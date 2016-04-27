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Страшно интересно / Видео-страшилки

Пять реальных случаев одержимости

По мнению официальной науки, одержимость не связана с чем-либо сверхъестественным и является не более, чем психическим расстройством, называемым в медицине какодемономанией. Тем не менее, христианство и некоторые другие религии все же признают бесноватость состоянием, в котором человек полностью подчинен каким-либо сущностям, настроенным по отношению к нему враждебно.



Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:12 by RavazuПросмотров: 54Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Одержимость демоны люди злые духи экзорцизм изгнание бесов одержимые демонами призраки Сатана Дьявол Доска Уиджа

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 12:38
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Комментариев: 2 453
Впечатление: некоторые " одержимые "- всего лишь психически больные люди. И " экзорцисты " некоторые- тоже. Но интересно. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#2 написал: Летяга
Сегодня, 12:49
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Комментариев: 4 889
http://byaki.net/uploads/posts/2016-01/1451903572_09.jpg
Где-то такие у меня впечатления))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 12:53
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Группа: V.I.P.
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Публикаций: 70
Комментариев: 2 453
А может закайфовали от галоперидольчика " демоны " ? И улетели в страну грёз.... smiling_imp
Хотя- некоторые могли и остаться...Кто- ж их знает?... smiling_imp

Хотя- сами факты, если правда- страшные и любопытные!
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#4 написал: Летяга
Сегодня, 13:33
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Публикаций: 36
Комментариев: 4 889
Цитата: Эвиллс
Хотя- сами факты, если правда- страшные и любопытные!

Страшно то, что галоперидола на всех не хватило. Вовремя, по крайней мере))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#5 написал: Lycanthrope
Сегодня, 14:02
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Комментариев: 1 825
Цитата: Летяга
Где-то такие у меня впечатления))

"Вас всех тут надо галоперидолом подколоть!" (с) Голый - Шмыге, х/ф "Властелин колец: Возвращение Бомжа, или Аграном наносит ответный удар" smile
Зарегистрирован: 25.04.2010
                 
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