Хэллоуин

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 19:03

folko92 Просмотров: 29 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 19:03 by

Погасла последняя полоска зари,Часы пробили полночь,И Хэллоуин наступил.Сегодня все духи и призраки к нам в гости пришли.Раскроются склепы и крышки гробов,И все мертвецы пустятся в пляс.Сегодня их ночь, ха!И выпьют за праздник спирта!Ведьма к черту в гости летит,Любовным зельем угостит.Русалки с лешими водят хоровод.И всякая нечисть песни поет.И головы из тыквы у каждой двери,На улицу этой ночью лучше не ходи.

Ключевые слова: Хэллоуин ведьма леший русалки авторский стих

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