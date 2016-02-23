За гранью непознанного

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 04:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Ацкий Ангил Просмотров: 31 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 04:38 by

Дорогие друзья! Со мной в 2015-м году произошёл такой случай.В то, о чем я готова рассказать вот уже сейчас, думаю, никто из вас не поверит. Ибо это не поддается никакому рассудку, либо логике. И выше моего понимания.Если честно, я пишу вот это, и меня не по-детски так потряхивает.Засыпая сегодня уже под утро с улыбкой, мне этот рассказ представлялся как «Звездные люди». Или «Люди сна». Но после того случая я в этом засомневалась.В общем, началось все с того, что я слегла. И слегла тяжело. Слегла в субботу вечером и провалялась еще два дня. То есть встать смогла только в вечер понедельника. В эти два дня происходили очень странные и необъяснимые явления, которые я спихивала на свою болячку и больное воображение. И вот что же именно происходило: все эти два дня, стоило лишь мне закрыть глаза, я начинала видеть различные картинки. Повторюсь: видела я их только с закрытыми глазами. Но ЧТО это были за картинки!Они начинали рисоваться тонюсенькими ленточками и вырисовывались в настоящие шедевры. Следующий шедевр создавался на основе предыдущей картины, словно она и была его основой. Картины были преимущественно портретами различных людей, но и были потрясающей красоты пейзажи. Засыпая вечером, я видела целые сюжеты, как в 3D графике, объемные и шевелящиеся. Один раз, например, это были несколько сюжетов леса с людьми и собаками... С машинами, все разные. Ночь, луна, собаки рвутся с поводков. И удержать их пытаются цыгане. Признаться, это жутковато.Потом перед моей кроватью я увидела растущую прямо из пола елку. Сначала дохленькую, потом она распушилась, и мимо нее начали пролетать разноцветные искорки. Вообще, все эти два дня, помимо картинок, я видела маленькие огоньки, как на новогодней елке, и кружащую в воздухе звездную пыль, которая оседала на обоях и на полу.Не знаю, почему так случилось, но в тот вечер я очень долго не могла уснуть. Снился настоящий кошмар: моя работа, которую я на самом-то деле люблю. Поясню, почему кошмар. Потому, что ко мне толпами повалили люди, и я не успевала их всех обслужить. А во сне мозг мой работает так же интенсивно, как и наяву. То есть, получалось, что я в этом сне проживала полноценный рабочий день. И отдыха для мозга никакого не получилось. А он мне был необходим.Во сне я уже написала объявление "Продавец спит. Не беспокоить. Не кантовать. Все товары по двенадцать рублей. Деньги кидать вот в эту коробочку". Такое же объявление я разместила при входе. Ну, думаю, сейчас точно высплюсь. Не тут-то было! Толпа хлынула с еще более яростной силой, и каждому нужно было что-то спросить. В итоге, после каждого нерадивого покупателя, я переворачивалась на другой бок, чтобы нарваться на очередного.В итоге, часа в четыре утра я вышла покурить, прилегла снова и начала молиться, хотя и атеистка: "Господи, ну помоги, дай хоть чуть-чуть выспаться. Ну, хоть три, хоть четыре часа!". И вот дальше начинается самое интересное.Повалила звездная пыль, и замелькали огоньки. Я потихоньку начала проваливаться в сон… Но была не во сне, а в полудреме. В пограничном состоянии. И тут я увидела картины. Они были написаны маслом на картоне, что придавало им фактуры и жизненности. И написаны настоящими мастерами своего дела. Были и маленькие, и средние, и большие работы. Были даже искусно сделанные пазлы. Вообще, сперва я оказалась в комнате с двумя или тремя женщинами. Рядом с ними на столе лежало мясо. Разное. Сырое, жареное и, кажется, вяленое. Я мысленно спросила: "А каким же именно хотите вы угостить меня?". После этого начала замечать, что мясо начало словно таять, а потом и пропало вовсе. "Ну и правильно", - подумала я… Нечего долго раздумывать и отказываться от угощения. А потом меня повели в комнату с полотнами. Для начала показали какие-то маленькие открыточки. И настолько мастерски и миниатюрно они были сделаны - аж дух захватывало! Вдруг я услышала позади себя очень приятный мелодичный голос молодой женщины:- Нравится?- Очень! (по-моему, ответила тоже молча, хотя точно не вспомню).- Можешь взять то, что понравилось. А вообще, вот тебе еще на выбор. От меня и моих Наташек.Не поверите, но к первой открытке я прикоснуться не смогла. Просто получилось, что провела рукой по простыне.А вот к другим нескольким смогла. И до сих пор вспоминаю это приятное ощущение. Еще бы! Столько труда и души в них вложено.В итоге я ничего не взяла. Повели меня дальше. Там на огромных окнах висели сумасшедшей красоты батики.- Какой тебе нравится?- Вот этот! - ответила я без промедления.Великолепная работа. Что было нарисовано, не помню, да оно и неважно. Главное, запомнилась мерцающая цветовая гамма цвета морской волны в сочетании каких-то лазурных и синих оттенков.Вдруг батик начал темнеть.«Странно», - подумала я. Наверное, начинаю засыпать. Причем в действительности происходящего я почему-то не сомневалась.