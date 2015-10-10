Рождественский носок

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Никита Тимофеев Просмотров: 45 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 00:13 by

На окраине Нью-Йорка в небольшом доме царила праздничная атмосфера. Семья Браун готовилась к Рождеству. Соседские дома, словно в сказке, искрились разными цветами и красками. Повсюду: на домах, на заборах - везде сверкали праздничные огни гирлянд, фонарей и конфетти. В доме Браунов, казалось, не было ни одного угла, который не был бы украшен ёлочными декорациями и рождественскими звёздами. Главная Вифлеемская звезда возвышалась на макушке ёлки, находящейся в зале.— Джон, сынок вешай носки ровнее, чтобы не упали! И оттяни подальше, чтобы не сгорели, — поправила сына мама. — Потом быстро спать! Ели не будешь спать, Джон, то Санта-Клаус не спустится через трубу камина и оставит тебя без подарков, - сказала она напоследок и ушла в свою комнату.— Ага, уже последний, седьмой, — ответил девятилетний рыжий мальчишка, закрывая глаза от каминного огня. — Ну же, цепляйся быстрее! Какой ты вредный!Джону никак не поддавался последний Рождественский носок, седьмой по счету. Он словно ускользал из его маленьких пальцев. Носок отличался от остальных своими размерами и яркой алой окраской. В нём утром Джон обнаружит свой подарок. Остальные носки для родителей и родственников.С пятой попытки Джону удалось закрепить большой красный носок. Ему пришлось закрепить его двойной прищепкой. Одержав победу над непослушным носком, Джон поплёлся наверх спать. Мальчик лениво расстелил свою кровать, снял одежду, выключил свет в спальне и приготовился ко сну.— Утром меня ожидают чудесные подарки у ёлки, — прогнусавил Джон в подушку. — Главное не проспать, иначе точно без подарков останусь.Стоило ему закрыть глаза, вдруг на стене, освещённой от приоткрытой двери, возникла тень огромного носка. Очертания спустя пару секунд приобрели образ открытой и страшной зубастой пасти. Эта тень двигалась по всем четырём стенам комнаты. Джон сильно испугался. Ужаснулся мальчик ещё больше, когда услышал, что тень злого носка начала с ним диалог.— Какой нехороший! Какой непослушный мальчик, Джон! Вернись и прицепи меня, Джон! Оставил меня лежать на полу, даже не поправил, сорванец, — скрежетала тень, открывая зловещую пасть с зубами.Звучание напоминало акцент злого гоблина. Скрежетания ужасного голоса заставили Джона вскрикнуть и прижаться к постели. Он потерял дар речи, но подняться смог. Тень испарилась сразу, как только мальчик включил светильник на тумбочке. Клацанья прекратились, стало тихо. Джон решился спуститься в зал, чтобы посмотреть, что там такое произошло.Действительно, там, где должен был висеть седьмой носок, остались лишь две прищепки. На полу вблизи камина тоже нигде не было видно пропавшего большого носка.— Ну и где ты?! — встревожился мальчишка, бродя по залу, в поисках вязаной игрушки. — Носок, ты где? Почему ты меня пугаешь? Мне нужно спать, я тебя не боюсь! — похрабревшим тоном крикнул Джон.В камине раздался шорох. Несколько горящих брёвен с треском разлетелись, испугав Джона. Из камина выпрыгнул тот самый алый носок, который тут же стал носиться по комнате, подобно ракете. Джон разглядел на нём страшную пасть, усеянную зубами, которая издавала нечленораздельные звуки. Вязаный монстр зависал, парил, как зачарованный, потом вновь бросался в стремительный полёт, крутя петли и виражи. Джону стало даже немного весело, но тревога не покидала его. Он наблюдал за большим красным носком несколько минут. Тот облетел нарядную ёлку вокруг по четвёртому кругу и вцепился в руку Джона мёртвой хваткой.— Отцепись! Отцепись, чудище! — закричал мальчик, пытаясь оторвать от себя вязаную красную штуку с зубами.Кровожадный носок, вцепившись пастью в пижаму, лез прямо ему к лицу. Как бы он не пытался поймать красного вязаного злодея, все попытки были тщетными. Джон не мог схватить его руками, ведь тот ускользал с невероятной быстротой. Рождественский кровожадный носок начал расти в размерах. Ещё пару секунд и он был уже с мешок.— Малыш, не обижай меня! Ты меня огорчил, когда не привязал к камину. Помнишь, как ты меня нерадиво повесил?! — прохрипел носок, хватая его за шею.Джон сильно заплакал. Тело становилось тяжёлым и непослушным, в глазах все стало мутнеть и кружиться.— Просыпайся Джон, уже утро! Доброе утро сынок! — приветствовала мама, вошедшая к нему в спальню.— Джон, куда исчез седьмой носок? — поинтересовался подоспевший отец у сына.— Не знаю папа, — протирая глаза, ответил мальчик. — Он мне сегодня снился! Мне снился кошмарный носок!— Да? — задумчиво озирались оба родителя.— Значит, ты остался без своего подарка! — с грустью проговорила мама.

Ключевые слова: Рождество носок сон кошмар детства елка авторская история

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