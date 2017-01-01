О смерти

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 05:27

Lolycon Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:27 by

Еле зримой улыбкой, лунно-холодной,Вспыхнет ночью безлунной во мгле метеор,И на остров, окутанный бездной бесплодной,Пред победой зари он уронит свой взор.Так и блеск нашей жизни на миг возникаетИ над нашим путем, погасая, сверкает.Человек, сохрани непреклонность душиМежду бурных теней этой здешней дороги,И волнения туч завершатся в тиши,В блеске дивного дня, на лучистом пороге,Ад и рай там оставят тебя, без борьбы,Будешь вольным тогда во вселенной судьбы.Этот мир есть кормилец всего, что мы знаем,Этот мир породил все, что чувствуем мы,И пред смертью - от ужаса мы замираем,Если нервы - не сталь, мы пугаемся тьмы,Смертной тьмы, где - как сон, как мгновенная тайна,Все, что знали мы здесь, что любили случайно.Тайны смерти пребудут, не будет лишь нас,Все пребудет, лишь труп наш, остывши, не дышит,Поразительный слух, тонко созданный глазНе увидит, о нет, ничего не услышит,В этом мире, где бьются так странно сердца,В здешнем царстве измен, перемен без конца.Кто нам скажет рассказ этой смерти безмолвной?Кто над тем, что грядет, приподнимет покров?Кто представит нам тени, что скрыты, как волны,В лабиринтной глуши многолюдных гробов?Кто вольет нам надежду на то, что настанет,С тем, что здесь, что вот тут, что блеснет и обманет?

Ключевые слова: Смерть стих стих о смерти авторский стих

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