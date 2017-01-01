Ужасная ночь

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:25

Каролина Картер Просмотров: 17 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:25 by

Ну и погода за окном, просто отвратительная, даром, что январь, ни снега, ни мороза, один противный дождь и ветер. Ливень льет уже третий день подряд, а я третий день сижу за компьютером и прожигаю драгоценное время выходных - праздничных дней - из-за этого проклятого дождя, все планы пошли под откос. Очередной день пролетел совершенно незаметно. Как быстро летит время за чтением интересной книги!За окном уже порядочно стемнело, пора бы сделать перекур. Я встала с места и потянулась. Как же болит спина. Взгляд мой привлекла фигура за окном. Возле одного из гаражей стоял мужик, по крайней мере, я думала, что это мужик. Он запрокинул голову кверху и просто стоял, несмотря на ливень и очень сильный ветер. Он стоял в тени гаража, и разглядеть его не было возможности, да и желания тоже не было, он показался мне странным. Нормальный человек не стал бы стоять и глазеть в окна домов. Может, любимую выглядывает? От всей этой картины меня передёрнуло, мне показалось, что он смотрит именно в моё окно, прям на меня, я задёрнула шторы и вышла в коридор, взяла сигареты с тумбочки, надела куртку и уже собралась открывать дверь, как услышала громкий стук.Ну вот, колядовщики явились, сегодня же шестое число, ну, точно они, терпеть не могу этих мелких, противных попрошаек, никакого уважения к традициям своего народа. И колядуют, и посевают в один день, лишь бы конфет дали, потом ещё пшено за ними выметать. Подожду немного, они уйдут, и тогда можно будет спокойно выйти перекурить. Балкон у нас на весь этаж общий, на каждом этаже одинаковое количество холлов, по три квартиры в каждом. Замок к своему холлу мы поставили совсем недавно, и я совсем забыла, что дверь должна быть закрыта, а значит, дети зайти не должны были. Стук был очень настойчивый, наверное, кто-то из соседей забыл закрыть дверь, а теперь в мой дом ломятся эти мелкие монстры.«Раз уж им так охота испортить зубы, будут им конфеты», - подумала я и пошла на кухню, зачерпнув горсть леденцов, я вернулась к двери, открыла внутреннюю деревянную дверь и уже собиралась открыть железную, как черт меня дернул глянуть в глазок. Увиденное повергло меня в шок - за дверью стояла та самая тёмная фигура, только это был совсем не мужик и даже не человек, а нечто, похожее на человека, горбатое существо. Глаза у существа были полностью белые, без зрачка и радужки, кожа была словно обгоревшая, чудище скалилось жуткой улыбкой, из пасти капала густая слюна. Оно замахнулось и громко постучало в дверь, а потом поднесло свою рожу прям к глазку и... заглянуло в него? Я резко отпрянула от двери и прижалась к стене, конфеты посыпались на пол. Эта чёртова дрянь смотрела на меня с улицы. Это было оно. Как оно так быстро оказалось у двери? Оно всё стучало и стучало, а потом стук резко прекратился. Сколько же нужно было сил, чтобы собрать волю в кулак и посмотреть в глазок, может, оно уже ушло? Глупо было на это надеяться, тварь так и стоит за дверью, смотрит и ждёт, ждёт, пока я выйду. Улыбка словно застыла на его морде.Звук скрежета по металлу вывел меня из ступора, теперь оно скреблось в дверь и, похоже, пробовало её грызть. Я очень хотела залезть в кровать под одеяло и уснуть, чтобы это было кошмарным сном, а утром ничего не было. Я медленно отошла к комнате, пятясь задом к двери в комнату, когда дверь в комнату закрылась, я ощутила себя немного более безопасно, шторы были всё ещё закрыты, а тварь стучала и скреблась в мою дверь.Так я просидела до самого утра с выпученными от страха глазами. Я даже не додумалась позвонить кому-то, только утром мне в голову пришла эта мысль. Звуки стихли примерно в семь часов утра. В коридоре послышался звук открываемого замка, перед глазами уже пронеслась вся жизнь, дверь отворилась, послышался голос мужа, наконец, мой любимый вернулся с ночной смены.- Опять детям дверь не открыла? Вон в отместку всю краску с двери соскребли, полосы по всей поверхности, гвоздём, что ли, ковыряли?Я вся бледная вышла в коридор и увидела мужа, он ошарашено смотрел на меня.- Ты чего такая бледная? Привидение увидела?Позже на кухне я всё рассказала ему, но он не поверил. Сегодня вечером муж подозвал меня к окну и указал пальцем в сторону гаражей.- Гляди, странный тип какой.Там опять было оно, похоже, нам обеспечена ещё одна беспокойная ночь.

Ключевые слова: Ночь нечто дверь авторская история

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