Баллада о сердце

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:38

Причина: Стилистика автора сохранена

Радуница Просмотров: 48 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 13:35 by

Любовь – древнее мирозданья, -Гласит нам мудрость старины;Любви подвластны все созданья,Она есть явь; она есть сны.Любовь дана для созиданья;Любовь есть Бог; любовь есть мы…Но знают древние преданьяИную сторону любви.В прекрасном замке жили-былиИндийский принц Раджа с женой,К ногам которой не полмира,А сердце он сложил своё.Однако чувствам не прикажешь:В другого Рани влюблена.Балладой целой не расскажешь,Как горько мучилась она.Одна отрада – в дни охоты,Когда муж Рани уезжал,К ней с превеликою заботойЛюбимый в гости заезжал.А после к Рани в дом приходитЕе законом данный муж.Он блюдо каждый раз готовитИз потрошков убитых туш.Смиренно Рани принимаетЕду из рук, потупив взор.Но муж душою понимает,Что без любви жить вместе – вздор.Однажды едет на охотуРаджа, поникнув головой.И вдруг случайно подмечает:Его тропой прошел другой.Другой прошел ему навстречу.Другой омылся у ручья.Вот тут сорвал цветы зачем-то...Здесь привязал в кустах коня…Следы чужого ведут в замок,Где Рани ждет любви его…Вкус мести небывало сладок:Радже убить его дано.И вот Раджа стрелой пронзаетЛюбовника жены своей.Ножом он сердце вырезает,Чтоб приготовить повкусней.Жену любезно угощает,И та благодарит его,Кусочки сердца доедая,Прося добавки дать еще.Раджа, в глаза любимой глядя,Ей новость тихо сообщилО том, что ждать уже не надоТого, кто так ее любил.По лестнице винтовой ввысьВзлетела Рани, словно птица,Но не упала камнем вниз,Чтоб о земную твердь разбиться:Любовь ее была крепка,А в сердце жил ее любимый…И Рани поднялась над миром,И стала Радугой она.И с тех времен узнали люди,Что смерти нет, но есть Любовь.И в вихре праздника БходжпуриВсе прославляют ее вновь.Раджа же год подряд постился.А позже – на другой женился.

Ключевые слова: Любовь сердце охота убийство измена авторский стих

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