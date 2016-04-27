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Стихи

Легенда о первом оборотне...

Сквозь сотни лун примчится он в обитель
С далёких стран, из-за бушующих морей,
Мне молвил перед сном седой учитель
Одну и ту же сказку сотни дней…

Легенду о большом и сильном звере,
Чья шерсть чернее ночи и угля,
Когда-то ступит он на наш песчаный берег,
И кровью орошится вся земля…

Давным-давно в те времена чуднЫе,
В долине майской средь великих гор
Журчали мирно реки голубые,
Листвою шелестел дремучий бор,

Он очаровывал спасительной прохладой,
В кристально-чистых капельках росы
Средь ароматных гроздьев винограда
Таилась девушка невиданной красы…

Была та девушка прекрасною луною
И путникам в ночи дарила свет,
Веками она плЫла над землёю,
Не зная радости, но тёмный силуэт…

Однажды показался в её свете,
И словно бы разверзлись небеса!
Она влюбилась в очертанья эти,
И ярче вспыхнула от чувств её краса…

И с нетерпеньем разогнав оковы ночи,
Она спустилась в первый раз в страну людей,
В душе боясь, что полюбить он не захочет,
Её до старости, своих последних дней…

Но не влюбиться в неё было невозможно,
Ведь был он лишь обычный человек,
Он полюбил её бузумно, безнадёжно,
И предложил остаться с ним на долгий век…

Всё было как в прекрасной доброй сказке,
Но время шло, а он заметно постарел,
И выцвели любви её к мужчине краски,
Он стал противен ей и жутко надоел…

И, уходив, над ним зловеще усмехалась,
Когда слова любви он ей шептал,
На землю она больше не являлась…
А он безумен стал и жутко тосковал,

И каждый день он приходил в тот бор дремучий,
В котором познакомились они,
Но был он пуст, мужчина же измучен,
В сердцах он Дьявола молил окончить дни…

Но кто в коварстве с Дьяволом сравнится?
Ему он вечность под луною подарил,
Дал тело волка, что пришлось ему темницей,
И жаждой крови его душу наделил…

Вот вся легенда о большом и сильном звере,
Чья шерсть чернее ночи и угля,
Когда-то ступит он наш песчаный берег
И кровью орошится вся земля…

Сквозь сотни лун примчится он в обитель,
Лишь горы трупов оставляя за собой,
Мне молвил перед сном седой учитель,
Мы оба знаем, что услышим зверя вой…

Легенда о первом оборотне...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:36 by QustoПросмотров: 110Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Зверь оборотень луна любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Вчера, 12:59
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1297|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 2 463
Красивая и печальная легенда...Мистично- так! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#2 написал: акжана
Вчера, 13:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (415|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 388
Про оборотней много написано еще в древних трактатах, значит они вполне земные существа со своей мифологией. И кто знает, вполне может быть, что обычный человек потеряв свою любовь мог стать и монстром. Легенда воспринимается в духе былинных песен, имеет не только сильный мифический образ. но и более лиричные переходы, даже свою музыку.
Очень впечатлило произведение. Огромный плюс автору.
Зарегистрирован: 6.05.2016
 
#3 написал: kusi
Вчера, 14:01
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1414|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 211
Мистично, красиво, печально.++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: Qusto
Вчера, 15:03
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (309|0)
Публикаций: 221
Комментариев: 1 888
Цитата: акжана
Про оборотней много написано еще в древних трактатах, значит они вполне земные существа со своей мифологией. И кто знает, вполне может быть, что обычный человек потеряв свою любовь мог стать и монстром. Легенда воспринимается в духе былинных песен, имеет не только сильный мифический образ. но и более лиричные переходы, даже свою музыку.
Очень впечатлило произведение. Огромный плюс автору.


Очень рад такому эмоциональному комментарию, большое спасибо! blush

Цитата: Эвиллс
Красивая и печальная легенда...Мистично- так! +

Цитата: kusi
Мистично, красиво, печально.++++++++++++++++++++


Спасибо, девушки! wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 20:26
0
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Репутация: (2180|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 8 909
Все беды из-за ба женщин!!! Впрочем, как всегда))).
Зарегистрирован: 20.11.2011
              
#6 написал: Lynx
Вчера, 20:28
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Группа: Редакторы
Репутация: (1491|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 957
Цитата: Winnie-the-Pooh
Все беды из-за ба женщин!!! Впрочем, как всегда))).


Жили бы без нас припеваючи)
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
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