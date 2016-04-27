Баллада о сердце

Баллада о сердцеЛюбовь – древнее мирозданья, -
Гласит нам мудрость старины;
Любви подвластны все созданья,
Она есть явь; она есть сны.
Любовь дана для созиданья;
Любовь есть Бог; любовь есть мы…
Но знают древние преданья
Иную сторону любви.
В прекрасном замке жили-были
Индийский принц Раджа с женой,
К ногам которой не полмира,
А сердце он сложил своё.
Однако чувствам не прикажешь:
В другого Рани влюблена.
Балладой целой не расскажешь,
Как горько мучилась она.
Одна отрада – в дни охоты,
Когда муж Рани уезжал,
К ней с превеликою заботой
Любимый в гости заезжал.
А после к Рани в дом приходит
Ее законом данный муж.
Он блюдо каждый раз готовит
Из потрошков убитых туш.
Смиренно Рани принимает
Еду из рук, потупив взор.
Но муж душою понимает,
Что без любви жить вместе – вздор.
Однажды едет на охоту
Раджа, поникнув головой.
И вдруг случайно подмечает:
Его тропой прошел другой.
Другой прошел ему навстречу.
Другой омылся у ручья.
Вот тут сорвал цветы зачем-то...
Здесь привязал в кустах коня…
Следы чужого ведут в замок,
Где Рани ждет любви его…
Вкус мести небывало сладок:
Радже убить его дано.
И вот Раджа стрелой пронзает
Любовника жены своей.
Ножом он сердце вырезает,
Чтоб приготовить повкусней.
Жену любезно угощает,
И та благодарит его,
Кусочки сердца доедая,
Прося добавки дать еще.
Раджа, в глаза любимой глядя,
Ей новость тихо сообщил
О том, что ждать уже не надо
Того, кто так ее любил.
По лестнице винтовой ввысь
Взлетела Рани, словно птица,
Но не упала камнем вниз,
Чтоб о земную твердь разбиться:
Любовь ее была крепка,
А в сердце жил ее любимый…
И Рани поднялась над миром,
И стала Радугой она.
И с тех времен узнали люди,
Что смерти нет, но есть Любовь.
И в вихре праздника Бходжпури
Все прославляют ее вновь.
Раджа же год подряд постился.
А позже – на другой женился.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:35 by РадуницаПросмотров: 48Комментарии: 3
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