Внезапные крики пронзают сарай

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:15

Beekeeper Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:15 by

Внезапные крики пронзают сарай,Истошные вопли повсюду!Кресло шатает ужасный бабай,И бьют домовые посуду.И в окнах объемных, как шлем космонавта,Виднеются рожи со страшных картин.(Прекрасно, конечно, что я не один,Ужасно, чтолишь автор).И страшная нечисть кругами летает,С земли им создание бесов внимает;И жуткие оры, и дьявольский хохотВедут хороводами адовый грохот.Летают драконы, плюются телами,Огнем разрезая небес черноту.И призраки женщин с кровавыми ртамиНожом протыкают глазниц пустоту.На люстре висящий синющий мальчонкаЛукаво на миг улыбнулся.И резко под ним заскрипела веревка...И я в этот миг проснулся.

Ключевые слова: Ужас нечисть страх сон авторский стих

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