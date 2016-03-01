Он

Alois Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:40 by

Случилось это со мной ещё в детстве, когда мне было десять лет. Иногда я оставался дома один, и по ночам я не спал. Я тогда страдал бессонницей. Приходилось целыми ночами смотреть телевизор или слушать бабушек под окнами. И в одну из бессонных ночей я, как всегда, включил телевизор. Шёл какой-то боевик, ну я и начал просмотр.Вдруг послышался скрежет за окном. Я живу на втором этаже, и, возможно, это были ветки. Я оглянулся. За стеклом стоял человек. Я подумал, может какой-то пьяница нашёл лестницу и заглядывает ко всем в окна. Я решил подойти и заметил, что никакой лестницы не было. Он просто парил в воздухе и заметил меня. Его глаза зажглись красным огоньком. Он зашипел и пропал.Спустя десять минут послышался стук в дверь. Я тихо подошёл к двери.- Я знаю, что ты там. Я чувствую твой страх! - заговорило оно.И снова стук дверь.- Открой, больно не будет.Я зажал уши руками и забился в угол. Оно пыталось вломиться в дверь. Вдруг послышались шаги сверху. Это был сосед дядя Лёша, решил спустится и проверить. Потом раздался крик и чавкающий звук. Я взял стул и решил посмотреть через глазок. Оно ело дядю Лёшу, ело его внутренности. От дяди Лёши осталось одно кровавое месиво. Потом оно ушло.Когда родители пришли, они увидели всё это и вызвали полицию. Я рассказал, что приходил какой-то дядька и пытался вломиться в дверь. Полиция поняла, что это был людоед. Но они не знают одного, что этот дядька вовсе не человек, а некое существо из потустороннего мира.

Ключевые слова: Дядька существо стук в дверь окно кровь авторская история

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