Очнулась я в своей кровати с зажатой в руке открыткой и умиленно улыбалась. Но если это было первое ощущение, то второе было таким, что открытка словно растворилась. Просто перестала ее чувствовать. Между тем, перед моим носом висели несколько полотен. Я восхищенно уставилась на них и вдруг бац! Щелчок по копчику. Без боли. Дело в том, что у меня был либо тик, либо защемление седалищного нерва. И довольно давно, от чего сотрясалась вся нижняя половина туловища. И вдруг это прошло! моментально я почувствовала, что к заднице моей привалился мой кот. Я еще так удивилась - даже не повошкался, чтобы принять удобное положение. Я продолжала смотреть на картины, не отводя взгляда, потом решила проверить наличие кота. Его не оказалось. Зато произошел мягкий шлёп по ягодицам… Словно контрольный… И отпустило окончательно.Вижу я себя возле двери. Женщина с хриплым голосом дает мне вытканный, наполовину заледеневший палас и говорит:- На вот постельное, пойдешь, насыплешь на него снега, отобьешь, как следует, потом, как следует, прометешь. И принесешь мне на просушку.- Но ведь снега-то нет!- Ну так найди его, - отвечает она мне строго.И тут случилось чудо! Я нашла заснеженную полянку.Причем территориально знаю, где она находится. Притащила туда палас, как вдруг какой-то курящий дядька с первого этажа высунулся:- Никак дочка, ты с цыганами связалась?- Почему обязательно связалась? - спрашиваю.Он мне еще вдогонку:- Не связывайся с ними, дочка!Когда палас туда принесла, только потом сообразила, что ни хлопалку, ни метлу не взяла. Вернулась обратно. Дайте мол. Она мне:- А, с тебя толку, как с козла молока. Сама сделаю.Ну и пошла его чистить. А я стою в сторонке на бугорочке, наблюдаю. Хлопала она его, хлопала и вдруг… Там такая дорога… Грязюка страшенная... Она несет эти два паласа к той грязи, а посередине, видимо, глубокая с человеческий рост яма с водой. Она один палас на себя накидывает и раз - в яму эту. Плещется там какое-то время, проделывает то же самое с другим и несется к дому. По пути превращаясь в кошку. А может, в лисицу. Я далеко стояла, да и темно было.Я просыпаюсь и думаю: ничего себе сон! А вот в том, что я картины вживую видела, почему-то до сих пор сомнений нет.Ну, подивилась, значит, я своему сну и спать дальше.И снится мне, что стою я на улице, ко мне подходит женщина и говорит:- Мы тебе вчера помогли, а ты нам сегодня поможешь.- Какая помощь требуется?Протягивает она мне что-то, запачканное в земле, напоминающее сковородку. И вдруг эта сковородка распускает лепестки и превращается в солидных размеров лопату. А там кошка какая-то в грязной луже вазюкалась. Думаю, неужели ее закопать нужно? Оказалось, что только снег с деревянной крыши счистить. Что не могло не порадовать.Потом чувствую себя снова в своей постели и закрытыми глазами. И вижу огромное блюдо с чем-то непонятным. Через какое-то время до меня доходит, что это холодец. Улыбаюсь про себя. Ну, значит, сплю все еще и глаза не открываю, чтобы увидеть, что мне дальше еще покажут. А показывают следующее: женщина прямо на голом бетонном полу промывает свиную шкуру и отбрасывает ее в сторону. И принимается за лужу, в которой только что эту шкуру полоскала. Выбирает из нее аккуратно листики всякие, травинки и после этого очень энергично начинает ее замешивать. Она чуть бурлит, потом чуть растекается, потом стекается воедино, потом снова растекается на отдельные ручейки. Какой-то такой вот неоднозначный процесс. Что происходило дальше, не поддается вообще никаким описаниям.Да! Забыла сказать. В какой-то промежуток времени между этими всеми событиями я видела, как у меня в комнате, где я сплю, на потолке собираются ручейки воды и так же то сбегаются, то разбегаются. Я почему-то этому значения не придала. Думаю, ну нормальное явление, конденсат: шел дождь. Дверь балконная открыта. Только потом, когда окончательно проснулась, поняла, что потолок-то у меня клеевой и никакого конденсата на нем быть не может.Итак, друзья, кульминация! Или предкульминация.Я вижу свою комнату. Свою кровать. На нее прямо под одеяло запрыгивает кот. По виду мой. Серый. И торчит из под одеяла одна голова. Из этой головы вылезает песья, похожая на питбулевскую. Грязная, драная. И начинает заливать простынь отвратительного вида слюной. Вдруг голова собаки прячется под одеялом, из-под которого вылезают человеческие локти. Из-под одеяла начинает сочиться вода и тут оказывается, что она сочится уже не на простыню, а на стену.Причем так же, ручейками, собираясь и разливаясь по сторонам. Я вижу сквозь закрытые глаза, как начинает намокать стена в разных направлениях. И тут просыпаюсь. Стоит жесткий запах намокшей штукатурки. Пробую на ощупь стену, где она должна была уже намокнуть - сухая. Снова закрываю глаза и снова вижу, как намокает стена. Как будто она только-только оштукатурена. Снова открываю глаза - по моим обоям ничего не течет, но запах стоит ошеломляющий и шелест растекающейся воды слышен. ОТЧЕТЛИВО СЛЫШЕН. Закрыла глаза, поняла, что процесс завершился. Пощупала стены. Сухие! После этого встаю и спрашиваю про себя: "А что дальше-то мне делать?". Ни до чего больше не додумалась, как лечь снова и попытаться заснуть. Чтобы понять свои дальнейшие действия. И вот когда была уже на грани сна и яви - опять 3D проекция… Но я, как полоумная, заморгала и не успела ничего разглядеть. Увидела только какие-то очертания то ли золотого стула, то ли табуретки. А потом что-то типа красного черепа с черными глазницами. Но так как разморгалась окончательно - уже не смогла ничего увидеть.Короче, встала тогда и подумала: "До вечера. Все равно сейчас уже не уснуть". Так что весь день ходила я на ватных ногах, опасаясь даже наступления сумерек.

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