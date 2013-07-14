ЗельеОт "нечего делать"
Я встала с постели
И стала готовить зелье.
Ужасное зелье,
Противное зелье,
Похожее на варенье.
Туда я добавлю
Штук двадцать ногтей
И вскипячу в крови.
Потом побросаю
Кошачьих когтей
И волос седой брови.
И склизких лягушек,
И грязных подушек,
И старых гнилых костей.
И зелье готово
Порадовать снова
Прибывших нежданных гостей.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 19:34 by BeekeeperПросмотров: 943Комментарии: 12
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