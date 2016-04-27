Легенда о первом оборотне...Сквозь сотни лун примчится он в обитель
С далёких стран, из-за бушующих морей,
Мне молвил перед сном седой учитель
Одну и ту же сказку сотни дней…
Легенду о большом и сильном звере,
Чья шерсть чернее ночи и угля,
Когда-то ступит он на наш песчаный берег,
И кровью орошится вся земля…
Давным-давно в те времена чуднЫе,
В долине майской средь великих гор
Журчали мирно реки голубые,
Листвою шелестел дремучий бор,
Он очаровывал спасительной прохладой,
В кристально-чистых капельках росы
Средь ароматных гроздьев винограда
Таилась девушка невиданной красы…
Была та девушка прекрасною луною
И путникам в ночи дарила свет,
Веками она плЫла над землёю,
Не зная радости, но тёмный силуэт…
Однажды показался в её свете,
И словно бы разверзлись небеса!
Она влюбилась в очертанья эти,
И ярче вспыхнула от чувств её краса…
И с нетерпеньем разогнав оковы ночи,
Она спустилась в первый раз в страну людей,
В душе боясь, что полюбить он не захочет,
Её до старости, своих последних дней…
Но не влюбиться в неё было невозможно,
Ведь был он лишь обычный человек,
Он полюбил её бузумно, безнадёжно,
И предложил остаться с ним на долгий век…
Всё было как в прекрасной доброй сказке,
Но время шло, а он заметно постарел,
И выцвели любви её к мужчине краски,
Он стал противен ей и жутко надоел…
И, уходив, над ним зловеще усмехалась,
Когда слова любви он ей шептал,
На землю она больше не являлась…
А он безумен стал и жутко тосковал,
И каждый день он приходил в тот бор дремучий,
В котором познакомились они,
Но был он пуст, мужчина же измучен,
В сердцах он Дьявола молил окончить дни…
Но кто в коварстве с Дьяволом сравнится?
Ему он вечность под луною подарил,
Дал тело волка, что пришлось ему темницей,
И жаждой крови его душу наделил…
Вот вся легенда о большом и сильном звере,
Чья шерсть чернее ночи и угля,
Когда-то ступит он наш песчаный берег
И кровью орошится вся земля…
Сквозь сотни лун примчится он в обитель,
Лишь горы трупов оставляя за собой,
Мне молвил перед сном седой учитель,
Мы оба знаем, что услышим зверя вой…
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 12:36 by QustoПросмотров: 110Комментарии: 6
Ключевые слова: Зверь оборотень луна любовь авторский стих