Чародей

Lynx Просмотров: 17 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:52 by

По дорожке из лунного света,Мимо тёмного мира людей,В балахон сновидений одетый,Я крадусь, как последний злодей.Абсолютно на вас не похожий,Но я всё-же такой-же, как вы...В этом мире я просто прохожий,Заблудился под хохот совы.К вашим чёрным делам не причастен,Но вы косо мне смотрите вслед.За мечтою, за призрачным счастьем,Я брожу по земле сотни лет.В дне сегодняшнем, в веке прошедшем,Как свечу, зажигая луну,Среди тысяч прекраснейших женщинБезуспешно ищу я одну.Сотни лет я ищу понапрасну,Бесконечное время кляня,Несмотря на личины и маски,Ту одну, что узнает меня.Ту одну, что заклятие снимет,Я ищу наяву и во сне...Её странное, звонкое имяТолько Богу известно и мне.И пока луч надежды искрится,Будет тихо бродить средь людей,И заглядывать женщинам в лицаПотерявший покой чародей.

Ключевые слова: Чародей скитания толпа избранница проклятие авторский стих

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