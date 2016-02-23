Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Старая Троянская

Помнится в сознании
Автострада брянская
С улицей, с названием
"Старая Троянская"...

От шоссе тринадцать метров
Без привычных фонарей.
Звуков нет, лишь стоны ветра
И отсутствие людей.

Все давно позабывали,
Что в "двадцатый мезозой"*
Эту местность называли
Несчастливой полосой,
Так как люди, что бывали,
Чаще ночью у дорог,
Безнадежно умирали
(Их водители сбивали
Из неведомых чертог**).

Слева - необъятно поле,
Километры в ширину.
Сзади - шум шагов тяжёлых
Прерывает тишину.
Прямо - тёмно, справа - пусто,
Стук колёс давно затих.
Рядом движутся колосья,
Приближаясь каждый миг...

В правой - ручка, ежедневник,
В голове полно идей:
Здесь не может ежедневно
Умирать толпа людей!
Их находят без одежды,
Иногда - без рук и ног.
В новостях винят невежды
Укротителей дорог.

Голоса вокруг витают,
Говорит, не знаю кто:
- Докажи, они не правы!
Наш убийца не авто!

Скрежет, словно от запчасти,
Трупной жижи люта вонь.
И в глазах рябит от части -
Предо мной
Троянский конь...

В репортаже воскресенья:
"На Троянской вновь беда.
Раскромсали ежедневник
И владельца-пацана!".

Кто сменил такую кличку -
Непонятно до сих пор.

Ржавой надписью табличка
Украшает светофор...

Примечания автора:
*Слишком давно, аж в прошлом веке.
*Шутки про разум в сторону, ибо в данном случае - неизвестная черта местности, т. е. - из прекрасного "ниоткуда".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:59 by BeekeeperПросмотров: 37Комментарии: 2
-3

Ключевые слова: Улица несчастья призраки голоса троянский конь убийства смерть давние времена авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 22:41
+3
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1533|0)
Публикаций: 138
Комментариев: 1 060
"Автор", совсем необязательно испражняться мусором на сайте. Для этого есть специальное заведение. Туалет называется.

Не стихотворение, а набор безобразных слов без смысла и сюжета. Еще зачем-то слой шрифтов налепили от курсива до "жира". Зачем? Через каждое предложение, аж рябит в глазах, пришлось убрать. Смысл не шрифтами передается, а словами. ВАЖНО - связанными по смыслу словами. А у вас его нет.

Жирный минус.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 22:48
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1333|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 2 530
" Трупной жижи люта вонь. " Не порадовала совсем. green
Зарегистрирован: 27.04.2016
          
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.