Золотой Мидас

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 38 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 19:51 by

Мидас, престранный повелитель,Так любишь золота красу!В каком таинственном часуПринёс секрет в свою обитель?Какой лукавый дух, любя,Изволил научить такому?Секрету золота большому,Что может погубить тебя.Но ты сомнения отверг!И не смутился предсказаний.Ты множества свершил закланий.И многих алчностью поверг!Тебя прельщает злата блеск.И звон его так вдохновляет!Но может это означает,Что Стикс всё ближе. Слышен плеск.Река Забвенья у дверей!Но ты её пока не слышишь.Восторженно на злато дышишь...И в злато превратил зверей.И птицы больше не поют.Сидят на ветках, золотые.Деревья, травы - все такие!Металл тебе затмил уют.А вот любимейшая дочь!Стоит, сверкает, неживая.Жена твоя теперь такая.И магию не превозмочь!... В отчаяньи схватил себяЗа голову Мидас несчастный!И замер, к злату безучастный.Стоит он, золотом горя...

Ключевые слова: Магия мидас золото алчность жадность авторский стих

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