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Страшилки

Живая мертвечина

Я купил дом на окраине города. В пяти метрах от дома к югу находилось кладбище. Старая бабка, которая продала мне дом, сказала, что там каждую ночь оживают мертвецы. Я посчитал всё на бредом, так как пожилой возраст, может показаться что угодно. И это было моей роковой ошибкой.
Когда я собирался ко сну, я услышал смех за окном. Подумал, что показалось, и закрыл глаза. И снова этот смех. Я подошёл к окну. То, что я увидел, привело меня в шок. На заднем дворе танцевала женщина. Кожа обтягивала кости, она была в синяках и порезах, на некоторых частях тела были видны следы гниения. Я сдерживал рвотные позывы. Вдруг она резко остановилась и посмотрела в мою сторону. Я отошёл от окна и спрятался в кровати. Она стучалась в окно и смеялась. И так до утра. Утром всё закончилось.
Даже сейчас, когда я пишу эту историю, она смотрит на меня. Она у меня дома, стоит прямо за спиной. Я стараюсь не оборачиваться, но, на всякий случай, прощайте...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 14:28
Сегодня, 14:28 by AloisПросмотров: 51Комментарии: 1
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Ключевые слова: Мертвец страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
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Прям зловещие мертвецы 2...
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
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