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Радстонский монолит

Летяга Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:22 by

Радстонский монолит, англ. Rudston Monolith высотой около 7,6 метров — высочайший из менгиров в Великобритании. Находится на церковном дворе в деревне Радстон в Йоркшире. Церковь норманнской архитектуры, скорее всего, была намеренно построена в месте, которое считалось культовым у местных жителей.Ройстон пишет, что в 1861 г. во время выравнивания церковного двора под землёй был погребён ещё один монолит, ранее стоявший здесь же.В конце 18 века раскопки у монолита проводил сэр Уильям Стрикленд, который обнаружил большое количество черепов — предположительно результат жертвоприношений.Вершина менгира обломана (вместе с ней высота должна была составлять около 8,5 метров). В 1773 на менгир надели свинцовый наконечник, который позднее был снят. В настоящее время на менгир установлен новый наконечник.Вероятно, почитание менгира было связано с наличием на одной из его сторон окаменевших следов Динозавра.Учитывая размеры и почтенный возраст монолита, нет ничего удивительного в том, что местные люди из поколения в поколение передают предания и легенды, связанные с этим камнем. По одной из них, этот камень прежде был копьем, которое дьявол метнул в церковь, но попал в землю церковного кладбища. Другая история рассказывает о том, что каменное копье метнули сверху, целясь в кладбищенских вандалов.Сэр Уильям Стриклэнд ископал всю округу в поисках каких-либо археологических свидетельств истинной истории камня. По его данным, половина монолита находится глубоко под землей, соответственно, реальная его высота вдвое выше известной цифры. Также исследователь обнаружил немало человеческих черепов, намекающих на то, что это место могло использоваться для человеческих жертвоприношений и отправления религиозных ритуалов. Однако как бы там ни было, ни черепа, ни местный фольклор не проливают свет на то, что в действительности происходило у камня в Радстоне.

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