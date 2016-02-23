Дракула и фемины

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:06

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 43 Комментарии: 6 +3 Вчера, 20:57 by

Метаморфозы восприятьяТакие странные под вечер...Ты раскрываешь им объятьяИ улыбаешься при встрече.Вдыхаешь запах нежный, томныйИ взглядом зажигаешь свечи.Крадёшься к ним, такой нескромный!Их обволакивают речи...Ты утром их не замечаешь,Спешишь навстречу новой пуле!А днём уже по ним скучаешь,Хоть прошлой ночью обманули.Восторги новый вечер дарит!И плещутся мечты в бокале.К девицам ты летишь в ударе!Но любишь ли ты их? Едва ли...Фемины нежно гладят, хохочаТебя, твоих друзей, твои финансы.В тебе не углядели палача!И тем приумножают Смерти шансы.Почти совсем влюбляются в тебя,Лишь только обаяние увидев.Но ценят, знаю, только лишь себя!Старение своё возненавидев...Их ручки шаловливые, любяКусаешь страстно, ласково и больно!Ты отдыхаешь, нежностью губя,И кошка-ночь играет слишком вольно!Под утро, может, призраком уйдёшь,А может быть, уедешь в экипаже.Ты на прощанье кровь девиц возьмёшь!Но хватятся едва ли о пропаже...

Ключевые слова: Дракула девушки кровь развлечения обман авторский стих

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