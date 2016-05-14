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Стихи

Хэллоуин

Погасла последняя полоска зари,
Часы пробили полночь,
И Хэллоуин наступил.
Сегодня все духи и призраки к нам в гости пришли.
Раскроются склепы и крышки гробов,
И все мертвецы пустятся в пляс.
Сегодня их ночь, ха!
И выпьют за праздник спирта!
Ведьма к черту в гости летит,
Любовным зельем угостит.
Русалки с лешими водят хоровод.
И всякая нечисть песни поет.
И головы из тыквы у каждой двери,
На улицу этой ночью лучше не ходи.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03 by folko92Просмотров: 29Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Хэллоуин ведьма леший русалки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: MishaQuake333
Сегодня, 20:04
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хороший стишок, +
Зарегистрирован: 14.05.2016
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