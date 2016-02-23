Дракула и фемины

Дракула и феминыМетаморфозы восприятья
Такие странные под вечер...
Ты раскрываешь им объятья
И улыбаешься при встрече.
Вдыхаешь запах нежный, томный
И взглядом зажигаешь свечи.
Крадёшься к ним, такой нескромный!
Их обволакивают речи...
Ты утром их не замечаешь,
Спешишь навстречу новой пуле!
А днём уже по ним скучаешь,
Хоть прошлой ночью обманули.
Восторги новый вечер дарит!
И плещутся мечты в бокале.
К девицам ты летишь в ударе!
Но любишь ли ты их? Едва ли...
Фемины нежно гладят, хохоча
Тебя, твоих друзей, твои финансы.
В тебе не углядели палача!
И тем приумножают Смерти шансы.
Почти совсем влюбляются в тебя,
Лишь только обаяние увидев.
Но ценят, знаю, только лишь себя!
Старение своё возненавидев...
Их ручки шаловливые, любя
Кусаешь страстно, ласково и больно!
Ты отдыхаешь, нежностью губя,
И кошка-ночь играет слишком вольно!
Под утро, может, призраком уйдёшь,
А может быть, уедешь в экипаже.
Ты на прощанье кровь девиц возьмёшь!
Но хватятся едва ли о пропаже...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:06
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:57 by ЭвиллсПросмотров: 43Комментарии: 6
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