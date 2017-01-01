Пять шокирующих событий, произошедших с людьми. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:28

Ravazu Просмотров: 24 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:28 by

Многие образы безумных убийц и жуткие истории, которые мы видим в кино, основаны на реальных событиях. Печально известный Эд Гейн стал источником вдохновения для Альфреда Хичкока, снявшего триллер «Психо», а также для создателя «Техасской резни бензопилой», которые на его основе создал образ маньяка Кожаное лицо. Таинственный серийный убийца, которого прозвали Монстр из Флоренции, послужил прообразом для триллера «Молчание ягнят».Мир полон тайн, убийств и волнующих до глубины души правдивых историй. В данном видеоролике представлено пять реальных историй, из жизни людей. Которые оказались в безвыходном положении, в лапах хищника и серийных убийц, или же стали свидетелями загадочных событий.

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