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Страшно интересно

Фотография, которая вызывает боль в глазах

42-летний житель Нидерландов выложил фотографию нарезанной ветчины, которая неожиданно стала вызывать у зрителей резкую усталость глаз и другие неприятные ощущения.

Необычное фото Джаспера Вестерхофа (Jasper Westerhof), буквально взорвало Интернет и собрало уже почти 1300 комментариев. Пользователи Reddit в обсуждениях к фото стали жаловаться на то, что после вдумчивых попыток рассмотреть фотографию у них начинались проблемы со зрением и даже признаки морской болезни. Некоторые пожаловались, что эффект от просмотра сопоставим с алкогольным опьянением. Других по неизвестным причинам просто бесило изображение. Нашлись даже те, кто потребовал официально признать эффект от фотографии как отравляющий.
Фотография, которая вызывает боль в глазах


Что касается самого снимка, то при просмотре кажется, что ветчина находится в расфокусе, несмотря на то, что некоторые детали фотографии выглядят весьма четкими.

Как стало известно, подобный эффект вызван тем, что мясо нарезано настолько тонко, что его куски просвечиваются насквозь, а из-за многих прожилок в мясе создается эффект размытия. Автор снимка даже выложил видеоролик в качестве доказательства реальности фотографии. Как заявил Джаспер Вестерхоф, на фото изображена сырокопченая ветчина марки «Кобург».



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Информация была взята отсюда.
Сегодня, 19:36 by bodik8800Просмотров: 12Комментарии: 0
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Ключевые слова: Фотография эффект ветчина

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