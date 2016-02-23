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Снились ли когда-то вампиры?


 
Стихи

Кровные друзья

Мой друг вампир, прижмись ко мне щекой.
Вдохну твоих волос я запах нежный.
Обнимешь ты меня своей рукой,
Подаришь поцелуй свой неизбежный.

И вновь гипнотизируешь меня,
Пытаешься проникнуть в глубь секретов...
Но ты же ненавидел так меня!
И ты не принимал моих советов.

Печально улыбаешься. Молчишь.
Ты знаешь ведь, что я погибну скоро!
Но мыслями опять со мной летишь.
И кровью ловишь все мои миноры...

В экстазе мы срываемся в полёт!
Во глубину жестоких наслаждений!
Печаль моя ушла. Но вновь придёт.
Ты будешь далеко, мой мрачный гений...

Ну а пока восторженно летим!
Плывём, скользим по граням наших мыслей.
Мы вместе быть всегда теперь хотим!
В волшебной Бездне. В счастье, нашем смысле...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:47 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Вампир жертва укус любовь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:49
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1490|0)
Публикаций: 115
Комментариев: 955
Опять секас) Или это я думаю не о том))
но красиво! Плюс)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
      
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 23:54
0
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1294|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 2 457
Стих 2006 года. Навеяла книга о Дракуле.

Цитата: Lynx
Опять секас) Или это я думаю не о том))

О нём- самом. Но с большой любовью! chmok
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#3 написал: Летяга
Сегодня, 00:00
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Публикаций: 36
Комментариев: 4 891
Ой, Тань! Если сильно заземлить, то получится любовь сена к корове.
Вот такое у меня неромантичное настроение. Не буду я, пожалуй, ничего пока читать. stuck_out_tongue_closed_eyes
А так плюс, эмоции хорошо переданы
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#4 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:16
+1
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Группа: V.I.P.
Репутация: (1294|0)
Публикаций: 71
Комментариев: 2 457
Цитата: Летяга
любовь сена к корове.

Так оно и бывает. Мы их любим...А они нас кушают. Но тоже с любовью! Чудеса свершаются редко. И в фильмах. Чаще всего.
Зарегистрирован: 27.04.2016
         
#5 написал: Летяга
Сегодня, 00:21
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (4745|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 4 891
Чудес в жизни дофига, но мы, поглощённые своей суетой, в упор их не видим))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
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