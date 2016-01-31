Ангел-мучитель...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:56

Причина: Стилистика автора сохранена

qqq666 Просмотров: 36 Комментарии: 3 +3 Вчера, 22:56 by

Мой таинственный враг, ты сегодня со мною,Темный Ангел-мучитель души и раздора.Знаешь, кажется, мир угасает с тобою,Когда ты за спиной, не видать мне покоя.Тяжесть грусти гнетет и тоска на душе,И слагаются в стих мои беглые строчки.Я сегодня напьюсь до безумия точки,Окунусь в бездну страсти и в мир той злой сказки.Я порою не верю в ужасный провал,Что с тобой повстречался в ту пору ненастья.Просто ты мне принес не уют, не покойВ мою душу, в мое беспокойное сердце.Ты мой Ангел-мучитель,Ты просто мой враг...

Ключевые слова: Ангел враг зло душа мучитель авторский стих

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