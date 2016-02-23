Святочные гадания

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 12:04

Edvin Просмотров: 70 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 12:04 by

Хотите ли вы узнать свое будущее, получить ответ на мучающие вас вопросы, привлечь удачу и любовь? Идеальное время для этого - святки, начинающиеся с рождественского сочельника (6 января) и заканчивающиеся Крещением (19 января).Во время святок различают святые вечера (с 7 по 13 января) и страшные вечера (с 14 по 19 января). Гадать в страшные вечера не рекомендуется. Считается, что в это время нечисть свободно разгуливает по нашему миру и набирает силу. Почувствовав человека, играющего с нитями судьбы, она обязательно попытается его погубить. Самыми правдивыми гаданиями считаются гадания в рождественский сочельник и на старый Новый год-Васильев вечер (канун 14 января). Гадать лучше всего в полночь.«ЭС» решило рассказать вам о наиболее интересных святочных гаданиях.Для этого гадания необходимо выйти на улицу, во двор дома. Девушка берет в руки обувь - валенок, сапог или туфлю, встает спиной к забору и кидает обувку через забор, чтобы она вылетела на улицу. После этого смотрят, как располагается валенок или сапог - если носом к дому, то в этом году девушке не удастся выйти замуж. Если в противоположную сторону, тогда смотрят, куда указывает носок - оттуда и будет будущий жених.В святочные вечера и ночи сон человека способен проникнуть за грани времени и показать своему хозяину его будущее, нужно лишь помочь и направить свое сознание. Для этого вам понадобится колода игральных карт. Перед сном под подушку положите четырех карточных королей разной масти: червовой, бубновой, крестовой и пиковой. При этом произнесите: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот придет ко мне во сне». И ложитесь спать. Сны в святочные дни и ночи сплошь вещие. Если приснится пиковый король, то жених будет значительно старше вас и ревнив, червовый король – молодой и страстный жених, крестовый король – военный или богатый жених, бубновый король – женихом станет желанный молодой человек, о котором думает гадающая.Довольно жутким способом гадания было подглядывание в темный чулан. Ночью, в полной темноте, девушка идет к темному, желательно заброшенному чулану, амбару, кладовой и смотрит в замочную скважину внутрь, приговаривая: «Черти, черти, не утаите, мне милого покажите!» Хорошим результатом считается, если суженый выглянул из темноты чулана.Еще одним гаданием, которое может навести страх даже на очень смелую девушку, является помощь банника. Для этого девушка входит в темную баню и оголяет участок тела — руку или ногу и предлагает баннику дотронуться до нее. Если она почувствует прикосновение голой руки — суженый будет бедный, мохнатой — богатый, гладкая рука — мягкий и покладистый характер, шершавая — жесткий и принципиальный нрав.С древних времен на Руси гадали про помощи воска. Для этого воск расплавляют и выливают в сосуд с холодной водой, в которой он принимает особые очертания. По ним-то и определяют ответ на заданный вопрос: будет ли год удачным, встретится ли суженый и каким он будет. Так для гадания вам потребуются свеча из воска и глубокая миска с водой. Купите большую свечу, потому что она должна гореть по меньшей мере час до того, как вы сможете воспользоваться воском. Когда свеча прогорела приблизительно час, наполните большую чашу или миску холодной, но не ледяной водой. Желательно, чтобы цвет чаши контрастировал с цветом свечи, иначе вам будет сложно увидеть рисунок. Задайте вопрос, который вы хотели выяснить, и начинайте лить воск в воду. Подождите, пока воск застынет, и начинайте толковать полученную фигурку. Если нет времени ждать, пока расплавится достаточное количество воска, зажгите свечу и склоните ее над миской. Свеча начнет «плакать», а водная гладь покроется замысловатыми восковыми фигурками. Свечой следует описывать круг по большому периметру, а не нагромождать все в центре, тогда гадание выйдет правильным. Внимательно изучите форму получившейся фигуры и определите, к какому предмету она ближе. Дайте простор вашему воображению. Вы можете достать полученную фигурку из воды и тщательно рассмотреть ее с разных сторон. После гадания воду из миски выливают на улицу. Фигурки, предсказавшие хорошие вести, можно сохранить на весь год, чтобы они стали оберегами, а фигурки, обещающие дурное, закапывают в землю.