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Стихи

Красный мёд и кто его пьёт

Он жил под старым сгнившим пнём
(Задумайтесь об этом!),
Никто не слыхивал о Нём,
Но проклинали летом,
Когда толпою мужики
Сквозь лес шагали рьяно.

За шеей - ружья и мешки,
Путь ровный: прямо, прямо.
Но смех огромных старых хвой,
Тоскою упоённый
Сбивал привычный путь прямой
Дорогой затаённой.
Блуждали днями мужики -
(Кого они не звали!)

Ломали спины рюкзаки,
И ноги завывали,
Кружилась чья-то голова,
И ныли чьи-то руки.
Два мужика (или не два)
Повесились от скуки.

Под страхом, с болью на душе,
Брели по лесу люди.

Он знал, как долго люди шли
(Чего мы знать не будем)

И вот, в бреду иль на яву,
На срубе под сосною
Они увидели Его
С медвежьей головою.
Он улыбался налегке
(Будь взгляд его неладен!),
Он красный мёд держал в руке,
Живот другою гладил.
И мужики, в ответ на взгляд
Приветливый и чистый,
Пред Ним по росту встали в ряд
Безропотно и быстро.

И отдавал Ему ружьё
Охотник каждый молча.
И весь гнилой сухой паёк,
Что каждый кушал ночью...

И стих деревьев шепот вдруг,
И смолкло пенье пташек.
И стало боязно вокруг...

Всё так, как было раньше.

А Он шагал один в лесу
По веточкам и сучьям.
Он отдавал с питьём еду
Семейкам стай барсучьим.
Он молча шел прямым путём
До пня - родного дома,
С мужицким за спиной шмотьём
И добрым взглядом гнома.

И красный мёд в руках дрожал.

И развевалась ряса.

И запах леса затмевал
Благоуханье мяса.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:23 by Olga_KioПросмотров: 64Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Лес охотники существо мёд ружье авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:48
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Отлично! Мне понравилось. Плюсую!
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#2 написал: Qusto
Сегодня, 19:23
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Комментариев: 1 889
Смысл стиха не очень понравился... Не моё, а в остальном всё хорошо, плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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