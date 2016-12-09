Бродники и болотники

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:22

Причина: Стилистика автора сохранена

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Если среди лесов и полей люди могли чувствовать себя относительно свободно, то болота с их трясинами и бездонными омутами оставались загадочными и непредсказуемыми. Человек, попавший в болото, подвергался смертельной опасности, причем исходила эта опасность не от неприятеля, с которым можно было бы сражаться, а от зловещего места.Отсюда — страх перед трясинами, в которых, как считалось, непременно должны были селиться недобрые духи. В числе таких духов — бродники и болотники, живущие в совершенно непроходимых местах.Кто-то полагает, что бродники — это духи воды, кто-то видел их воочию, а кто-то считает их вполне материальными существами. Так или иначе, но вполне понятно, что бродники «отвечают» за броды, их охрану, порядок и чистоту. Если верить старинным преданиям и сказкам, они относятся к добрым существам. Например, следят за маленькими детьми, когда те находятся вблизи их владений, и предотвращают несчастные случаи, если ребенок заиграется и зайдет слишком глубоко в воду. В этом случае бродники просто отпугнут его от опасного места шумным всплеском воды. Помогали они и воинам, предупреждая их о приближении врага.В отличие от бродников, болотники и болотницы считались воплощением нечистой силы, имея при этом внешность весьма неопределенную. Поэтому разные болотные жители в представлениях народа нередко смешивались с лешими, водяными, чертями и бесами.По поверьям, собственно болотник (дух болотных топей) выглядит как седой старик с широким желтоватым (как болотная вода) лицом, или как человек с длинными руками, покрытым серой шерстью телом и длинным крючковатым хвостом (по сути, это образ водяного беса или черта). У него голый живот и лягушачьи лапы, выпученные глаза, огромный рот и длинная борода, по которой стекает болотная жижа. Свою бороду болотник отращивает годами и никогда не расплетает и не расчесывает, отчего она обычно грязная, свалявшаяся в колтун.Нередко болотника описывали так же, как водяного: например, в некоторых былинах он имеет вид старика, покрытого тиной, черного человека, одетого в болотные растения, и т. п. В целом, болотника, даже более, чем водяного, считали склонным к оборотничеству, полагая, что он может принять такой вид, какой захочет. Болотнику никогда не приписывали добрых поступков: он, как и бес, считался существом однозначно зловредным и очень опасным для людей, угодивших в его владения. К примеру, считалось, что идущих через болото людей болотник часто пугает резкими звуками: вздыхает, булькает, утробно гукает и стонет, выдувает воздух пузырями, громко причмокивает и хлопает ладонями по воде. Кроме того, болотник часто устраивает ловушки для несведущих людей — укладывает на их пути зеленую траву или корягу, бревно, под которым находится бездонная топь или трясина. Едва путник наступит на обманное место, оно тотчас ускользнет из-под ног и человек бултыхнется в воду. Захохочет тогда болотник, обрадуется и за ногу дернет, чтобы человек по самую шею в болото погрузился. Известно, что у болота, как говорят, хватка мертвая — чем больше дергаешься, тем глубже проваливаешься! В другой раз длинные лягушачьи руки ухватят заблудившегося человека и утащат его на дно. Вырваться из крепких объятий болотника очень непросто. Для этого человек должен обладать недюжинной силой, смелостью и спокойствием. Красные глаза болотника часто наливаются злобой и ненавистью к роду людскому, но за пределами болота его хозяин ничего не может сделать с человеком.По ночам болотники выпускают души детей, утонувших некрещеными, и тогда посреди топей перебегают-перемигиваются сине-белые бродячие огоньки. Помимо этого, они, по некоторым поверьям, порой специально заманивают людей к себе на болото, чтобы утопить их или, по крайней мере, заставить поплутать среди трясин. Так, во многих местах считалось, что болотник в виде черного человека с фонарем в руках бродит по краю болота, освещая дорогу путникам. При этом сбивает их с пути и заводит в омут.Известно, что болотник обитает в своем подземном царстве с женой и детьми. Как издавна считали крестьяне, женой болотника, становится дева, утонувшая в болоте. Оттого и называют ее по-разному — омутница, болотница, чертиха. Как и русалок, болотниц нередко соотносили с покойниками; считалось, например, что в болотницу может превратиться унесенная нечистым духом девушка.Впрочем, некогда болотницу считали скорее духом, родственным бесихам и чертихам: в поверьях она иногда выступала, как разновидность нечисти, по своему происхождению не имеющей никакого отношения к человеческому роду. Облик болотниц, как и облик русалок, отличался разнообразием, но в целом это были безобразные демонические существа, лохматые, черные, с большими отвислыми грудями, кривыми зубами, иногда — с хвостом, рожками, когтями и т. д.Бытовали и другие представления: будто болотница бывает неописуемо прекрасна. Так, в былинах и рассказах ее, бывало, описывали, как молодую бледнолицую девушку с зелеными или голубыми глазами, с волосами, всегда небрежно раскинутыми по плечам и убранными осокой и незабудками. Словом, необыкновенно красива. Будто ходит она обычно обнаженной, а тело у нее тоже бледное, «в нем нет ни кровинки», почти прозрачное, полувоздушное и как бы светящееся, сияющее, оно «блестит и сквозит перед лучами месяца». Красоту болотницы, по народному убеждению, портят только ноги, так как они у нее гусиные, с перепонками. Или — по другой версии — лягушачьи, как у болотника.Завидев человека, болотница начинает горько плакать, так что всякому хочется ее утешить. Но стоит сделать к ней хоть шаг по болоту, как тут же коварная злодейка набросится, задушит в объятиях и утащит в топь, в пучину. А иной раз она принимается звать к себе охотника или грибника — особенно если это мужчина, — обольщать, вечную любовь обещать, или сокровища, на дне спрятанные.И это не обман: считается, что болотник и болотница охраняют утопленные клады и сокровища от людского глаза. Болотница также способна обернуться рыбой, чтобы завлечь в трясину неосторожного рыбака или охотника. По ночам болотник и болотница зажигают яркие огни и ждут своих многочисленных родственников в гости.

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