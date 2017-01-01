Личный рай самоубийцы

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:16

VaLTieL Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:16 by

Кто-то затянул петлю на шее,А кто-то заглотнул таблетки,В эту жизнь уже ни капли не веря,Покачнулось тело на ветке.Не имея достойных мотивов,Превращая всё просто в игру,Забывают, что жизнь красива,И уходят в неизвестную мглу.И на что же надеялся мнимо?И чего ожидал от смерти?Все былое проходит мимо,А теперь уж, верьте-не верьте.Ты искал там свой рай, несчастный?И начнешь, думал, всё сначала?Ты ввязался в игру напрасно,И душа твоя горько кричала.Зря порвал ты жизни звено,Зря разрушил бестактно судьбу,Позабыты упреки давно,Поздно вновь начинать борьбу.Но, быть может, такая участьЛучше всяких ценностей редких,Или это бескрайняя глупость,Или томное счастье жертвы.Там для них эта боль за радость,А страдания - словно песня,И мучения словно сладость,Истязания лучше лести.Лишь прикрытые тканью лицаГоворят об ушедших дальше,Личный рай для самоубийцы,Без упреков, без чувств и без фальши.

Ключевые слова: Самоубийцы надежда смерть авторский стих

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