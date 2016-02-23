Демон мой...- Демон мой, почему мрачен ты? -
Вопросил осторожно поэт,
Находясь у смертельной черты.
Демон дал свой печальный ответ:
- Есть мечта у меня: не любить.
Никого, низачто, никогда!
В сердце образ ничей не носить.
Чтоб не грянула больше беда!
Никого бы в объятьях не греть
И признаньям не верить ничьим.
И во след никому не смотреть,
Даже пусть если я не любим!
Не терпеть бы издёвки ничьи!
И проверки ничьи не терпеть.
Не вставать раньше сАмой зари.
И рыдая, в окно не смотреть!
Есть мечта: ураганом пройтись
По неопытным, юным сердцам!
Потеряться и снова найтись
Там, где нету доверья глазам.
О любви я хочу не мечтать!
Не показывать глупость свою
И сближенья ни с кем не желать,
И не виснуть на остром краю.
Кто не любит - лишь тот не предаст!
Кто не хочет любить - не любим.
Никому кровь свою не отдаст,
Не умрёт в цвете лет молодым!
Так мечтаю и я не любить.
Никого, низачто, никогда!
Ураганом безжалостным быть.
Пусть не грянет влюблённость-беда!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 01:26 by ЭвиллсПросмотров: 34Комментарии: 3
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