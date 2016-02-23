Однажды придется уехать

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:00

Причина: Стилистика автора сохранена

Митяй Просмотров: 67 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 00:00 by

Я знаю, однажды придется уехать.Работа, карьера, замучивший шлак.Смывать каждый день надоевшую перхоть,Курить в беспросветный пугающий мрак.Я знаю, однажды забыть мне придетсяВсех тех, кто был близок, когда я был юн.Я знаю, однажды мне в горло воткнетсяПохмельная сухость пылающих дюн.Когда-то, возможно, я все же познаю,Как трудно нащупать ключами замок.И, может, однажды нарвусь я на стаюБродячих собак, и наступит мой срок.Я вспомню как в детстве ночами пугалиКошмары про духов, русалок, убийц,Бабаек, людей, из могил, что восстали,Вервольфов, вампиров, других кровопийц.И станет тогда мне смешно на секунду,Всего на секунду, пока моя кровьВином не начнет разливаться по грунту,Тогда я предстану пред выбором вновь.Остаться ли жить в этом тлеющем мире,Иль выйти опять на протоптанный путь?Барахтаться здесь, как в трясине иль жире,Погибнуть, иль снова судьбу обмануть?Я знаю, однажды придется уехать.Я знаю, что новая жизнь принесет.Одно я не знаю, что буду я делать,Когда за всё это расплата придет.

Ключевые слова: Жизнь смерть философия размышления бытие авторский стих

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