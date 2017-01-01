Призраки монастырей

Lynx Просмотров: 10 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 22:28 by

В XIII-м веке в Англию прибыла группа французских монахов. Они поселились в деревне графства Лидс и с разрешения местного землевладельца возвели на его территории монастырь. Вскоре после этого из окрестных селений стали пропадать молодые крестьянки. Отец одной из них связал исчезновения с приездом монахов и решил тайком проникнуть в их обитель. Ему это удалось, и то, что он там обнаружил, поразило его до глубины души: Божьи слуги справляли сатанинскую мессу и, по всей видимости, собирались принести в жертву очередную девушку.Крестьянин сразу же бросился к землевладельцу и рассказал ему об увиденном. Тот, в свою очередь, созвал смельчаков и отправился вместе с ними в монастырь. Успешно штурмовав его, мужчины обнаружили все атрибуты сатанинской мессы и следы крови, поэтому монахов сразу же отправили в местную тюрьму, а на следующей день приговорили к сожжению на костре, сложенном прямо в монастыре. А те, медленно погибая в огне, прокляли всех, кто живет и будет жить в том селении.Вскоре после этого небольшой населенный пункт обезлюдел: все его жителя погибли от чумы. Очень долго на этих землях никто не решался селиться, но по прошествии времени о проклятии монахов забыли и снова обосновались здесь. Правда, вплоть до 1936-го года место, на котором стояла «обитель зла» — монастырь, оставалось пустынным, пока там не возвели небольшую швейную фабри­ку. Она не проработала и трех месяцев, как неожиданно сгорела, причем в огне погибли все ее работницы — двадцать пять молодых девушек.В 1975-м году на месте монастыря построили пивной ресторан. В нем уже сменилось пять владельцев, и каждый из них, а также некоторые посетители, становились свидетелями странных явлений. Так, первый владелец заведения однажды рассказал своему другу- журналисту: «Я спустился в погреб и вдруг ощутил резкий холод. Потом почувствовал, что кто-то смотрит на меня и, обернувшись, увидел фигуру, облаченную в черный плащ с капюшоном! Она, постояв несколько секунд на месте медленно приблизилась к стене и буквально прошла сквозь нее...»А спустя пару недель после этой встречи в погребе владелец ресторана погиб при загадочных обстоятельствах: машина, которую он вел, внезапно вспыхнула, как факел, и сгорела вместе с водителем.Не так давно исследователь паранормальных явлений Константин Ишмуратов собрал несколько «призрачных» историй, связанных со знаменитым Раифским монастырем в Казани.В 1918-м году при попытке изъятия из хранилищ зерна для бедных местные монахи убили у стен обители семерых сотрудников Казанской ЧК (чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Вскоре после этого туда прибыл карательный отряд, и монахи спрятались от него в многочисленных подземных ходах Раифского монастыря. Когда же он уехал, братия вернулась к своей привычной жизни. Правда, в монастыре стали происходить весьма странные события.В одну из августовских ночей настоятель обители Варсонофий вошел в молельный зал, чтобы зажечь лампаду и случайно взглянул на изображения святых. Оттуда на него злобно смотрели... Лица семерых убитых чекистов. Настоятель издал вопль ужаса и едва не упал в обморок. На крик прибежал один из монахов. Варсонофий указал ему на стену, и тот, бросив на нее взгляд, также обомлел. Мужчины стали звать товарищей, но как только те пришли к ним, лица убитых словно растворились в воздухе, и на их месте вновь появились лики святых.А следующей ночью монах Азарий возвращался в монастырь из близлежащей деревни. Возле ворот, как раз там, где были убиты чекисты, он заметил фигуру. Азарий окликнул ее, однако она молчала, медленно приближаясь. Каково же было удивление монаха, когда онузнал в фигуре не так давно убитого чекиста по фамилии Лавринович! С криком: «Изыди, сатана!» — он направил на призрак распятие, и тот тут же исчез.А еще через некоторое время уже другой монах — Макарий — проснулся посреди ночи со странным ощущением, что рядом с ним кто-то находится. Оглянувшись, он увидел позади себя полупрозрачный силуэт, который четко произнес: «Молись, контра!». Макарий знал, что такой глухой голос принадлежал еще одному расстрелянному чекисту — Несмелову, поэтому не на шутку испугался. Но как только он стал читать молитву, полупрозрачный силуэт чекиста исчез.После этих случаев и еще нескольких им подобных монахи окропили все помещения обители святой водой. Однако обряд не дал никаких результатов, и с наступлением темноты там регулярно появлялись фигуры или слышались голоса убитых чекистов. Все прекратилось только после того, как все монахи, принимавшие участие в расстреле, умерли.«Видимо, призраки чекистов мстили своим обидчикам и только после их смерти успокоились и перестали являться в мир живых», — сделал вывод Ишмуратов.Призрака порой видят и во французском монастыре Эльм, расположенном в Лионе. Как-то этот призрак даже заговорил с одной женщиной и поведал ей, что некогда был в этом приходе звонарем, который должен был звонить в колокола во время наводнений. Однажды ночью он заснул и не предупредил товарищей о подъеме воды. В результате монастырь был затоплен и все монахи трагически погибли. Звонарь также утонул, однако простить себе неумышленного убийства собратьев так и не смог, поэтому остался на бренной земле навсегда, продолжая порой звонить в колокол. Звон этот, по словам местных жителей, всегда предвещает смерть кого-то из монахов в течение ближайших двадцати четырех часов.А вот в британском монастыре Бэтл-Эби регулярно видят сразу несколько привидений: неизвестного монаха, герцогини Кливлендской, в свое время арендовавшей монастырь и там же таинственным образом погибшей, и призрачный фонтан крови, который, по мнению местного настоятеля, «является напоминанием всем об огромном количестве пролитой христианской крови в битве при Гастингсе» (она состоялась в 1066-м году между войсками короля Гарольда и Вильгельма I).Этот монастырь был построен в качестве расплаты за грехи норманнов, когда Вильгельм пытался замолить убийства, совершенные во время покорения англосаксов. Также бытует точка зрения, что монастырь был построен в знак благодарности за долгожданную победу. На месте смерти Гарольда в обители был построен алтарь. Теперь на этом месте растет огромная ель.

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