Зима в Аду

Зима в АдуВ гости в Ад пришла Зима с сыновьями.
Старший - ветреный Декабрь временами,
Средний сын ее - Январь, ох затейник!
Ну и младшенький - Февраль, тот бездельник.
А в Аду переполох - что, откуда
Снег, как белый пух летит? Вот ведь чудо!
Разыгралась от души непогода,
Но чертям-то не понять время года.
Всё снуют туда-сюда в дебрях Ада,
Новшеств, знаете, таких им не надо.
Кто-то потушил костры не случайно,
Холодом дыхнуть хотел, видно, тайно!
Черти в ужасе - они замерзают!
На рогах снежинок тьма и не тают.
Зуб на зуб попасть, конечно, не может,
Их тоска сейчас вселенская гложет.
Вельзевул присел в сугроб: "Дайте чая!
Видно Ангелы пришли к нам из Рая!"
Бьёт в истерике хвостом и копытом,
Вспоминает о простом да забытом.
Ну а Зимушка-зима наблюдает,
Головою белоснежной качает:
"Знать, лишаются ума с перепугу!"
И идёт она по первому кругу.
"Я - Зима! Смотрю, меня не встречают.
Значит, проводы весной не справляют."
Голос Зимушки звучит тихим эхом,
Сыновья стоят и давятся смехом.
Вельзевул, придя в себя, отвечает:
"К нам никто столетий пять не "порхает "!
Видно, время не простое настало,
Душ в Аду катастрофически мало.
Ну а вас за что из Рая погнали?
Нет, молчи! Наверно, в карты играли.
Души смертных очень-очень беспечны,
Муки Ада, ты не знала, что вечны.
Ведь у нас котлы стоят непростые,
В них Вы будете орать, как живые!"
Протянул к Зиме когтистые руки:
"Ты теперь моё лекарство от скуки!"
Сыновья Зимы тогда встрепенулись,
Быстро вихрями тремя обернулись
И мгновенно замели Вельзевула,
Ну а мать им озорно подмигнула.
Черти быстро по углам побежали,
Поскользнулись, да и дружно упали.
Порешали тут на пузах ползти -
Так не будет ведь преград на пути!
Но накрыло вмиг их снежной лавиной
Высотою метров пять с половиной.
Будут знать, что так гостей не встречают,
Может быть, весною поздней оттают...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 21:09 by kusiПросмотров: 15Комментарии: 1
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