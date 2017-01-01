Фотография, которая вызывает боль в глазах

Фотография, которая вызывает боль в глазах42-летний житель Нидерландов выложил фотографию нарезанной ветчины, которая неожиданно стала вызывать у зрителей резкую усталость глаз и другие неприятные ощущения.
Необычное фото Джаспера Вестерхофа (Jasper Westerhof), буквально взорвало Интернет и собрало уже почти 1300 комментариев. Пользователи Reddit в обсуждениях к фото стали жаловаться на то, что после вдумчивых попыток рассмотреть фотографию у них начинались проблемы со зрением и даже признаки морской болезни. Некоторые пожаловались, что эффект от просмотра сопоставим с алкогольным опьянением. Других по неизвестным причинам просто бесило изображение. Нашлись даже те, кто потребовал официально признать эффект от фотографии как отравляющий.
Что касается самого снимка, то при просмотре кажется, что ветчина находится в расфокусе, несмотря на то, что некоторые детали фотографии выглядят весьма четкими.
Как стало известно, подобный эффект вызван тем, что мясо нарезано настолько тонко, что его куски просвечиваются насквозь, а из-за многих прожилок в мясе создается эффект размытия. Автор снимка даже выложил видеоролик в качестве доказательства реальности фотографии. Как заявил Джаспер Вестерхоф, на фото изображена сырокопченая ветчина марки «Кобург».
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Сегодня, 19:36 by bodik8800Просмотров: 12Комментарии: 0
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