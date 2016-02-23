Старая Троянская

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Beekeeper Просмотров: 37 Комментарии: 2 -3 Сегодня, 20:59 by

Помнится в сознанииАвтострада брянскаяС улицей, с названием"Старая Троянская"...От шоссе тринадцать метровБез привычных фонарей.Звуков нет, лишь стоны ветраИ отсутствие людей.Все давно позабывали,Что в "двадцатый мезозой"*Эту местность называлиНесчастливой полосой,Так как люди, что бывали,Чаще ночью у дорог,Безнадежно умирали(Их водители сбивалиИз неведомых чертог**).Слева - необъятно поле,Километры в ширину.Сзади - шум шагов тяжёлыхПрерывает тишину.Прямо - тёмно, справа - пусто,Стук колёс давно затих.Рядом движутся колосья,Приближаясь каждый миг...В правой - ручка, ежедневник,В голове полно идей:Здесь не может ежедневноУмирать толпа людей!Их находят без одежды,Иногда - без рук и ног.В новостях винят невеждыУкротителей дорог.Голоса вокруг витают,Говорит, не знаю кто:- Докажи, они не правы!Наш убийца не авто!Скрежет, словно от запчасти,Трупной жижи люта вонь.И в глазах рябит от части -Предо мнойТроянский конь...В репортаже воскресенья:"На Троянской вновь беда.Раскромсали ежедневникИ владельца-пацана!".Кто сменил такую кличку -Непонятно до сих пор.Ржавой надписью табличкаУкрашает светофор...Примечания автора:*Слишком давно, аж в прошлом веке.*Шутки про разум в сторону, ибо в данном случае - неизвестная черта местности, т. е. - из прекрасного "ниоткуда".

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