Издавна тени ассоциировались с некой загадкой и тайной. Мир теней – мир потустороннего. Тени являются олицетворением душ умерших людей. Магия теней - это своеобразное считывание человеческой души. Издревле считалось, что огонь обладает очищающей, колдовской силой.Все, что нужно для ритуала, – это небольшая тарелочка без рисунков (желательно, чтобы она была белого цвета или другого, но однотонного), белая свеча и бумага. В комнате, где будет проводиться гадание, должна быть светлая стена, если же она отсутствует, то можно повесить на нее белую простынь. В помещении не должны гулять сквозняки. Также из комнаты нужно убрать все зеркала. Они могут исказить информацию. Все лампы и другие осветители следует выключить, присутствующие фото отвернуть от себя или вынести на время. Нужно снять все заколки, украшения, пояс, часы и другие предметы, которые мешают движению. Никакие звуки во время обряда не должны мешать, то есть надо отключить все телефоны и дверной звонок. В комнате гадающий человек должен быть один, иначе вы не разберетесь, чье именно будущее показывают тени.Когда вы все приготовите к гаданию, можно начинать. Нужно взять белую бумагу и, сосредоточившись на своих внутренних ощущениях и интересующих вопросах, поджечь лист и положить его на тарелку. Также интересующие вопросы можно написать на самом листе, который собираетесь сжигать. Когда он будет гореть, необходимо внимательно следить за сменяющимися тенями, которые отображаются на стене. Не нужно спешить смотреть значение увиденных образов, надо ловить и запоминать их. Когда лист полностью сгорит, нужно посмотреть на форму пепла, увиденные очертания также могут предсказать судьбу, но эти события характеризуют далекое будущее.Одним из самых известных и популярных гаданий является гадание по зеркалу. Это гадание является наиболее мистическим и опасным, потому как зеркало – это магический предмет, окно в другой мир. Если действовать необдуманно, можно пострадать или накликать беду на домочадцев. Поэтому следует дважды подумать, прежде чем приступать к такому гаданию, а во время гадания быть максимально собранными, уверенными, внимательными и бесстрашными. Увидев, что что-то пошло не так, следует сказать: «Чур меня», быстро занавесить зеркало тканью, чтобы не выпустить в наш мир никого, кто мог бы причинить вам зло, и выбросить зеркало из дома.Гадать на зеркалах девушки садятся вместе или в одиночестве, с распущенными волосами, без поясов, снимают обереги, амулеты, талисманы и, естественно, крестики. Делается это на чердаке или в закрытой комнате под лунным светом. В помещении не должно быть животных. Два зеркала устанавливают друг напротив друга и освещают с двух сторон свечами (две свечи по бокам зеркала). Девушка садится позади одного из зеркал и видит в нем длинный коридор, который уходит в бесконечность. После этого она произносит: «Суженый ряженый! Приди ко мне ужинать!» При этом подруги не должны разговаривать и смотреть в зеркало вместе с гадающей. После недолгого всматривания в зеркале должен появиться образ суженого гадающей. После этого необходимо сказать защитное: «Чур меня!» Если этого не сделать, то тот, кто появился в зеркале, может «выйти» из него, и тогда произойдет несчастье.Дело в том, что в зеркале в образе вашего суженого является какой-нибудь дух или нечисть, и если позволить ему прийти на ваш зов и пройти через зеркало, он может причинить вам массу неприятностей.

Ключевые слова: Гадания зеркало суженый авторская история

Другие, подобные истории: