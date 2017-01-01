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Стихи

Внезапные крики пронзают сарай

Внезапные крики пронзают сарай,
Истошные вопли повсюду!
Кресло шатает ужасный бабай,
И бьют домовые посуду.

И в окнах объемных, как шлем космонавта,
Виднеются рожи со страшных картин.
(Прекрасно, конечно, что я не один,
Ужасно, что жив лишь автор).

И страшная нечисть кругами летает,
С земли им создание бесов внимает;
И жуткие оры, и дьявольский хохот
Ведут хороводами адовый грохот.

Летают драконы, плюются телами,
Огнем разрезая небес черноту.
И призраки женщин с кровавыми ртами
Ножом протыкают глазниц пустоту.

На люстре висящий синющий мальчонка
Лукаво на миг улыбнулся.
И резко под ним заскрипела веревка...

И я в этот миг проснулся.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15 by BeekeeperПросмотров: 22Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ужас нечисть страх сон авторский стих

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