Призрак из колодца

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:27

Lizzy357 Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:27 by

Морозное утро накрывало городской парк атмосферой спокойствия и тишины. Её мог заметить каждый, кто проходил по центральной аллее. Разве что за исключением одного Макса, который чуть ли не бегом скользил по замершему асфальту. Молодой человек поглядывал на часы и осознавал, что он уже сильно опоздал. А ведь сегодня экзамен по математике.- Чёрт! - выругался Макс и ускорил шаг.Но не успев пройти и трех метров, он провалился ногой в яму от люка. Послышался какой-то хруст, и вот уже парень летел вниз. Прямо в канализацию. Больно. Он даже не успел осознать, что произошло. Теперь он сидел в темноте на чем-то твердом и держался руками за голову, осматривая её на наличие ушибов. Руки дрожали, а спина сильно болела от падения. Кое-как удалось встать и пройти пару шагов вперёд. Как теперь выбираться? Конечно, вопрос об экзамене сейчас отпадал.Макс посмотрел наверх, но вместо света из отверстия люка увидел лишь темную поверхность железной плиты. Что происходит? Становится страшно. Его здесь кто-то намеренно закрыл? Вдруг из-за спины послышались тихие шаги, больше напоминающие детские. Парень повернулся на источник шума и чуть не закричал. Кричать было невозможно от шока. Позади него стояла маленькая девочка с длинными распущенными волосами. Белое платье было разорвано и испачкано чьей-то кровью. Лицо было изуродовано шрамами от ножа. Оно отдавало зеленоватым оттенком, а глаза абсолютно белые и с желтыми пятнами, казалось, будто сейчас выкатятся из гниющих и почти разложившихся век. Со щёк свисали отслоения кожи. Девочка пристально смотрела на молодого человека, отчего его бросило в ужас. Макс стал медленно отходить назад. "Что это такое?!" - путался он в мыслях. Ребёнок так же медленно шёл в его сторону. Вернее сказать, летел. Черные туфельки не касались земли. Макс попытался бежать, но девочка мгновенно появилась впереди него и коснулась своей маленькой рукой его лица. Парень в ужасе замер и упал на пол.Макс проснулся в своей кровати. Он моментально сел и протер руками глаза, вспоминая, что его так напугало. Первые лучи солнца пробивались через занавеску и слепили. Со лба стекал холодный пот, и еще не отпускал шок. Кошмар?Парень встал на ковёр рядом с кроватью и направился в сторону ванной. Когда он подошёл к раковине и поднял глаза на зеркало, мысли о кошмаре отступили, и пришло понимание, что ему через час нужно быть на экзамене. Как вдруг за спиной в отражении мелькнул силуэт той девочки из кошмара. Макс закричал. Внезапно в ноге что-то кольнуло, и кожа стала покрываться какой-то слизью. Из глаз парня пошла кровь, и кожа лица начала трескаться. Он упал на пол. Сильная боль пронизывала все его тело. Нос уловил слабый запах серы.Последнее, что видел молодой человек - застывший перед глазами образ девочки из своего сна. Спустя пару минут он умер, а его тело выглядело так, будто он умер месяц назад и уже разложился.С улицы повеяло морозным утренним воздухом.

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