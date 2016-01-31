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Стихи

Ангел-мучитель...

Мой таинственный враг, ты сегодня со мною,
Темный Ангел-мучитель души и раздора.
Знаешь, кажется, мир угасает с тобою,
Когда ты за спиной, не видать мне покоя.
Тяжесть грусти гнетет и тоска на душе,
И слагаются в стих мои беглые строчки.
Я сегодня напьюсь до безумия точки,
Окунусь в бездну страсти и в мир той злой сказки.
Я порою не верю в ужасный провал,
Что с тобой повстречался в ту пору ненастья.
Просто ты мне принес не уют, не покой
В мою душу, в мое беспокойное сердце.
Ты мой Ангел-мучитель,
Ты просто мой враг...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:56
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 22:56 by qqq666Просмотров: 36Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Ангел враг зло душа мучитель авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Вчера, 23:12
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 167
Очень очень и очень! Разрешите украсть себе (разумеется со ссылкой на автора)?
Зарегистрирован: 31.01.2016
#2 написал: qqq666
Сегодня, 00:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (54|-1)
Публикаций: 90
Комментариев: 1 593
конечно разрешаю, рад что вам понравилось smiley
Зарегистрирован: 23.12.2012
      
#3 написал: kusi
Сегодня, 01:24
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1438|-1)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 226
Стих мне понравился )Плюсую.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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