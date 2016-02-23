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Стихи

Однажды придется уехать

Я знаю, однажды придется уехать.
Работа, карьера, замучивший шлак.
Смывать каждый день надоевшую перхоть,
Курить в беспросветный пугающий мрак.

Я знаю, однажды забыть мне придется
Всех тех, кто был близок, когда я был юн.
Я знаю, однажды мне в горло воткнется
Похмельная сухость пылающих дюн.

Когда-то, возможно, я все же познаю,
Как трудно нащупать ключами замок.
И, может, однажды нарвусь я на стаю
Бродячих собак, и наступит мой срок.

Я вспомню как в детстве ночами пугали
Кошмары про духов, русалок, убийц,
Бабаек, людей, из могил, что восстали,
Вервольфов, вампиров, других кровопийц.

И станет тогда мне смешно на секунду,
Всего на секунду, пока моя кровь
Вином не начнет разливаться по грунту,
Тогда я предстану пред выбором вновь.

Остаться ли жить в этом тлеющем мире,
Иль выйти опять на протоптанный путь?
Барахтаться здесь, как в трясине иль жире,
Погибнуть, иль снова судьбу обмануть?

Я знаю, однажды придется уехать.
Я знаю, что новая жизнь принесет.
Одно я не знаю, что буду я делать,
Когда за всё это расплата придет.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:00
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:00 by МитяйПросмотров: 67Комментарии: 2
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Ключевые слова: Жизнь смерть философия размышления бытие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:02
0
Онлайн
Группа: Редакторы
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Публикаций: 138
Комментариев: 1 073
Очень глубокое стихотворение.
Да, нам всем когда-то придётся уехать. Кому-то раньше, кому-то позже. Кому-то тихо, кому-то внезапно. А по жизни даже и на дорожку присесть некогда. В конце только прилечь. Насовсем.
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: qqq666
Сегодня, 00:13
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вся жизнь сплошная дорога ++ wink
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
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