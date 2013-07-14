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Стихи

Зелье

От "нечего делать"
Я встала с постели
И стала готовить зелье.
Ужасное зелье,
Противное зелье,
Похожее на варенье.

Туда я добавлю
Штук двадцать ногтей
И вскипячу в крови.
Потом побросаю
Кошачьих когтей
И волос седой брови.

И склизких лягушек,
И грязных подушек,
И старых гнилых костей.
И зелье готово
Порадовать снова
Прибывших нежданных гостей.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:34 by BeekeeperПросмотров: 943Комментарии: 12
+2

Ключевые слова: Зелье гости ингредиенты ногти варево колдовство авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Филипп Лафреск
15 августа 2013 15:10
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 305
Не,не очень.-------------------
Зарегистрирован: 14.07.2013
 
#2 написал: kusi
15 августа 2013 15:16
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1418|0)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 215
Полный бред.Минус
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Floisia de Mirable
15 августа 2013 15:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Ой, да ладно вам. Человек старался, рифму подбирал. Злые вы recourse.
Мне вот, например, понравилось
Зарегистрирован: 15.08.2013
#4 написал: свет в конце тоннеля
15 августа 2013 16:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 24
У меня подруга такие стихи в семь лет писала. Можно было бы посчитать это за белый стих, если б вообще рифмы не было. Но она тут кое-где просвечивается. И ритм у вас плохо прослеживается.
Автор, не злоупотребляйте, пожалуйста, цветом. У нас есть много пользователей со светлым дизайном. Им плохо видно зелёный и розовый цвет.
Зарегистрирован: 2.08.2013
#5 написал: Eisblume
15 августа 2013 17:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 229
Ахахах... А мне понравилось! Такая милая песенка для вредных детей :) +
Зарегистрирован: 23.06.2012
   
#6 написал: Piratka
15 августа 2013 17:24
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1|0)
Публикаций: 373
Комментариев: 1 042
Чувак, молодца))) ++++++++++++++
Зарегистрирован: 28.03.2012
             
#7 написал: Teira
15 августа 2013 21:03
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 802
свет в конце тоннеля,
Тут присутствует рифма, просто размер стиха иной!

плюс естественно
++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 12.04.2013
     
#8 написал: свет в конце тоннеля
15 августа 2013 22:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 24
Teira,
если стих разбит на части по шесть строчек, то не должны ли постоянно рифмоваться такая-то с такой, а такая с такой? Почему во втором куске рифмуются первая с третьей, вторая с четвёртой, а в последней частичке первая со второй, а третья с шестой? О каком именно размере стиха Вы говорите?
А в самом начале зелье-зелье, по-вашему, тоже рифма?
Зарегистрирован: 2.08.2013
#9 написал: lor4ik
15 августа 2013 23:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 7 582
воздержусь от оценки
Зарегистрирован: 28.12.2012
           
#10 написал: Зойсайт_Тёмный
16 августа 2013 02:08
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (0|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 649
Рифма есть и ритм тоже, просто он не привычен глазу Оо
читается легко, только "когтей и ногтей" - хреновая рифма. Всм рифмуется отлично, но уж очень она простая... До банальности. Без оценки
Зарегистрирован: 27.12.2012
  
#11 написал: °°°SkAzKa°°°1
16 августа 2013 21:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 589
Мне понрав , я стих не читала , я его пела ++++++
Зарегистрирован: 11.07.2013
  
#12 написал: Beekeeper
17 августа 2013 20:49
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 12
Цитата: Finn-the-Human
Не,не очень.-------------------

Странно... Ни объяснений, ни критики. Просто минус,да?)))

Цитата: kusi
Полный бред.Минус

Для Вас, дорогая, все мои стихи бред, я уже привыкла)

Цитата: Floisia de Mirable
Ой, да ладно вам. Человек старался, рифму подбирал. Злые вы .Мне вот, например, понравилось

Спасибо большое, рада, что понравилось mm

Цитата: свет в конце тоннеля
У меня подруга такие стихи в семь лет писала. Можно было бы посчитать это за белый стих, если б вообще рифмы не было. Но она тут кое-где просвечивается. И ритм у вас плохо прослеживается.
Автор, не злоупотребляйте, пожалуйста, цветом. У нас есть много пользователей со светлым дизайном. Им плохо видно зелёный и розовый цвет.

Первое:
Я поздравляю Вашу подругу. У неё талант, супер!
Второе:
Тут есть рифма, стоит её увидеть.
Третье:
И ритм у меня тут очень даже прослеживается, если Вы не заметили.
Четвёртое:
Если я захочу, то буду злоупотреблять. Да, есть такие пользователи, но если им не трудно, они могут нажать на кнопочку со словом div и не париться!

Цитата: Eisblume
Ахахах... А мне понравилось! Такая милая песенка для вредных детей :) +

Вот-вот) Пирэтка тож самое мне сказала)

Цитата: Piratka
Чувак, молодца))) ++++++++++++++

И это всё?)))

Цитата: Teira
плюс естественно
++++++++++++++++++++++++++++

Ай, ну спасибо, конечно)))

Цитата: lor4ik
воздержусь от оценки

Причина?

Цитата: Зойсайт_Тёмный
Рифма есть и ритм тоже, просто он не привычен глазу Оо
читается легко, только "когтей и ногтей" - хреновая рифма. Всм рифмуется отлично, но уж очень она простая... До банальности. Без оценки

Ну и что? Банальная да нормальная))) За без маленькую критичку - спасибо)))

Цитата: °°°SkAzKa°°°
Мне понрав , я стих не читала , я его пела ++++++

Спэсибо, рада, что понравилось)
Зарегистрирован: 24.11.2012
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