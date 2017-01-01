Манекены

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 07:43

Alois Просмотров: 61 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 07:43 by

Я хочу вам рассказать историю, которая приключилась со мной полтора года назад.Работал я тогда охранником в магазине одежды. Всё бы ничего, если бы не манекены. Манекены вели себя странно. Они сами передвигались. Когда я обходил магазин, манекены всегда пытались до меня добраться.Уборщик работал в этом магазине давно, он рассказал мне, что эти манекены одержимы. На месте магазина раньше стояло кладбище, потом его снесли. Ну и души умерших мстят за нарушенный покой. Трое охранников были убиты. Их задушили. Уборщик обвинял манекенов. Я не поверил, но в одну ночь...В одну ночь они всё-таки добрались до меня, но не успели схватить. Я как всегда обходил магазин. Отвлёкся на несколько секунд, потом повернулся, а передо мной встал манекен. Я толкнул его и пошёл дальше. После обхода пошёл в свою каморку и заперся. Налив в кружку чай из термоса, сел на стул и расслабился. Вдруг послышался стук. Около двери было небольшое окошко. По ту сторону стекла стояли манекены. Я чувствовал, как они смотрят на меня. Я отвернулся. Опять послышался стук. На этот раз манекенов стало больше. Потом послышалось, как открывается дверь. Вы спросите: как они открыли дверь, если она была заперта? Я отвечу: без понятия. Дверь медленно открылась, в проходе стояли они. Они приближались ко мне. Со страху я уронил кружку, взяв стул в руки, начал обороняться. Они шли, как зомби. Я защищался, как мог. И, о чудо, настало утро. Манекены стояли на одном месте. Меня нашли в каморке, окружённым манекенами. И в этот день я ушёл с работы.Сейчас я работою дальнобойщиком, но страх перед манекенами остался. Если вы пойдёте работать в магазин одежды, то будьте аккуратнее с манекенами. Вдруг они живые и захотят вас убить.

Ключевые слова: Манекены магазин страх авторская история

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