и мельнику платить надо… С тяжелым сердцем ехал на мельницу. Но суровый, скупой мельник удивил его тогда до крайности.- Вижу, несладко тебе приходится, - сокрушенно вздохнул он, - а ведь ты нынче семейный… Жаль мне тебя, парень, и вот что я скажу: за помол с тебя в этот раз я ничего не возьму и даже пару мешков своей пшеницы дам. А ты долг вернешь, когда сумеешь. Торопить не буду. А чтоб не забылось дело, я бумагу напишу. Да ты грамотный ли? - вдруг беспокойно спросил мельник.- Да откуда?.. - сконфузился мужик. - Ну и ладно, - как будто даже обрадовался, закивал мельник. - Я вот сам напишу, как все промеж нас уговорено, а ты подпишешься. Достал свиток бумаги и начал водить по нему пером, да так строго, так чинно, что мужик даже оробел по молодости. Кончив писать, мельник протянул ему перо:- Вот здесь ставь крест! - и с жадностью впился глазами в свиток.Прошло много лет. Вернуть свой долг мужик так и не сумел - не везло ему упорно, из года в год, как ни потел он на своем поле. А тут еще и дети пошли, чуть ли не каждый год прибавление в семье. Мельник о долге нe напоминал, хотя и особой доброты больше не выказывал. Когда мужик пару раз пытался было заикнуться о договоре, мельник хмурился и беседу прекращал. Со временем оба они словно забыли о долге, и мужик отложил выполнение договора на неизвестный срок. Он хотя и понимал, что случай этот из ряда вон, но объяснить его не сумел, а потому охотно перестал о нем думать.Теперь он вспомнился живо, во всех подробностях, и натолкнул мужика на мысль, что, не расплатившись со стариком, он до самой своей смерти останется его должником. Эта простая мысль неприятно тронула его, но думы уже бежали в другом направлении. Пришли на ум слова старшого: "…документ будто бы важный… найти и положить покойнику в гроб… у хозяина других просьб не было…". "Свиток, свиток, - настойчиво гудело в голове, - уж не тот ли свиток, который старик надо мной ночью читал? Но ведь то сон был! Я тогда в лесу спал!".Мужик обхватил руками голову. "А разве все это не сон, - тяжело подумалось ему. - Вот уже три дня тянется проклятое наваждение. И, стало быть, свиток был. Но откуда взялся он, что в нем было? А ежели… - холодный пот выступил у него на спине, - ежели и впрямь тот свиток, в который мельник должок вписал… Да и что он туда вписал, ему одному только ведомо. Он один знал, чем должен я отплатить проклятые мешки его. Тут мужику припомнились предсмертные слова мельника. И внезапно он понял, понял все, и в страшной муке исказилось его лицо. "Старик, - застонал он, - что ты сделал со мной, старик… Обманул, погубил на веки вечные… Кто я теперь? Матушка, почто родила меня на такие муки?..".Автор - admin.

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