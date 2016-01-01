Старец Паисий Святогорец о колдовском воздействии

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 07:03

Bop4yn Просмотров: 36 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:46 by

Современный человек испытывает немало негативных воздействий, живет под непрестанным давлением стресса. И среди многих страхов, которые отягощают души современных людей, набирает силу еще один страх, наверное, такой же древний, как и все человечество. Это страх колдовского воздействия, страх порчи и сглаза.Время, в которое мы живем, западные социологи называют "постхристианским". Оно характеризуется тем, что народы, когда-то исповедующие христианство, в большинстве своем практически отвергли его. Подавляющее большинство современников живут вполне языческой жизнью. Поэтому боязнь магического воздействия в виде порчи и сглаза проявляется у них как следствие их удаления от Бога, нарушения Его Святых Заповедей и потом как духовное заболевание.Как православному человеку относиться к этому духовному феномену и как правильно защититься от, несомненно, реальной, духовной опасности? Предлагаем нашим дорогим читателям советы Старца Паисия Святогорца, извлеченные из его книги "Духовная борьба".- "Колдуны используют в своей ворожбе псалмы Давида, имена святых и тому подобное, но смешивают это с призыванием бесов. То есть подобно тому, как мы, читая Псалтырь, призываем помощь Божию и приемлем Божественную Благодать, они, используя псалмы и святыни подобным образом, совершают прямо противоположное: хулят Бога, отходят от Божественной Благодати, и после этого бесы делают то, что те попросят. Мне рассказывали об одном парне, который пошел к колдуну, чтобы тот помог ему добиться какой-то цели. Колдун прочитал над ним что-то из Псалтири, и паренек добился того, чего хотел. Однако прошло совсем немного времени, и бедолага начал угасать, таять как свечка. Что же совершил колдун?Он взял в ладонь какие-то орешки, семечки и начал читать над парнем пятидесятый псалом. Дойдя до слов "жертва Богу", он сжимал руку и выбрасывал зажатые в ней орехи, семечки, принося таким образом жертву бесам, для того чтобы они исполнили его просьбу. Так с помощью Псалтири этот колдун хулил Бога.Из этого можно понять, какой обман кроется за всеми их действиями! Используя священные предметы, они обводят несчастных людей вокруг пальца. Люди видят, что колдуны зажигают свечи, "молятся" перед иконами, совершают подобные действия, - и доверяют обманщикам.- Они делают из воска куклу, похожую на человека. Когда к ним приходят и просят, чтобы, например, их враг ослеп, то они втыкают иголку в глаза куклы и при этом произносят имя человека, которого хотят ослепить. Они совершают и другие бесовские действия. И если человек, на которого таким образом наводят порчу, живет греховной жизнью и не исповедуется, то бесовское воздействие поражает его глаза. От боли они словно выходят из орбит! Человек обследуется у врачей, но врачи ничего не находят.А какое зло делают людям медиумы, экстрасенсы, "ясновидящие" и подобные им! Мало того, что они выкачивают из людей деньги, они еще и разрушают семьи. К примеру, человек идет к "ясновидящему" и говорит ему о своих проблемах. "Гляди, - отвечает ему "ясновидящий", - одна твоя родственница, немного смугловатая, роста чуть выше среднего, навела на тебя порчу». Человек начинает искать, кто из его родни имеет такие характерные признаки.Не может быть, чтобы никто из его родни хоть немножко не был похож на ту, которую описал ему колдун. "А-а, - говорит человек, найдя "виновницу" своих страданий. - Так это, значит, она навела на меня порчу!" И им овладевает ненависть к этой женщине. А сама эта бедняжка совсем не знает причины его ненависти. Бывает, что она оказала ему какое-нибудь благодеяние, но он кипит по отношению к ней ненавистью и не хочет даже видеть ее!Потом он снова идет к колдуну и тот говорит: "Ну что ж, теперь надо с тебя эту порчу снять. Для этого тебе придется заплатить мне кое-какие деньги". - "Ну что же, - говорит запутавшийся человек, - раз он нашел, кто навел на меня порчу, я должен его вознаградить!" И раскошеливается. Видишь, что творит Дьявол? Он создает соблазны.- Человека, которого мучает бес, колдун может "исцелить" посылая этого беса к другому человеку. Ведь колдун и Дьявол - это друзья-товарищи. Колдун говорит Дьяволу: "Выйди из этого человека и войди в того". То есть, изгоняя беса из человека, который находится под бесовским воздействием, колдун обычно посылает его в того из его родственников или знакомых, кто дал Дьяволу права над собой.Потом человек, имевший в себе беса, говорит: "Я страдал, а такой-то целитель меня исцелил". Вот колдуну и создается реклама. Но в конечном итоге вышедший из человека бес кружится по его родственникам и знакомым. Предположим, попав под бесовское воздействие, человек стал горбатым. Колдун может изгнать из этого человека беса и послать его в другого человека. Таким образом, горбатый человек выпрямится. Однако, если он стал горбатым в результате несчастного случая, колдун не может его исцелить.Как-то мне рассказали, что одна женщина "исцеляет" больных, используя различные священные (символы и предметы). Услышав о том, что она делает, я был поражен выдумкой, "искусством" Дьявола. Во время своих сеансов колдунья берет в руки крест и поет различные церковные песнопения. К примеру, она поет "Богородице Дево" и, дойдя до слов "Благословен Плод чрева Твоего", плюет рядом с крестом, то есть таким образом хулит Христа, и поэтому демон ей помогает.Таким образом, она "исцеляет", например, от душевной подавленности (депрессии) - некоторых людей, заболевших из-за бесовского воздействия. Врачи не могут вылечить этих людей, а она их "исцеляет", потому что изгоняет из них беса, который давит на их души. А потом посылает этого беса к другому человеку. А многие из больных считают эту колдунью святой! Они советуются с ней, а она потихоньку вредит их душам, губит их.Необходимо внимание. Надо держаться подальше от колдунов, от колдовства, подобно тому, как человек держится подальше от огня или змей. Не надо смешивать разные вещи. Дьявол никогда не может сделать ничего доброго. Он может "исцелить" только те болезни, которые вызывает сам.

Ключевые слова: Сглаз старец старец Паисий

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