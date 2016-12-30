Статуи

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 11:10

Александр Сычёв Просмотров: 31 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:10 by

Меня зовут Александр, и я леплю статуи из глины. Я очень люблю свое дело, поэтому отношусь к нему с превеликим удовольствием, но мои получавшиеся работы всегда отличались от желанного результата... Нет, нет, они получались такими, как я хотел, но в них всегда крылась какая-то пустота. Если я лепил лицо человека, то оно казалось каким-то мертвым, безжизненным. В детстве я ходил в художественную школу, но из-за моих портретов каких-либо людей учитель делал много замечаний, мол, лицо мертвое. Я никогда не понимал этот выговор, ну и что, что мертвое, это же лицо. Сейчас я начал понимать, о чем говорил учитель.Однажды поздно вечером я решил исправить это и попрактиковаться, посидеть, подумать, что с лицом не так.В моём доме есть подвал, который идеально оборудован всеми необходимыми инструментами. Там же я храню все мои работы, в основном это статуи каких-то людей. Иногда в сыром подвале меня пугают отсутствие каких-либо звуков и эти статуи, которые я сам и слепил. Поэтому я каждый раз включаю музыку на портативной колонке - и работать веселее, да и не так страшно.Подготовив рабочее место, я начал работу, взяв кусок глины, я начал придавать ему форму головы, наносить контуры лица, вдавливать глазницы, вырисовывать губы. Это очень интересная часть, потому что именно на этом этапе начинают зарождаться определённые черты будущего лица. Но я не мог не заметить пристального внимания статуй, стоящих сзади. Была словно какая-то тяжесть на спине, я чувствовал их пристальное внимание. Как только я это осознал, я повернулся назад. Статуи стояли смирно, их глаза смотрели куда-то в сторону. Я не понимал тогда своих чувств, может, воображение разыгралось, но в тот момент я чувствовал что-то нехорошее, неживое... Я не знаю, как это объяснить.Иногда мне казалось, что статуи хоть и мертвы, но под глиной телесного цвета наружу из них рвется реальный человек, который жив и стремится к этой жизни. Увы, кроме мертвых лиц, я ничего такого не замечал. Дела с лицом предстояли отлично, я хоть и не осознал, в чем была моя ошибка, но лицо получалось более-менее живым. Я всего лишь придал этому лицу эмоцию, оно улыбалось, но было видно, что с улыбкой я слегка переборщил, она получилась почти от уха до уха, даже немного забавно.Было довольно поздно, поэтому я начал заканчивать работу и убирать все с рабочего стола. Помыв руки и инструменты, я разложил все приборы по местам. Далее я накрыл лицо простыней, чтобы ни соринка не смогла испортить этот шедевр. Да, я был рад, что сделал лицо похожим на живое, оно было таким жизнерадостным, что эмоция передалась и мне. Я хотел так же широко улыбаться.Время подошло к концу, мне оставалось выключить свет. Подвал у меня большой, 10 на 10 метров, но в этом был минус.Так как мое рабочее место расположено в самом дальнем углу от лестницы, то идти было до нее долго, выключатель тоже был у рабочего места. Я выключил свет и направился к выходу. Но не успел я сделать и шага, как вдруг я на чём-то поскользнулся и больно ударился обо что-то...Очнулся я через минут 15, из головы текла кровь, аптечка была у рабочего места, поэтому я включил свет...Страх переполнил меня, как только загорелась лампочка. Все мои работы стояли вокруг того места, где я упал. Их лица все улыбались и смотрели вниз, на то место, где я упал. Это место было обозначено кровавым следом, единственное, что меня защищало, - это рабочий стол, на котором я работал. Я не мог долго успокоиться, потому что был очень напуган. Они улыбались. Я подумал, что нужно уйти из этого злополучного подвала. Но поднял я глаза и увидел, что все они смотрят на меня. Их лица были вымазаны кровью, они смотрели на меня со злобой, явно хотели убить меня. Все они тянули свои руки ко мне, из-за этих статуй я не видел выхода из подвала. Единственное, что я тогда понял, - что от них нельзя отрывать взгляд, иначе сдвинутся.Я решил пройти вдоль по стене, чтобы не оторвать взгляд ни от единой статуи. Так я подобрался к лестнице. В последний раз я взглянул на свой подвал и заметил, что моя сегодняшняя работа, точнее, простыня, которой она была покрыта, вымазана кровью. Я закрыл этот подвал и позвонил своему другу, чтобы он приехал ко мне. Он не был против выслушать меня, хоть и было уже довольно поздно. Приехал он быстро и привез с собой много спиртного.Когда моя история подходила к концу, мы уже были пьяны, поэтому уснули прямо на кухне. К утру он все забыл, и, поняв это, я не стал ему снова рассказывать, а просто показал на дверь подвала, предложив ему взглянуть на все это. Открыв дверь, он отпрянул, но стал смеяться, мол, здорово я его напугал. Зайдя в подвал, я обомлел: все статуи были у лестницы и даже прямо на ней, и все смотрели на дверь, которая закрывала подвал.Мысль и желание заниматься лепкой дальше у меня отпали, теперь я не хочу заниматься этим, ведь я никогда не забуду тот момент, когда они смотрели на меня.

Ключевые слова: Подвал глина статуи авторская история

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