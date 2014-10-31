Мчится в дом наш...Мчится в дом наш, быстро мчится на наряженных санях
Дед Мороз из доброй сказки, праздник вновь стоит в дверях…
Снегом сыплет и хохочет на простой лесной народ,
Всех поздравить сильно хочет, на пороге Новый Год!
Сани вдруг затормозили, на дороге сам Кощей!
Говорят, что нету в мире его злей, его сильней…
Но уступит ли дорогу? Не задержит Новый Год?
Замер в трепете пред старцем, рты раскрыв, лесной народ…
Но беда, как говорится, не приходит к нам одна,
Вдалеке идёт старуха… Догадались? Да, она –
Подошла Яга к Кощею, улыбнулась во весь рот,
Ведь одна у них затея! Вдруг из леса вышел кот…
Сладко, трепетно мурлыча, он живёт уж сотни лун,
Песней ловит он добычу… К нам пожаловал Баюн!
Старый Леший показался в полушубке из коры,
Вурдалак проклятый вылез из своей сырой норы…
Тишина в лесу повисла, что же будет в эту ночь?
Кто злодеев остановит… Кто придёт ему помочь?
Дед Мороз же улыбнулся, громко крикнув: «о-хо-хо!»,
И народ лесной очнулся, стало на душе легко!
И зажглись в лесу гирлянды! Громко бахнул там салют!
А на лицах «злобной банды» снова праздник и уют…
Целый лес вдруг закружился в новогоднем хороводе,
И часами праздник длился, был он весел, превосходен!
Дед Мороз, раздав подарки, вновь помчался на санях,
Мчится к нам он, быстро мчится, вскоре встанет он в дверях,
С ним придёт в наш дом здоровье и удача бросит взор,
С Новым Годом, с новым счастьем, поздравляю весь 4stor!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:17
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:17 by QustoПросмотров: 75Комментарии: 3
Ключевые слова: Новый год лес дед мороз кощей леший баба-яга авторский стих