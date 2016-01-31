Ангел-мучитель...Мой таинственный враг, ты сегодня со мною,
Темный Ангел-мучитель души и раздора.
Знаешь, кажется, мир угасает с тобою,
Когда ты за спиной, не видать мне покоя.
Тяжесть грусти гнетет и тоска на душе,
И слагаются в стих мои беглые строчки.
Я сегодня напьюсь до безумия точки,
Окунусь в бездну страсти и в мир той злой сказки.
Я порою не верю в ужасный провал,
Что с тобой повстречался в ту пору ненастья.
Просто ты мне принес не уют, не покой
В мою душу, в мое беспокойное сердце.
Ты мой Ангел-мучитель,
Ты просто мой враг...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:56 by qqq666Просмотров: 36Комментарии: 3
Ключевые слова: Ангел враг зло душа мучитель авторский стих