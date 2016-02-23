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Стихи

Демон мой...

- Демон мой, почему мрачен ты? -
Вопросил осторожно поэт,
Находясь у смертельной черты.
Демон дал свой печальный ответ:

- Есть мечта у меня: не любить.
Никого, низачто, никогда!
В сердце образ ничей не носить.
Чтоб не грянула больше беда!

Никого бы в объятьях не греть
И признаньям не верить ничьим.
И во след никому не смотреть,
Даже пусть если я не любим!

Не терпеть бы издёвки ничьи!
И проверки ничьи не терпеть.
Не вставать раньше сАмой зари.
И рыдая, в окно не смотреть!

Есть мечта: ураганом пройтись
По неопытным, юным сердцам!
Потеряться и снова найтись
Там, где нету доверья глазам.

О любви я хочу не мечтать!
Не показывать глупость свою
И сближенья ни с кем не желать,
И не виснуть на остром краю.

Кто не любит - лишь тот не предаст!
Кто не хочет любить - не любим.
Никому кровь свою не отдаст,
Не умрёт в цвете лет молодым!

Так мечтаю и я не любить.
Никого, низачто, никогда!
Ураганом безжалостным быть.
Пусть не грянет влюблённость-беда!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:26 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Смерть поэт демон без любви жестокосердие авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:29
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1494|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 969
Это просто песня разбитого сердца прям. Плюс и в закладки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 01:32
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1300|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 2 467
Цитата: Lynx
песня разбитого сердца

Это- правда. Хотя и по воспоминаниям стих был сочинён. Тогда- мне не до стихов было. Вены резала! Но это- в далёком прошлом.
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#3 написал: kusi
Сегодня, 02:16
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1416|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 213
Крик души. Очень красивый стих.От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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