Однажды придется уехатьЯ знаю, однажды придется уехать.
Работа, карьера, замучивший шлак.
Смывать каждый день надоевшую перхоть,
Курить в беспросветный пугающий мрак.
Я знаю, однажды забыть мне придется
Всех тех, кто был близок, когда я был юн.
Я знаю, однажды мне в горло воткнется
Похмельная сухость пылающих дюн.
Когда-то, возможно, я все же познаю,
Как трудно нащупать ключами замок.
И, может, однажды нарвусь я на стаю
Бродячих собак, и наступит мой срок.
Я вспомню как в детстве ночами пугали
Кошмары про духов, русалок, убийц,
Бабаек, людей, из могил, что восстали,
Вервольфов, вампиров, других кровопийц.
И станет тогда мне смешно на секунду,
Всего на секунду, пока моя кровь
Вином не начнет разливаться по грунту,
Тогда я предстану пред выбором вновь.
Остаться ли жить в этом тлеющем мире,
Иль выйти опять на протоптанный путь?
Барахтаться здесь, как в трясине иль жире,
Погибнуть, иль снова судьбу обмануть?
Я знаю, однажды придется уехать.
Я знаю, что новая жизнь принесет.
Одно я не знаю, что буду я делать,
Когда за всё это расплата придет.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:00 by МитяйПросмотров: 67Комментарии: 2
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