Внезапные крики пронзают сарай,

Внезапные крики пронзают сарайВнезапные крики пронзают сарай,
Истошные вопли повсюду!
Кресло шатает ужасный бабай,
И бьют домовые посуду.
И в окнах объемных, как шлем космонавта,
Виднеются рожи со страшных картин.
(Прекрасно, конечно, что я не один,
Ужасно, что жив лишь автор).
И страшная нечисть кругами летает,
С земли им создание бесов внимает;
И жуткие оры, и дьявольский хохот
Ведут хороводами адовый грохот.
Летают драконы, плюются телами,
Огнем разрезая небес черноту.
И призраки женщин с кровавыми ртами
Ножом протыкают глазниц пустоту.
На люстре висящий синющий мальчонка
Лукаво на миг улыбнулся.
И резко под ним заскрипела веревка...
И я в этот миг проснулся.
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 13:15
Сегодня, 13:15 by BeekeeperПросмотров: 22Комментарии: 0
Ключевые слова: Ужас нечисть страх сон авторский стих