Нагадала

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:50

РАСМУС Просмотров: 30 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:50 by

Незамужней, я гадала, все пыталась разузнать,Далеко ль еще до мужа, где-то мне его искать?Все, шальная, выбегала за околицу селаИ в метель сапог кидала, и рыдала, и звала…Я рвала напрасно нитку, не горела моя нить,А кораблик из ореха норовил к другой уплыть.На кофейной гуще чётких не могла найти следов -Ничего не получалось из затраченных трудов!Но однажды я решилась счастья попытать всерьез,И со мною приключился удивительный курьёз!Расстелила белу скатерть, свечи выстроила в рядИ с надеждой устремила в зеркала призывный взгляд.Где ты, суженный, приди же, очень долго жду тебя.Рябью зеркало покрылось, закачалась вдруг земля.Колыхалась даже люстра, прозвенел глухой звонок.Это мне «телефонует» добрый школьный мой дружок!Я досадовала долго, не могла итог принять,А приятель мой спокойно приглашал меня гулять.Надоело ждать мне «принца» у разбитых у корыт,Ну а мой смешной приятель целовать все норовит.Пригляделась, попривыкла, не моя ли то судьба,Манят, сказку обещают светло-серые глаза.Кинула я все гаданья, поручь милый уж со мной,И в крещенский вечерочек согласилась быть женой.

Ключевые слова: Гадала свечи муж суженный судьба авторская история

Другие, подобные истории: