ХэллоуинПогасла последняя полоска зари,
Часы пробили полночь,
И Хэллоуин наступил.
Сегодня все духи и призраки к нам в гости пришли.
Раскроются склепы и крышки гробов,
И все мертвецы пустятся в пляс.
Сегодня их ночь, ха!
И выпьют за праздник спирта!
Ведьма к черту в гости летит,
Любовным зельем угостит.
Русалки с лешими водят хоровод.
И всякая нечисть песни поет.
И головы из тыквы у каждой двери,
На улицу этой ночью лучше не ходи.
Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03 by folko92Просмотров: 29Комментарии: 1
Ключевые слова: Хэллоуин ведьма леший русалки авторский стих