Золотой Мидас

Золотой МидасМидас, престранный повелитель,
Так любишь золота красу!
В каком таинственном часу
Принёс секрет в свою обитель?
Какой лукавый дух, любя,
Изволил научить такому?
Секрету золота большому,
Что может погубить тебя.
Но ты сомнения отверг!
И не смутился предсказаний.
Ты множества свершил закланий.
И многих алчностью поверг!
Тебя прельщает злата блеск.
И звон его так вдохновляет!
Но может это означает,
Что Стикс всё ближе. Слышен плеск.
Река Забвенья у дверей!
Но ты её пока не слышишь.
Восторженно на злато дышишь...
И в злато превратил зверей.
И птицы больше не поют.
Сидят на ветках, золотые.
Деревья, травы - все такие!
Металл тебе затмил уют.
А вот любимейшая дочь!
Стоит, сверкает, неживая.
Жена твоя теперь такая.
И магию не превозмочь!
... В отчаяньи схватил себя
За голову Мидас несчастный!
И замер, к злату безучастный.
Стоит он, золотом горя...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:51 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 2
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