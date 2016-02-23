Демон мой...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 34 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 01:26 by

- Демон мой, почему мрачен ты? -Вопросил осторожно поэт,Находясь у смертельной черты.Демон дал свой печальный ответ:- Есть мечта у меня: не любить.Никого, низачто, никогда!В сердце образ ничей не носить.Чтоб не грянула больше беда!Никого бы в объятьях не гретьИ признаньям не верить ничьим.И во след никому не смотреть,Даже пусть если я не любим!Не терпеть бы издёвки ничьи!И проверки ничьи не терпеть.Не вставать раньше сАмой зари.И рыдая, в окно не смотреть!Есть мечта: ураганом пройтисьПо неопытным, юным сердцам!Потеряться и снова найтисьТам, где нету доверья глазам.О любви я хочу не мечтать!Не показывать глупость своюИ сближенья ни с кем не желать,И не виснуть на остром краю.Кто не любит - лишь тот не предаст!Кто не хочет любить - не любим.Никому кровь свою не отдаст,Не умрёт в цвете лет молодым!Так мечтаю и я не любить.Никого, низачто, никогда!Ураганом безжалостным быть.Пусть не грянет влюблённость-беда!

Ключевые слова: Смерть поэт демон без любви жестокосердие авторский стих

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