Красный мёд и кто его пьёт

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:23

Причина: Стилистика автора сохранена

Olga_Kio Просмотров: 64 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:23 by

жил под старым сгнившим пнём(Задумайтесь об этом!),Никто не слыхивал оНо проклинали летом,Когда толпою мужикиСквозь лес шагали рьяно.За шеей - ружья и мешки,Путь ровный: прямо, прямо.Но смех огромных старых хвой,Тоскою упоённыйСбивал привычный путь прямойДорогой затаённой.Блуждали днями мужики -(Кого они не звали!)Ломали спины рюкзаки,И ноги завывали,Кружилась чья-то голова,И ныли чьи-то руки.Два мужика (или не два)Повесились от скуки.Под страхом, с болью на душе,Брели по лесу люди.знал, как долго люди шли(Чего мы знать не будем)И вот, в бреду иль на яву,На срубе под сосноюОни увиделиС медвежьей головою.улыбался налегке(Будь взгляд его неладен!),красный мёд держал в руке,Живот другою гладил.И мужики, в ответ на взглядПриветливый и чистый,Предпо росту встали в рядБезропотно и быстро.И отдавалружьёОхотник каждый молча.И весь гнилой сухой паёк,Что каждый кушал ночью...И стих деревьев шепот вдруг,И смолкло пенье пташек.И стало боязно вокруг...Всё так, как было раньше.шагал один в лесуПо веточкам и сучьям.отдавал с питьём едуСемейкам стай барсучьим.молча шел прямым путёмДо пня - родного дома,С мужицким за спиной шмотьёмИ добрым взглядом гнома.И красный мёд в руках дрожал.И развевалась ряса.И запах леса затмевалБлагоуханье мяса.

Ключевые слова: Лес охотники существо мёд ружье авторский стих

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