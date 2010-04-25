Ужас в доме. Часть вторая

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Александр Мацкевич Просмотров: 62 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:35 by

У страха глаза велики...Очнулась Елена уже утром. Дверь была, как и ночью, заперта. Выйдя в коридор, она обнаружила, что там творится полный беспорядок. Кое-как убравшись, она позвонила хозяйке дома, но оператор просто сказал "Абонент вне зоны досягаемости". Не зная, что делать, Елена вышла во двор. Светило жаркое Бессарабское солнце. На базаре люди торговали рыбой, так как недалеко озеро. Торговали они также вином, шавермой, брынзой и т.д. Елена после этого зашла в зал дома. Он был очень большой. Она решила почитать книгу, так как хозяйка была учителем и читала много литературы. Она долго не могла найти книгу, которую её заинтересует, так как везде был один Тургенев. Полазивши еще немного, она нашла небольшую книжечку, который был обделан кожей. Открывши его, Елена поняла, что это на самом деле был дневник. Записи были на русском того времени. По почерку она поняла, что это писал ребенок. Она начала читать где-то с конца дневника:Дорогой дневник, это опять я, Людмила. Сегодня к нам опять пришли какие-то люди и требовали, чтобы мой отец отдал им лошадей. Мой отец сначала говорил, что у него их нет, но один из тех людей выстрелил в окно и сказал, что в следующий раз он не промахнется. Мой отец послушался и отдал лошадей.Дорогой дневник, сегодня к нам домой ворвались какие-то невежи и что-то искали. Они подняли на уши весь дом. Ничего не найдя они ударили моего отца и хотели его убить, но один из тех людей приказал убрать оружие, и они ушли.Елена была поражена прочитанным. Она хотела читать дальше, но написанное было тяжело прочитать, записи были сильно стерты. Найдя более-менее нормальную запись, она продолжила читать:Дорогой дневник, я волнуюсь. Вчера люди, которыми командовал Ленин, убили нашего конюха из-за того, что он не хотел отдавать последнего коня. После этого в городе поднялся страшный беспорядок. Люди Ленина врывались в дома, иногда были слышны выстрелы, но, хвала Богу, нам сказали, что эти нелюди никого не убили.Дорогой дневник, эти люди пришли и постучались в ворота. Наш дворецкий вышел, чтобы спросить, в чем дело. Они, не ответив, ворвались в поместье и убили нашего дворецкого... Боже, он был очень хорошим человеком. О нет, они ломятся к нам в дом. Боже, нет, нет…Дальше почерк стал такой неразборчивый, что его невозможно было прочитать, и на странице виднелись давно почерневшие капли крови. Елена была сильно шокирована прочитанным.Наступила ночь. Елена заранее закрыла дверь и перетащила возле нее тяжелую тумбочку. Елене как всегда не спалось. Она смотрела телевизор, как вдруг в зале упал стул. Елене уже стало не по себе, как вдруг в соседней комнате упало и разбилось зеркало. Но на этом не прекратилось. Потом в коридоре что-то тяжелое пробежалось, и начало ломится в запертые двери, но не могло их открыть. Елена начала дрожать от страха. Но в последний момент, когда дверь почти сломалась, в коридоре начали бумкать большие часы и чудовище, ломавшее двери, ушло.Продолжение следует...

Ключевые слова: Старинный дом дневник существо авторская история

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