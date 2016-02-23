Кровные друзья

Кровные друзьяМой друг вампир, прижмись ко мне щекой.
Вдохну твоих волос я запах нежный.
Обнимешь ты меня своей рукой,
Подаришь поцелуй свой неизбежный.
И вновь гипнотизируешь меня,
Пытаешься проникнуть в глубь секретов...
Но ты же ненавидел так меня!
И ты не принимал моих советов.
Печально улыбаешься. Молчишь.
Ты знаешь ведь, что я погибну скоро!
Но мыслями опять со мной летишь.
И кровью ловишь все мои миноры...
В экстазе мы срываемся в полёт!
Во глубину жестоких наслаждений!
Печаль моя ушла. Но вновь придёт.
Ты будешь далеко, мой мрачный гений...
Ну а пока восторженно летим!
Плывём, скользим по граням наших мыслей.
Мы вместе быть всегда теперь хотим!
В волшебной Бездне. В счастье, нашем смысле...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:47 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 5
Ключевые слова: Вампир жертва укус любовь авторский стих