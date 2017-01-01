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Стихи

Чародей

Чародей


По дорожке из лунного света,
Мимо тёмного мира людей,
В балахон сновидений одетый,
Я крадусь, как последний злодей.

Абсолютно на вас не похожий,
Но я всё-же такой-же, как вы...
В этом мире я просто прохожий,
Заблудился под хохот совы.

К вашим чёрным делам не причастен,
Но вы косо мне смотрите вслед.
За мечтою, за призрачным счастьем,
Я брожу по земле сотни лет.

В дне сегодняшнем, в веке прошедшем,
Как свечу, зажигая луну,
Среди тысяч прекраснейших женщин
Безуспешно ищу я одну.

Сотни лет я ищу понапрасну,
Бесконечное время кляня,
Несмотря на личины и маски,
Ту одну, что узнает меня.

Ту одну, что заклятие снимет,
Я ищу наяву и во сне...
Её странное, звонкое имя
Только Богу известно и мне.

И пока луч надежды искрится,
Будет тихо бродить средь людей,
И заглядывать женщинам в лица
Потерявший покой чародей.
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Сегодня, 21:52 by LynxПросмотров: 17Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чародей скитания толпа избранница проклятие авторский стих

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