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Стихи

Дракула и фемины

Метаморфозы восприятья
Такие странные под вечер...
Ты раскрываешь им объятья
И улыбаешься при встрече.

Вдыхаешь запах нежный, томный
И взглядом зажигаешь свечи.
Крадёшься к ним, такой нескромный!
Их обволакивают речи...

Ты утром их не замечаешь,
Спешишь навстречу новой пуле!
А днём уже по ним скучаешь,
Хоть прошлой ночью обманули.

Восторги новый вечер дарит!
И плещутся мечты в бокале.
К девицам ты летишь в ударе!
Но любишь ли ты их? Едва ли...

Фемины нежно гладят, хохоча
Тебя, твоих друзей, твои финансы.
В тебе не углядели палача!
И тем приумножают Смерти шансы.

Почти совсем влюбляются в тебя,
Лишь только обаяние увидев.
Но ценят, знаю, только лишь себя!
Старение своё возненавидев...

Их ручки шаловливые, любя
Кусаешь страстно, ласково и больно!
Ты отдыхаешь, нежностью губя,
И кошка-ночь играет слишком вольно!

Под утро, может, призраком уйдёшь,
А может быть, уедешь в экипаже.
Ты на прощанье кровь девиц возьмёшь!
Но хватятся едва ли о пропаже...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:06
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:57 by ЭвиллсПросмотров: 43Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Дракула девушки кровь развлечения обман авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 20:59
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1460|0)
Публикаций: 113
Комментариев: 928
Прямо секас какой-то. Тебе Таня, надо было в стих картинку вставить - кадр из старого фильма "Дракула". Подошло бы)))
Зарегистрирован: 23.02.2016
     
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 21:07
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1251|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 2 427
Цитата: Lynx
в стих картинку вставить

Вот лень мне. 383
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:29
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (4634|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 4 878
Тань, я сегодня плюсанула, а коммент завтра напишу. Или потом))
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#4 написал: Estellan
Вчера, 21:45
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (285|0)
Публикаций: 76
Комментариев: 549
А мне кажется есть в этом что-то от современного устройства общества)

Плюс уже поставил.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 21:50
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1251|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 2 427
В двух ритмах стих получился. Так почувствовалось. Сначала одни события. А следом- всё оказывается по другому. В современности подобное может быть.
Зарегистрирован: 27.04.2016
        
#6 написал: kusi
Сегодня, 00:20
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (1388|0)
Публикаций: 327
Комментариев: 6 199
Тань, от меня тоже лови плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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