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Стихи

Золотой Мидас

Мидас, престранный повелитель,
Так любишь золота красу!
В каком таинственном часу
Принёс секрет в свою обитель?

Какой лукавый дух, любя,
Изволил научить такому?
Секрету золота большому,
Что может погубить тебя.

Но ты сомнения отверг!
И не смутился предсказаний.
Ты множества свершил закланий.
И многих алчностью поверг!

Тебя прельщает злата блеск.
И звон его так вдохновляет!
Но может это означает,
Что Стикс всё ближе. Слышен плеск.

Река Забвенья у дверей!
Но ты её пока не слышишь.
Восторженно на злато дышишь...
И в злато превратил зверей.

И птицы больше не поют.
Сидят на ветках, золотые.
Деревья, травы - все такие!
Металл тебе затмил уют.

А вот любимейшая дочь!
Стоит, сверкает, неживая.
Жена твоя теперь такая.
И магию не превозмочь!

... В отчаяньи схватил себя
За голову Мидас несчастный!
И замер, к злату безучастный.
Стоит он, золотом горя...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:51 by ЭвиллсПросмотров: 38Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Магия мидас золото алчность жадность авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 19:55
+1
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Комментариев: 155
Очень хорошо, браво!
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#2 написал: SHINJIRO
Сегодня, 21:40
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Комментариев: 1 195
Здорово! Очень талантливо.+
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