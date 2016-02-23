Снились ли когда-то вампиры? 1. Никогда не снились. 2. После просмотра фильмов или прочтения книг. 3. Иногда снятся. 4. Снится и то, что я вампир.



Кровные друзья

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 28 Комментарии: 5 +2 Вчера, 23:47 by

Мой друг вампир, прижмись ко мне щекой.Вдохну твоих волос я запах нежный.Обнимешь ты меня своей рукой,Подаришь поцелуй свой неизбежный.И вновь гипнотизируешь меня,Пытаешься проникнуть в глубь секретов...Но ты же ненавидел так меня!И ты не принимал моих советов.Печально улыбаешься. Молчишь.Ты знаешь ведь, что я погибну скоро!Но мыслями опять со мной летишь.И кровью ловишь все мои миноры...В экстазе мы срываемся в полёт!Во глубину жестоких наслаждений!Печаль моя ушла. Но вновь придёт.Ты будешь далеко, мой мрачный гений...Ну а пока восторженно летим!Плывём, скользим по граням наших мыслей.Мы вместе быть всегда теперь хотим!В волшебной Бездне. В счастье, нашем смысле...

Ключевые слова: Вампир жертва укус любовь авторский стих

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