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Страшилки

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Андрей уже долгое время был за рулем и довольно утомился. Упрямые снежинки то и дело падали на лобовое стекло, и за ними не поспевали дворники. За бортом автомобиля стоял тягучий мороз, зима выдалась суровой. Внезапно голова закружилась и жутко заболела. Послышался громкий шум, скорее даже гул. На секунду Андрей закрыл глаза, затем все стихло, и голова прошла. Открыв глаза, Андрей обомлел от увиденного: за окном его автомобиля стояло лето и было тепло. "Что за хрень?!" - подумал Андрей, мчась дальше по трассе в свой родной город.
Заехав в город, он увидел знакомые здания и постройки, но что-то в них было не то. Что-то его настораживало, а что именно, он не мог понять. Было удивительно и то, что улицы города будто вымерли. "Это очень странно!" - подумал Андрей.
На улице солнечный, на удивление, летний день. Не было ни единой души. Подъехав к своему дому и заглушив мотор, он увидел своего соседа Петровича.
- Привет, Петрович! - радостно крикнул Андрей соседу, вылезая из машины.
- Я вас не знаю, - буркнул сосед и исчез за дверью подъезда.
- Он что, сдурел? - вырвалось у Андрея на эмоциях.
Он закрыл машину и поспешил за соседом к себе в подъезд. Поднявшись к себе на этаж, он полез за ключами и удивился: дверь в его квартиру была приоткрыта. Затаив дыхание, Андрей тихо вошел и, пройдя коридор, остолбенел от страха. Посреди зала стоял он сам или его точная копия и, глядя на него, улыбался.
- А я тебя уже заждался, Андрей, - проговорил он его же голосом. - Понимаешь, ты попал в портал. Скажем так, в другую реальность. Таких реальностей миллионы и в этой, ты же понимаешь, ты уже лишний. Потому что здесь существую я, а в одной реальности не может быть двух одинаковых личностей одновременно.
Проговорив это, второй Андрей подошел и вонзил нож в живот другому по самую рукоятку. Захлебываясь собственной кровью, Андрей упал и увидел, как исчезает. Просто испаряется в воздухе.

Машину Андрея нашли сотрудники ГАИ. Автомобиль занесло на повороте и снесло в кювет. Он погиб в автокатастрофе, не справившись с управлением...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:01 by qqq666Просмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Портал кровь другая реальность автокатастрофа авторская история

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