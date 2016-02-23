Старая ТроянскаяПомнится в сознании
Автострада брянская
С улицей, с названием
"Старая Троянская"...
От шоссе тринадцать метров
Без привычных фонарей.
Звуков нет, лишь стоны ветра
И отсутствие людей.
Все давно позабывали,
Что в "двадцатый мезозой"*
Эту местность называли
Несчастливой полосой,
Так как люди, что бывали,
Чаще ночью у дорог,
Безнадежно умирали
(Их водители сбивали
Из неведомых чертог**).
Слева - необъятно поле,
Километры в ширину.
Сзади - шум шагов тяжёлых
Прерывает тишину.
Прямо - тёмно, справа - пусто,
Стук колёс давно затих.
Рядом движутся колосья,
Приближаясь каждый миг...
В правой - ручка, ежедневник,
В голове полно идей:
Здесь не может ежедневно
Умирать толпа людей!
Их находят без одежды,
Иногда - без рук и ног.
В новостях винят невежды
Укротителей дорог.
Голоса вокруг витают,
Говорит, не знаю кто:
- Докажи, они не правы!
Наш убийца не авто!
Скрежет, словно от запчасти,
Трупной жижи люта вонь.
И в глазах рябит от части -
Предо мной
Троянский конь...
В репортаже воскресенья:
"На Троянской вновь беда.
Раскромсали ежедневник
И владельца-пацана!".
Кто сменил такую кличку -
Непонятно до сих пор.
Ржавой надписью табличка
Украшает светофор...
Примечания автора:
*Слишком давно, аж в прошлом веке.
*Шутки про разум в сторону, ибо в данном случае - неизвестная черта местности, т. е. - из прекрасного "ниоткуда".
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 20:59 by BeekeeperПросмотров: 37Комментарии: 2
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