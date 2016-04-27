Пять реальных случаев одержимости

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 08:25

Ravazu Просмотров: 54 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 08:12 by

По мнению официальной науки, одержимость не связана с чем-либо сверхъестественным и является не более, чем психическим расстройством, называемым в медицине какодемономанией. Тем не менее, христианство и некоторые другие религии все же признают бесноватость состоянием, в котором человек полностью подчинен каким-либо сущностям, настроенным по отношению к нему враждебно.

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