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Стихи

Мчится в дом наш...

Мчится в дом наш, быстро мчится на наряженных санях
Дед Мороз из доброй сказки, праздник вновь стоит в дверях…
Снегом сыплет и хохочет на простой лесной народ,
Всех поздравить сильно хочет, на пороге Новый Год!

Сани вдруг затормозили, на дороге сам Кощей!
Говорят, что нету в мире его злей, его сильней…
Но уступит ли дорогу? Не задержит Новый Год?
Замер в трепете пред старцем, рты раскрыв, лесной народ…

Но беда, как говорится, не приходит к нам одна,
Вдалеке идёт старуха… Догадались? Да, она –
Подошла Яга к Кощею, улыбнулась во весь рот,
Ведь одна у них затея! Вдруг из леса вышел кот…

Сладко, трепетно мурлыча, он живёт уж сотни лун,
Песней ловит он добычу… К нам пожаловал Баюн!
Старый Леший показался в полушубке из коры,
Вурдалак проклятый вылез из своей сырой норы…

Тишина в лесу повисла, что же будет в эту ночь?
Кто злодеев остановит… Кто придёт ему помочь?
Дед Мороз же улыбнулся, громко крикнув: «о-хо-хо!»,
И народ лесной очнулся, стало на душе легко!

И зажглись в лесу гирлянды! Громко бахнул там салют!
А на лицах «злобной банды» снова праздник и уют…
Целый лес вдруг закружился в новогоднем хороводе,
И часами праздник длился, был он весел, превосходен!

Дед Мороз, раздав подарки, вновь помчался на санях,
Мчится к нам он, быстро мчится, вскоре встанет он в дверях,
С ним придёт в наш дом здоровье и удача бросит взор,
С Новым Годом, с новым счастьем, поздравляю весь 4stor!

Мчится в дом наш...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:17
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:17 by QustoПросмотров: 75Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Новый год лес дед мороз кощей леший баба-яга авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Ливерная колбаса
Сегодня, 13:38
+1
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Комментариев: 649
Да просто здорово - добро победило даже без боя! :) ПЛЮС.
Зарегистрирован: 31.10.2014
    
#2 написал: Qusto
Сегодня, 13:41
0
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Публикаций: 220
Комментариев: 1 880
Цитата: Ливерная колбаса
Да просто здорово - добро победило даже без боя! :) ПЛЮС.


Спасибо за комментарий, колбаска! relieved wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 15:24
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Комментариев: 474
Ну от меня ПЛЮСИЩЕ!!! И Вас с Наступающим!!!
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
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